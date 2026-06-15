ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Κωτσόβολος γιορτάζει το καλοκαίρι «όπως πρέπει», με Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ και summer parties σε όλη την Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/06/2026 - 15:51
Φραγκίσκος Παρασύρης: Άμεση ανάγκη παράτασης των προγραμμάτων «Εξοικονομώ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/06/2026 - 15:32
Η LG Electronics προχωρά με το Catena-X
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
15/06/2026 - 14:57
Η METLEN υλοποιεί νέα φωτοβολταϊκά έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε συνεργασία με την Elgin
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/06/2026 - 14:40
Στ. Παπασταύρου: Σήμερα η συνάντηση με τη Chevron στο ΥΠΕΝ για την επισημοποίηση της εισόδου της στο Block 10
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/06/2026 - 13:34
Ο Ευάγγελος Κυριαζοπουλος ο νέος Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/06/2026 - 13:29
Σε πτώση οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
15/06/2026 - 13:07
Οι ηγέτες της G7 συναντώνται στη Γαλλία μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
15/06/2026 - 12:30
ΡΑΑΕΥ: Οριστικός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ οι οποίες παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/06/2026 - 11:52
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΑΙΟΣ 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/06/2026 - 11:21
Φον ντερ Λάιεν για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Η Ευρώπη χαιρετίζει τη συμφωνία και ζητά την άμεση εφαρμογή της
ΚΟΣΜΟΣ
15/06/2026 - 10:54
Περαιτέρω παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών εξετάζει το ΥΠΕΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/06/2026 - 10:23
Συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος - Διεθνείς αντιδράσεις
ΚΟΣΜΟΣ
15/06/2026 - 09:49
Το ΕΒΕΠ έγινε πλήρες μέλος της ευρωπαϊκής πλατφόρμας Waterborne
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/06/2026 - 09:46
Στ. Παπασταύρου: Η Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη θα συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/06/2026 - 09:28
Μ. Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Ιστορικό ορόσημο η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/06/2026 - 08:35
Η εβδομάδα της Ανατολικής Μεσογείου και η νέα ενεργειακή γεωμετρία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/06/2026 - 08:25
Γιάννης Τριήρης: Από την ουρά του γκισέ στην παγίδα της οθόνης - Πίσω από την βιτρίνα του gov.gr
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
15/06/2026 - 08:04
Τετραπλασιάστηκαν οι εξαγωγές φυσικού αερίου στο πεντάμηνο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/06/2026 - 08:03
ΔΕΔΔΗΕ: Το 60% της κατανάλωσης περνά πλέον από έξυπνους μετρητές-Η μάχη κατά των ρευματοκλοπών και οι επενδύσεις 2,8 δισ. ευρώ.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/06/2026 - 08:00
Λογαριασμός ρεύματος: 4 σημάδια ότι «καίτε» περισσότερο από όσο πρέπει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/06/2026 - 06:33
Εξοικονομεί ενέργεια ο ανεμιστήρας μαζί με το κλιματιστικό; Τι λένε οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/06/2026 - 06:33
Μύθος ή πραγματικότητα: Βοηθά να κατεβάζουμε απότομα τον θερμοστάτη;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/06/2026 - 08:12
Κατανάλωση VS αποδοτικότητα: Πώς να κάνεις πραγματική οικονομία στο αυτοκίνητο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/06/2026 - 08:13
Τι είναι τα διπρόσωπα φωτοβολταϊκά: Οδηγός επιλογής για εγγυημένη μείωση του λογαριασμού ρεύματος
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/06/2026 - 08:13
Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Ανοίγει τον διάλογο για τη γυναικεία ενδυνάμωση στον σύγχρονο εργασιακό κόσμο μέσα από την πρωτοβουλία “The ROOM”
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 15:47
HELLENiQ ENERGY: Παράταση έως τις 23 Ιουνίου στην υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Empowering Future Leaders»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 15:26
Βέλγιο: Οι Βρυξέλλες απαγορεύουν τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια από το 2027
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 15:00
Επίτιμος Διδάκτορας του ΕΜΠ ο Γ. Μανιάτης: Ευχαριστώ! Μεγάλη τιμή. Για έναν Σύγχρονο, Προοδευτικό, Εθνικό κι Ευρωπαϊκό Πατριωτισμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/06/2026 - 14:16
Ορκίσθηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/06/2026 - 13:37

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η METLEN υλοποιεί νέα φωτοβολταϊκά έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε συνεργασία με την Elgin

Η METLEN υλοποιεί νέα φωτοβολταϊκά έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε συνεργασία με την Elgin
Newsroom
Δευτέρα, 15/06/2026 - 14:40
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η METLEN συνεχίζει να ενισχύει τις συνεργασίες της στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς υλοποιεί για την Elgin, μία εταιρεία ανάπτυξης έργων ανανεώσιμης ενέργειας, νέα φωτοβολταϊκά πάρκα σε όλη τη χώρα, συνολικής ισχύος 112,5MW. Τα έργα αυτά αναδεικνύουν τη δέσμευση και των δύο εταιρειών για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη στήριξη των στόχων του Ηνωμένου Βασιλείου για καθαρή ενέργεια

Το έργο Thorpe ισχύος 61,9MW στο Staffordshire και το φωτοβολταϊκό πάρκο Aston Flamville στο Leicestershire, ισχύος 26,2MW, αποτελούν τις νεότερες προσθήκες στη συνεργασία, μετά το φωτοβολταϊκό πάρκο Maes Mawr ισχύος 24,5MW στην Ουαλία, το οποίο είχε ανακοινωθεί.

Η METLEN έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των έργων, λειτουργώντας ως intergrated developer καθώς και τις αρχικές υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης (O&M).

Όταν τεθούν σε λειτουργία, τα τρία έργα αναμένεται να παράγουν αρκετή καθαρή ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδοσία 48.000 νοικοκυριών ετησίως, ενώ θα συμβάλουν στην αποφυγή περίπου 16.000 τόνων εκπομπών CO₂ κάθε χρόνο.

Η METLEN δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο για περισσότερα από δέκα χρόνια, υλοποιώντας έργα ηλιακής ενέργειας μεγάλης κλίμακας και έργα αποθήκευσης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών έργων, με συνέπεια ως προς τα χρονοδιαγράμματα και τον προϋπολογισμό.

Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει ολοκληρώσει ή κατασκευάζει περίπου 90 έργα ανανεώσιμης ενέργειας σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία, συνολικής ισχύος άνω των 2 GW εγκατεστημένης ηλιακής ενέργειας, περισσότερης από 1 GWh αποθήκευσης μέσω μπαταριών, καθώς και υβριδικά έργα ηλιακής ενέργειας/αποθήκευσης ισχύος 137MW/391MWh.

Σε αυτά περιλαμβάνονται εμβληματικά έργα, όπως το φωτοβολταϊκό πάρκο Cleve Hill ισχύος 373MW στο Κεντ —το μεγαλύτερο κατά την ολοκλήρωσή του στο Ηνωμένο Βασίλειο— καθώς και το Longfield Solar Farm ισχύος 400MW, ένα από τα μεγαλύτερα αδειοδοτημένα φωτοβολταϊκά έργα στη χώρα.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΑΑΕΥ: Οριστικός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ οι οποίες παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν
ΡΑΑΕΥ: Οριστικός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ οι οποίες παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν 15 Ιουνίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΡΑΑΕΥ: Οριστικός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ οι οποίες παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΑΑΕΥ: Οριστικός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ οι οποίες παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ &amp; ΣΗΘΥΑ ΜΑΙΟΣ 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΑΙΟΣ 2026

Υψηλή Τάση: Διευρύνει το προβάδισμά της η Metlen- Πώς διαμορφώνονται τα μερίδια των προμηθευτών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Υψηλή Τάση: Διευρύνει το προβάδισμά της η Metlen- Πώς διαμορφώνονται τα μερίδια των προμηθευτών

Σύμφωνο για τη Μεσόγειο: Η ΕΕ θα κινητοποιήσει έως και 25 δισ. ευρώ για ΑΠΕ και καθαρές τεχνολογίες έως το 2035
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σύμφωνο για τη Μεσόγειο: Η ΕΕ θα κινητοποιήσει έως και 25 δισ. ευρώ για ΑΠΕ και καθαρές τεχνολογίες έως το 2035

ΠΣΑΦ: Δυναμική διαμαρτυρία στο Υπουργείο Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΣΑΦ: Δυναμική διαμαρτυρία στο Υπουργείο Ενέργειας

Τι είναι τα διπρόσωπα φωτοβολταϊκά: Οδηγός επιλογής για εγγυημένη μείωση του λογαριασμού ρεύματος
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τι είναι τα διπρόσωπα φωτοβολταϊκά: Οδηγός επιλογής για εγγυημένη μείωση του λογαριασμού ρεύματος