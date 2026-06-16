Αύξηση ισχύος εκπροσώπησης-δυναμική η παρουσία της Forena Energy Α.Ε. στην Χονδρεμπορική Αγορά Ενέργειας

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Η FORENA ENERGY Α.Ε ., Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ΣΗΘΥΑ (Φο.Σ.Ε. – Α.Π.Ε.), ενισχύει δυναμικά τη θέση της στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας. Μετά τη χορήγηση νέας άδειας επαύξησης ισχύος εκπροσώπησης από τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ., η συνολική ικανότητα εκπροσώπησης της εταιρείας διαμορφώνεται πλέον στα 1.000 MW.

Με παρουσία στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΧΕ) από τον Μάιο του 2020, η εταιρεία – που ιδρύθηκε το 2019 με πρωτοβουλία του Ελληνικού Συνδέσμου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (Ε.Σ.Μ.Υ.Ε.) – αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη για παραγωγούς ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών.

Σημαντική Ανάπτυξη και Διεύρυνση Μεριδίου Αγοράς

Από την έναρξη λειτουργίας της έως σήμερα, η FORENA ENERGY Α.Ε. καταγράφει εντυπωσιακή αναπτυξιακή πορεία, επιτυγχάνοντας:

Αύξηση 80% στο μερίδιο αγοράς εκπροσώπησης μονάδων ΑΠΕ

στο μερίδιο αγοράς εκπροσώπησης μονάδων ΑΠΕ Βράβευση της εταιρείας « ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ της Ελληνικής Οικονομίας 2024» ως « GREEK BUSINESS CHAMPION »

της Ελληνικής Οικονομίας 2024» ως « » Ενεργές Συμβάσεις εκπροσώπησης που υπερβαίνουν τα 300 MW

Κατάταξη στην 6η θέση μεταξύ 21 Φο.Σ.Ε. στην ελληνική αγορά για το 2025

Η επίδοση αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη αναλογική αύξηση στον κλάδο, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική και την αποτελεσματικότητα της εμπορικής στρατηγικής της εταιρείας.

Καινοτομία, Τεχνολογία και Βελτιστοποίηση Απόδοσης

Η FORENA ENERGY Α.Ε. επενδύει συστηματικά σε:

Προηγμένα εργαλεία πρόβλεψης παραγωγής με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

Μοντέλα προσομοίωσης αγορών ηλεκτρικής ενέργειας

Εξειδικευμένη ανάλυση ενεργειακών δεδομένων

Πλήρη διαφάνεια στην ενημέρωση των παραγωγών (live πλατφόρμα και εφαρμογές smartphone)

Μέσω αυτών, εφαρμόζει στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου που εξισορροπούν την παραγωγή και μεγιστοποιούν την απόδοση των επενδύσεων των συνεργατών της.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει υλοποιήσει ένα σύγχρονο σύστημα SCADA τηλε-επιτήρησης και τηλε-διαχείρισης, το οποίο επιτρέπει:

Άμεση παρακολούθηση των σταθμών παραγωγής

Βελτιστοποίηση λειτουργίας σε συνθήκες «μηδενικών» ή αρνητικών τιμών

Διαχείριση περιορισμών ισχύος σε πραγματικό χρόνο

Σημαντικά, η FORENA ENERGY Α.Ε. αναλαμβάνει χωρίς επιπλέον κόστος τον χειρισμό των σταθμών και τη συμμόρφωση με τις εντολές του Διαχειριστή

Στήριξη Παραγωγών & Εστίαση στους Μικρομεσαίους

Με σαφή προσανατολισμό στην ενίσχυση της βιωσιμότητας της αγοράς, η FORENA ENERGY Α.Ε. υποστηρίζει παραγωγούς ανεξαρτήτως μεγέθους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη θωράκιση των μικρομεσαίων επενδυτών έναντι των ανισορροπιών της αγοράς.

Έτοιμη για την Επόμενη Μέρα της Ενέργειας

Κοιτάζοντας στο μέλλον, η εταιρεία έχει ήδη προετοιμαστεί στρατηγικά για την ενσωμάτωση έργων αποθήκευσης ενέργειας (BESS). Στόχος είναι η βέλτιστη εμπορική διαχείριση των μπαταριών, τόσο στο πλαίσιο διαγωνιστικών σχημάτων όσο και στην ελεύθερη αγορά, διασφαλίζοντας αμοιβαία επωφελείς ("win-win") συνεργασίες.

Με ευελιξία και διαρκή προσαρμογή στις εξελίξεις, η εταιρεία παραμένει σε διαρκή εγρήγορση απέναντι στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης.