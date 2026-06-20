Πόσα λεφτά το μήνα μπορείς να εξοικονομήσεις με φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, αναλυτικά τα ποσά

Αν και δεν μπορούν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες ενός μεγάλου σπιτιού, τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι προσφέρουν μια σταθερή ανάσα οικονομίας, μειώνοντας μόνιμα το κόστος της λεγόμενης «βασικής κατανάλωσης».

Τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι αποτελούν μια σύγχρονη, ευέλικτη και ολοένα δημοφιλέστερη λύση για τους κατοίκους των αστικών κέντρων που επιθυμούν να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα και να εξοικονομήσουν χρήματα από τους λογαριασμούς του ρεύματος.

Πρόκειται για μικρές, αυτόνομες εγκαταστάσεις που τοποθετούνται εύκολα στον χώρο του μπαλκονιού, μετατρέποντας την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική χωρίς την ανάγκη μεγάλων επιφανειών ή πρόσβασης σε ταράτσες.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε στο Open o οικονομικός σύμβουλος Γιάννης Χατζησαλάτας, για ένα βασικό σύστημα ονομαστικής ισχύος 800 W, το κόστος απόκτησης ανέρχεται στα 550€. Η ιδανική απόδοση αυτού του συστήματος «στα χαρτιά» αγγίζει τις 1200 έως 1300 kWh ετησίως, ωστόσο η πραγματική του απόδοση στην πράξη υπολογίζεται γύρω στις 1000 kWh το έτος.

Από αυτή την ενέργεια, το νοικοκυριό αναμένεται να καταναλώσει άμεσα περίπου τις 500 kWh. Η λειτουργία αυτού του απλού συστήματος προσφέρει ένα ετήσιο οικονομικό όφελος της τάξεως των 125€, το οποίο μεταφράζεται σε εξοικονόμηση περίπου 10€ τον μήνα, επιτρέποντας την πλήρη απόσβεση της αρχικής επένδυσης μέσα σε 4,5 χρόνια.

Για τους καταναλωτές που επιθυμούν μεγαλύτερη αυτονομία, υπάρχει η εναλλακτική επιλογή της προσθήκης μπαταρίας για την αποθήκευση της ενέργειας, εφόσον αυτή επιτραπεί και εγκατασταθεί. Στην περίπτωση αυτή, το συνολικό κόστος της επένδυσης αυξάνεται σημαντικά και φτάνει τα 1.600€, όμως διπλασιάζεται και το ετήσιο κέρδος, το οποίο διαμορφώνεται στα 250€. Λόγω του υψηλότερου κόστους του εξοπλισμού αποθήκευσης, ο χρόνος που απαιτείται για την απόσβεση του συστήματος με μπαταρία επιμηκύνεται στα 6,5 χρόνια.

Πέρα από το οικονομικό σκέλος, η εγκατάσταση απαιτεί και προσεκτική τεχνική μελέτη, καθώς αν η κατοικία διαθέτει τριφασικό ρεύμα, το φωτοβολταϊκό του μπαλκονιού θα τροφοδοτεί μία τυχαία μόνο φάση. Αυτό σημαίνει ότι οι ενεργοβόρες συσκευές του σπιτιού ενδέχεται να λειτουργούν σε διαφορετική φάση από αυτήν που δέχεται το παραγόμενο ρεύμα, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την παρέμβαση και την αμοιβή ενός εξειδικευμένου ηλεκτρολόγου για τη σωστή επιλογή φάσης, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας.