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Νέα νομοθετική ρύθμιση για τη στήριξη των παραγωγών ΑΠΕ
Newsroom
Δευτέρα, 08/06/2026 - 08:30
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Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει μια σημαντική πρωτοβουλία για τη στήριξη των παραγωγών ηλεκτρικού ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Κατατίθεται τις επόμενες ημέρες νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή, η οποία τροποποιεί το ισχύον καθεστώς ενίσχυσης:

  • ⁠ ⁠Οι παραγωγοί ΑΠΕ που έχουν συνάψει Σύμβαση Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ) -και ως σήμερα δεν αποζημιώνονται για την ενέργεια που παράγουν όταν η τιμή στο σύστημα είναι μηδενική για πάνω από δύο συνεχόμενες ώρες- θα συνεχίσουν να λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυσηγια την ενέργεια που παράγουν κατά τις ώρες όπου η τιμή εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας είναι μηδενική.
  • ⁠ ⁠Η απώλεια ενίσχυσης θα εφαρμόζεται πλέον μόνο σε περιπτώσεις όπου καταγράφονται αρνητικές τιμές για περισσότερες από δύο συνεχόμενες ώρες.

Με την παρέμβαση αυτή η Κυβέρνηση, μετά από συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πετυχαίνει μία ουσιαστική στήριξη για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Η νομοθετική ρύθμιση, αφού κυρωθεί από τη Βουλή, θα ισχύσει αναδρομικά από 1 Ιουνίου 2026.

Παράλληλα, το Υπουργείο υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων για την αύξηση της αποθήκευσης, με την ενσωμάτωση περισσότερης ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και τη δικαιότερη αναδιανομή των περικοπών. Ειδικότερα:

  • ⁠ ⁠Προχωρά με ταχείς ρυθμούς η ανάπτυξη σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την εγκατάσταση 700 MW έως το τέλος Ιουνίου 2026, σύμφωνα με το σχετικό ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
  • ⁠ ⁠Συνεχίζεται η αξιολόγηση των έργων αποθήκευσης των κατηγοριών 11Α και 11Β, καθώς και των εμπορικών έργων (merchant projects) που έχουν υποβληθεί στο ΥΠΕΝ.
  • ⁠ ⁠Δρομολογείται η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τον μηχανισμό αναδιανομής των περικοπών, με στόχο τη δίκαιη κατανομή τους μεταξύ των σταθμών ΑΠΕ.

Στην ίδια κατεύθυνση, έχουν ήδη υλοποιηθεί μέτρα που ενθαρρύνουν τη μεταφορά της κατανάλωσης στις ώρες υψηλής παραγωγής από ΑΠΕ, όπως το διζωνικό τιμολόγιο και τα δυναμικά (πορτοκαλί) τιμολόγια, που είναι διαθέσιμα στους οικιακούς καταναλωτές από τον Απρίλιο του 2026.

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