Έναρξη θερινού ωραρίου της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης
ΔΕΔΔΗΕ: Τιμολόγηση Φεβρουαρίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
Ν. Παπαθανάσης: Ανακατεύθυνση πόρων ύψους 2,13 δις. ευρώ πέτυχε η Ελλάδα στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ 2021-2027
Ζελένσκι: Πρόταση στη Μόσχα για ενεργειακή εκεχειρία ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση
Κ. Τσιάρας: Στήριξη του πρωτογενούς τομέα εν μέσω πολέμου - Το ενεργειακό κόστος, μεγάλο ζητούμενο για τους αλιείς
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος 2026 (διορθωτική)
Θεοδωρικάκος: Ισχυρή πιθανότητα παράτασης του πλαφόν στα τρόφιμα – Και νέα μέτρα, εφόσον χρειαστεί
Παγκόσμια μελέτη Schneider Electric: Ο ενεργειακός κλάδος επιταχύνει τις επενδύσεις σε αυτόνομες λειτουργίες έως το 2030
H Maria Rita Galli αναλαμβάνει Διευθύνουσα Σύμβουλος στην AKTOR LNG
H Αυστραλία μειώνει στο μισό τον φόρο στα καύσιμα
Φιλιππίνες: Αγορά σχεδόν 2,5 εκατ. βαρέλια ρωσικού πετρελαίου
Η FedEx βοηθά στην αποκατάσταση τοπικών οικοσυστημάτων με 10.000 δέντρα σε Αθήνα και Εύβοια
Μανώλης Γραφάκος: Για πρώτη φορά καταγράφονται οι ανάγκες συλλογής των χωριστών ρευμάτων αποβλήτων
Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Τεχεράνης μετά τις επιθέσεις σε υποδομές
ΡΑΑΕΥ: Κατάλογος με τους κατόχους Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου που ασκούν τη δραστηριότητα Προμήθειας Υδρογόνου
Σήμερα στη Βουλή η ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων και τα μέτρα στήριξης λόγω ενεργειακού κόστους
Συμφωνία μεταξύ Διαχειριστών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Κάθετο Διάδρομο
Γιάννης Τριήρης: Η δίκη για τα Τέμπη και η … δίκη της κυβέρνησης και των δικαστών από την κοινωνία
ΣΠΕΦ: «Φρένο» στις άδειες φωτοβολταϊκών και επιτάχυνση αποθήκευσης για να περιοριστούν οι απώλειες
Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και άλμα εξαγωγών τον Φεβρουάριο
Πυροσβέστης προειδοποιεί: Γιατί παίρνει φωτιά το air fryer
Ειδικός αποκαλύπτει πόσες ώρες πρέπει να έχουμε ανοιχτή τη θέρμανση την άνοιξη
10 συμβουλές για να κρατήσετε χαμηλά τον λογαριασμό σας εν μέσω κρίσης
Αντλία θερμότητας VS φυσικό αέριο: Ποια λύση είναι πιο οικονομική
Πιθανότατα χρησιμοποιείτε λάθος το πλυντήριο ρούχων!
Το «οπλοστάσιο» των χωρών για τις ενεργειακές συνέπειες του πολέμου
Metlen: Αναβάλλεται για τις 9 Απριλίου η ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων
Καλλιόπη Βέττα: Η κυβέρνηση και η Δ.Ε.Η. να δεσμευτούν για το μέλλον των εργαζομένων και των εργολαβικών στη Δυτική Μακεδονία
Παράθυρο στο μέλλον το εκθεσιακό δίδυμο Forward Green & Renewable EnergyTech – Έως αύριο στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για την ένταξη της Άδειας Προμήθειας Υδρογόνου στον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου
ΔΕΔΔΗΕ: Τιμολόγηση Φεβρουαρίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
Newsroom
Δευτέρα, 30/03/2026 - 15:34

Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, ανάρτησε στις 23.03.2026 τα Ενημερωτικά Σημειώματα Τιμολόγησης των Παραγωγών ΑΠΕ που δραστηριοποιούνται στα ΜΔΝ για την τιμολογιακή περίοδο Φεβρουαρίου του 2026.

Επισημαίνεται ότι, στην τρέχουσα τιμολόγηση Φεβρουαρίου 2026, αναρτήθηκαν τα Ενημερωτικά Σημειώματα Αναδρομικής Τιμολόγησης Φ/Β Σταθμών που εμπίπτουν στο άρθρο 48 του ν. 4951/2022 περί «Αναβάθμισης του ενεργειακού εξοπλισμού Φ/Β Σταθμών». Ο Διαχειριστής ΜΔΝ καταρτίζει κατάλογο Φ/Β Σταθμών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4951/2022, τον οποίο επικαιροποιεί για κάθε έτος ελέγχου από το 2022 και εφεξής με Φ/Β Σταθμούς των οποίων η ετήσια παραγωγή παρουσιάζει σημαντική αύξηση, όπως αυτή προσδιορίζεται από την παρ. 2 του άρθρου 48 του υπόψη νόμου. Το μέρος της ενέργειας που συνιστά σημαντική αύξηση αποζημιώνεται με την Ετήσια Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Ε.Τ.Α.) της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 48 του ανωτέρω νόμου, όπως αυτή υπολογίστηκε από τον ΔΑΠΕΕΠ.Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 4951/2022, οι Παραγωγοί των Φ/Β Σταθμών που εντάσσονται στον κατάλογο το έτος ελέγχου 2025, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έως και τις 23/05/2026 στον Διαχειριστή ΜΔΝ για τη διενέργεια αυτοψίας, προκειμένου να αποδείξουν ότι δεν έχει γίνει ενεργειακή αναβάθμιση του αρχικού παραγωγικού εξοπλισμού του Σταθμού τους. Στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι ο Σταθμός δεν έχει αναβαθμιστεί ενεργειακά, ο Διαχειριστής ΜΔΝ αποζημιώνει τον Σταθμό με την Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.) που διέπει τη σύμβασή του και επιστρέφει τα ποσά της αναδρομικής τιμολόγησης που συμψηφίστηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 48 του ν. 4951/2022.

Τα Ενημερωτικά Σημειώματα είναι διαθέσιμα online στην εφαρμογή «Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημερωτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Α.Π.Ε. & ΣΗΘΥΑ». Η πρόσβαση στην εφαρμογή είναι εφικτή μέσω του συνδέσμου https://apps.deddie.gr/ApeInvoicesInfo/intro.html ή μέσω συντόμευσης από το site του ΔΕΔΔΗΕ στην καρτέλα «Μη διασυνδεδεμένα νησιά», στην καρτέλα «Εφαρμογή Παραγωγών ΑΠΕ».

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος 2026 (διορθωτική) 30 Μαρτίου 2026

