ΔΕΔΔΗΕ: Τιμολόγηση Φεβρουαρίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ

Επισημαίνεται ότι, στην τρέχουσα τιμολόγηση Φεβρουαρίου 2026, αναρτήθηκαν τα Ενημερωτικά Σημειώματα Αναδρομικής Τιμολόγησης Φ/Β Σταθμών που εμπίπτουν στο άρθρο 48 του ν. 4951/2022 περί «Αναβάθμισης του ενεργειακού εξοπλισμού Φ/Β Σταθμών». Ο Διαχειριστής ΜΔΝ καταρτίζει κατάλογο Φ/Β Σταθμών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4951/2022, τον οποίο επικαιροποιεί για κάθε έτος ελέγχου από το 2022 και εφεξής με Φ/Β Σταθμούς των οποίων η ετήσια παραγωγή παρουσιάζει σημαντική αύξηση, όπως αυτή προσδιορίζεται από την παρ. 2 του άρθρου 48 του υπόψη νόμου. Το μέρος της ενέργειας που συνιστά σημαντική αύξηση αποζημιώνεται με την Ετήσια Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Ε.Τ.Α.) της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 48 του ανωτέρω νόμου, όπως αυτή υπολογίστηκε από τον ΔΑΠΕΕΠ.Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 4951/2022, οι Παραγωγοί των Φ/Β Σταθμών που εντάσσονται στον κατάλογο το έτος ελέγχου 2025, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έως και τις 23/05/2026 στον Διαχειριστή ΜΔΝ για τη διενέργεια αυτοψίας, προκειμένου να αποδείξουν ότι δεν έχει γίνει ενεργειακή αναβάθμιση του αρχικού παραγωγικού εξοπλισμού του Σταθμού τους. Στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι ο Σταθμός δεν έχει αναβαθμιστεί ενεργειακά, ο Διαχειριστής ΜΔΝ αποζημιώνει τον Σταθμό με την Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.) που διέπει τη σύμβασή του και επιστρέφει τα ποσά της αναδρομικής τιμολόγησης που συμψηφίστηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 48 του ν. 4951/2022.

Τα Ενημερωτικά Σημειώματα είναι διαθέσιμα online στην εφαρμογή «Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημερωτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων Α.Π.Ε. & ΣΗΘΥΑ». Η πρόσβαση στην εφαρμογή είναι εφικτή μέσω του συνδέσμου https://apps.deddie.gr/ApeInvoicesInfo/intro.html ή μέσω συντόμευσης από το site του ΔΕΔΔΗΕ στην καρτέλα «Μη διασυνδεδεμένα νησιά», στην καρτέλα «Εφαρμογή Παραγωγών ΑΠΕ».