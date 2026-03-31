Δ. Χριστογιαννόπουλος (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ): Περνάμε από την εποχή της ανάπτυξης στην εποχή της ευθύνης – Η πρόκληση των 2.500 τόνων

Την ανάγκη η αγορά των ΑΠΕ να περάσει από τη φάση της ταχείας ανάπτυξης στη φάση της υπεύθυνης διαχείρισης του κύκλου ζωής των υποδομών της, επισήμανε ο Γενικός Διευθυντής της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ, κ. Δημήτρης Χριστογιαννόπουλος, μιλώντας στο πάνελ «Ανακύκλωση φωτοβολταϊκών και μπαταριών: Η νέα πρόκληση για παλιούς και νέους επενδυτές» στο πλαίσιο της έκθεσης Renewable EnergyTech.

Ο κ. Χριστογιαννόπουλος τόνισε ότι η ανακύκλωση δεν αποτελεί μια μελλοντική υποχρέωση, αλλά μια πραγματικότητα που ήδη διαμορφώνει τους όρους βιωσιμότητας των επενδύσεων. «Περνάμε από την εποχή της ανάπτυξης στην εποχή της ευθύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά , υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη για το τέλος ζωής των υποδομών πρέπει πλέον να ενσωματώνεται ήδη από τον σχεδιασμό των έργων και να συνδέεται άμεσα με τα κριτήρια ESG και τις απαιτήσεις χρηματοδότησης.Η Πρόκληση των Όγκων και της Χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ, οι ποσότητες που χρήζουν ανακύκλωσης είναι ήδη σημαντικές, καθώς υπολογίζονται σε περίπου 2.500 τόνους. Ενώ οι 500 τόνοι αποτελούν μια καλή αρχή, σημείωσε ότι απαιτούνται νέες επενδύσεις στη χώρα μας για τη διαχείριση φωτοβολταϊκών πλαισίων, καθώς το κόστος παραμένει ένας κρίσιμος παράγοντας για τις εταιρείες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι η ανακύκλωση μπορεί και πρέπει να πραγματοποιείται εντός Ελλάδας, όπως ήδη υλοποιεί η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ, καθώς η επιλογή αυτή μειώνει τις διασυνοριακές μεταφορές και ενισχύει την ιχνηλασιμότητα, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι η οικονομική αξία από την ανάκτηση κρίσιμων υλικών παραμένει στην ελληνική οικονομία.

Καταλήγοντας, ο κ. Χριστογιαννόπουλος χαιρέτισε την αναμενόμενη μελέτη του ΕΟΑΝ, η οποία θα προσφέρει μια σταθερή βάση για το κόστος ανακύκλωσης, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη σταθερότητα που ζητά η αγορά.