31/03/2026 - 14:36
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να προετοιμασθούν για «παρατεταμένη αναστάτωση» στις αγορές ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/03/2026 - 14:04
Δ. Χριστογιαννόπουλος (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ): Περνάμε από την εποχή της ανάπτυξης στην εποχή της ευθύνης – Η πρόκληση των 2.500 τόνων
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
31/03/2026 - 13:18
Τάκης Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε με σχέδιο και αποτελέσματα τη βιομηχανία αλουμινίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/03/2026 - 12:53
Οριστική λύση στο πρόβλημα πόσιμου νερού στις Σέρρες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
31/03/2026 - 12:13
Γιγάντιο πετρελαιοφόρο επλήγη από ιρανική επίθεση στα ανοικτά του Ντουμπάι
ΚΟΣΜΟΣ
31/03/2026 - 11:17
Παρουσία εκπροσώπων των καλλιεργητών η συνάντηση για την άρδευση της Κωπαΐδας στο ΥΠΕΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
31/03/2026 - 10:26
Κ. Γκίλφοϊλ: Αυξάνουμε τις ροές LNG από τις ΗΠΑ, μέσω Ελλάδας, προς ΝΑ Ευρώπη και Ουκρανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
31/03/2026 - 09:55
150 Δήμαρχοι υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
31/03/2026 - 09:24
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στη ΡΑΑΕΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
31/03/2026 - 09:16
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για «Εξοικονομώ 2025»: Εκτός πραγματικότητας το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/03/2026 - 08:49
Βουλή: «Ναι» της επιτροπής Οικονομικών στην ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων (Fuel Pass)
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
31/03/2026 - 08:36
Συνεχίζουν να ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου - Πάνω από 109 δολάρια το Μπρεντ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
31/03/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Περιμένοντας (μάταια;) το «δυστυχώς αποτύχαμε»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
31/03/2026 - 08:13
Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ- Στο επίκεντρο τιμές και επάρκεια καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
31/03/2026 - 08:11
Έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ- Επιδοτήσεις από 70% για επισκευές και ενεργειακή αναβάθμιση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
31/03/2026 - 08:04
Έναρξη θερινού ωραρίου της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/03/2026 - 15:53
ΔΕΔΔΗΕ: Τιμολόγηση Φεβρουαρίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/03/2026 - 15:34
Ν. Παπαθανάσης: Ανακατεύθυνση πόρων ύψους 2,13 δις. ευρώ πέτυχε η Ελλάδα στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ 2021-2027
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/03/2026 - 15:08
Ζελένσκι: Πρόταση στη Μόσχα για ενεργειακή εκεχειρία ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση
ΚΟΣΜΟΣ
30/03/2026 - 14:45
Κ. Τσιάρας: Στήριξη του πρωτογενούς τομέα εν μέσω πολέμου - Το ενεργειακό κόστος, μεγάλο ζητούμενο για τους αλιείς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/03/2026 - 14:15
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος 2026 (διορθωτική)
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
30/03/2026 - 13:58
Θεοδωρικάκος: Ισχυρή πιθανότητα παράτασης του πλαφόν στα τρόφιμα – Και νέα μέτρα, εφόσον χρειαστεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
30/03/2026 - 13:33
Παγκόσμια μελέτη Schneider Electric: Ο ενεργειακός κλάδος επιταχύνει τις επενδύσεις σε αυτόνομες λειτουργίες έως το 2030
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
30/03/2026 - 12:51
H Maria Rita Galli αναλαμβάνει Διευθύνουσα Σύμβουλος στην AKTOR LNG
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/03/2026 - 12:13
H Αυστραλία μειώνει στο μισό τον φόρο στα καύσιμα
ΚΟΣΜΟΣ
30/03/2026 - 12:04
Φιλιππίνες: Αγορά σχεδόν 2,5 εκατ. βαρέλια ρωσικού πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
30/03/2026 - 10:40
Η FedEx βοηθά στην αποκατάσταση τοπικών οικοσυστημάτων με 10.000 δέντρα σε Αθήνα και Εύβοια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/03/2026 - 10:19
Μανώλης Γραφάκος: Για πρώτη φορά καταγράφονται οι ανάγκες συλλογής των χωριστών ρευμάτων αποβλήτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
30/03/2026 - 09:46
Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Τεχεράνης μετά τις επιθέσεις σε υποδομές
ΚΟΣΜΟΣ
30/03/2026 - 09:21

Δ. Χριστογιαννόπουλος (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ): Περνάμε από την εποχή της ανάπτυξης στην εποχή της ευθύνης – Η πρόκληση των 2.500 τόνων
Newsroom
Τρίτη, 31/03/2026 - 13:18

Την ανάγκη η αγορά των ΑΠΕ να περάσει από τη φάση της ταχείας ανάπτυξης στη φάση της υπεύθυνης διαχείρισης του κύκλου ζωής των υποδομών της, επισήμανε ο Γενικός Διευθυντής της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ, κ. Δημήτρης Χριστογιαννόπουλος, μιλώντας στο πάνελ «Ανακύκλωση φωτοβολταϊκών και μπαταριών: Η νέα πρόκληση για παλιούς και νέους επενδυτές» στο πλαίσιο της έκθεσης Renewable EnergyTech.

Ο κ. Χριστογιαννόπουλος τόνισε ότι η ανακύκλωση δεν αποτελεί μια μελλοντική υποχρέωση, αλλά μια πραγματικότητα που ήδη διαμορφώνει τους όρους βιωσιμότητας των επενδύσεων. «Περνάμε από την εποχή της ανάπτυξης στην εποχή της ευθύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά , υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη για το τέλος ζωής των υποδομών πρέπει πλέον να ενσωματώνεται ήδη από τον σχεδιασμό των έργων και να συνδέεται άμεσα με τα κριτήρια ESG και τις απαιτήσεις χρηματοδότησης.Η Πρόκληση των Όγκων και της Χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ, οι ποσότητες που χρήζουν ανακύκλωσης είναι ήδη σημαντικές, καθώς υπολογίζονται σε περίπου 2.500 τόνους. Ενώ οι 500 τόνοι αποτελούν μια καλή αρχή, σημείωσε ότι απαιτούνται νέες επενδύσεις στη χώρα μας για τη διαχείριση φωτοβολταϊκών πλαισίων, καθώς το κόστος παραμένει ένας κρίσιμος παράγοντας για τις εταιρείες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι η ανακύκλωση μπορεί και πρέπει να πραγματοποιείται εντός Ελλάδας, όπως ήδη υλοποιεί η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ, καθώς η επιλογή αυτή μειώνει τις διασυνοριακές μεταφορές και ενισχύει την ιχνηλασιμότητα, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι η οικονομική αξία από την ανάκτηση κρίσιμων υλικών παραμένει στην ελληνική οικονομία.

Καταλήγοντας, ο κ. Χριστογιαννόπουλος χαιρέτισε την αναμενόμενη μελέτη του ΕΟΑΝ, η οποία θα προσφέρει μια σταθερή βάση για το κόστος ανακύκλωσης, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη σταθερότητα που ζητά η αγορά.

ΔΕΔΔΗΕ: Τιμολόγηση Φεβρουαρίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
ΔΕΔΔΗΕ: Τιμολόγηση Φεβρουαρίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ 30 Μαρτίου 2026

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται μέσα από δράση ανακύκλωσης
Ανακύκλωση Φ/Β Πάνελ: Η ΠΟΣΠΗΕΦ Απορρίπτει Παρερμηνείες και Ζητά Εφαρμογή του Νόμου
Φωτοκύκλωση: Ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικoύ και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
