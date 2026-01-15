Άρθρο του Π. Παπασταματίου με τίτλο: «Αιολική Ενέργεια & Βιομηχανία – Το ανεκμετάλλευτο πλεονέκτημα του κόστους»

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο του Π. Παπασταματίου με τίτλο: «Αιολική Ενέργεια & Βιομηχανία – Το ανεκμετάλλευτο πλεονέκτημα του κόστους»

Άρθρο του Π. Παπασταματίου με τίτλο: «Αιολική Ενέργεια &amp; Βιομηχανία – Το ανεκμετάλλευτο πλεονέκτημα του κόστους»
Newsroom
Πέμπτη, 15/01/2026 - 09:32

Με άρθρο του με τίτλο «Αιολική Ενέργεια & Βιομηχανία: Το ανεκμετάλλευτο πλεονέκτημα του κόστους» συμμετέχει ο κύριος Π. Παπασταματίου, Γενικός Διευθυντής της ΕΛΕΤΑΕΝ, στην ετήσια ειδική έκδοση του Manufacturing «Ενέργεια & Βιομηχανία».

Το πλήρες άρθρο έχει ως εξής:

Οι μεγάλοι καταναλωτές (βιομηχανία) έχουν πλήρη συνείδηση ότι με την κατά προτεραιότητα πρόσβασή τους σε πράσινη ενέργεια μέσω των αιολικών πάρκων μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε φθηνή ενέργεια τις μέρες και ώρες που αυτή προσφέρεται σε υψηλές τιμές από το δίκτυο. Το πλεονέκτημα των αιολικών πάρκων είναι ότι προσφέρουν σταθερό κόστος ενέργειας σε φθηνή τιμή και η παραγωγή τους κατανέμεται πιο ομαλά όλες τις ώρες του 24ώρου. Έτσι αφενός το συνολικό κόστος παραγωγής τους, που βαρύνει τον καταναλωτή, δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές των τιμών των εισαγόμενων καυσίμων και αφετέρου, το προφίλ παραγωγής τους ταιριάζει περισσότερο με το προφίλ κατανάλωσης της βιομηχανίας. Συνεπώς, η σύναψη αιολικών PPAs με τη βιομηχανία αποτελεί την πιο άμεση λύση για μείωση του ενεργειακού της κόστους.

Όμως, ο όγκος των ώριμων αιολικών έργων στα οποία θα μπορούσε άμεσα να απευθυνθεί η βιομηχανία, είναι περιορισμένος εξαιτίας των πολύ μεγάλων χρόνων ανάπτυξης και αδειοδότησής τους.

Η μείωση του χρόνου αδειοδότησης των αιολικών πάρκων, σημαίνει αυτόματα επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, η οποία θα τροφοδοτήσει καταναλωτές και βιομηχανία με περισσότερη φθηνή, σταθερή και πράσινη ενέργεια. Δυστυχώς, παρά τις βελτιώσεις που έχουν νομοθετηθεί στην αδειοδοτική διαδικασία των έργων Α.Π.Ε. τα τελευταία χρόνια, η αιολική ενέργεια παραμένει δέσμια της γραφειοκρατίας και των διοικητικών εμποδίων εξαιτίας της αδυναμίας κρατικών υπηρεσιών, που δεν ελέγχονται από το Υπουργείο Ενέργειας, να εφαρμόσουν δίκαια και ορθά την προβλεπόμενη νομοθεσία: παραβιάσεις των προθεσμιών από τα κρατικά όργανα, συστηματικά αρνητικές γνωμοδοτήσεις χωρίς τεκμηρίωση, επανεξέταση και απόρριψη ήδη αδειοδοτημένων έργων με αφορμή αιτήματα βελτιωτικών τροποποιήσεών τους, άτυποι οριζόντιοι αποκλεισμοί και άλλα ανάλογα, διαμορφώνουν ένα δυσχερέστατο περιβάλλον.

Ως αποτέλεσμα αιολικά έργα υπό ανάπτυξη και αιτήσεις καρκινοβατούν επί πολλά έτη, που ξεπερνούν τα δέκα (10). Αντιθέτως, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία REDIII η αδειοδότηση νέων αιολικών έργων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 έτη. Αυτό βεβαίως, δεν σημαίνει ότι όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να εγκρίνονται, αλλά ότι θα πρέπει να λαμβάνουν οριστική απάντηση, είτε θετική είτε απορριπτική, στον προβλεπόμενο χρόνο.

Αυτή τη στιγμή περίπου 2GW αιολικών διαθέτουν άδεια εγκατάστασης και δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Τα μισά από αυτά είναι υπό κατασκευή ή έχουν ήδη συμβολαιοποιηθεί. Επίσης υπάρχουν πάνω από 3GW αιολικών πάρκων που, έχοντας με κόπο ολοκληρώσει την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση, αναμένουν άδεια σύνδεσης στο δίκτυο. Φυσικά, υπάρχουν πολλά περισσότερα που αγωνίζονται στον αδειοδοτικό κυκεώνα. Όλα αυτά τα έργα -και ιδίως τα ενεργειακά πιο αποδοτικά- αποτελούν εθνικό πλούτο που, αν υλοποιηθούν, θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος για τους καταναλωτές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Ελλάδα στο κλαμπ των χωρών της ΕΕ που οι ΑΠΕ κάλυψαν πάνω από το 50% της κατανάλωσης ρεύματος
Η Ελλάδα στο κλαμπ των χωρών της ΕΕ που οι ΑΠΕ κάλυψαν πάνω από το 50% της κατανάλωσης ρεύματος 15 Ιανουαρίου 2026
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα 15 Ιανουαρίου 2026
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% παρουσίασε τον Νοέμβριο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% παρουσίασε τον Νοέμβριο ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής

Τρία θεμελιώδη πλεονεκτήματα της αιολικής ενέργειας: Ομιλία του Π. Παπασταματίου στο 5th Energy Legal Forum
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τρία θεμελιώδη πλεονεκτήματα της αιολικής ενέργειας: Ομιλία του Π. Παπασταματίου στο 5th Energy Legal Forum

Σύνοδος Κορυφής για την Αιολική Ενέργεια στη Βόρεια Θάλασσα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σύνοδος Κορυφής για την Αιολική Ενέργεια στη Βόρεια Θάλασσα

Θέσεις και απόψεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Θέσεις και απόψεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ

Διαδικτυακή έρευνα του ΚΑΠΕ για την κυκλική οικονομία στον αιολικό τομέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Διαδικτυακή έρευνα του ΚΑΠΕ για την κυκλική οικονομία στον αιολικό τομέα