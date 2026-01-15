Άρθρο του Π. Παπασταματίου με τίτλο: «Αιολική Ενέργεια & Βιομηχανία – Το ανεκμετάλλευτο πλεονέκτημα του κόστους»

Με άρθρο του με τίτλο «Αιολική Ενέργεια & Βιομηχανία: Το ανεκμετάλλευτο πλεονέκτημα του κόστους» συμμετέχει ο κύριος Π. Παπασταματίου, Γενικός Διευθυντής της ΕΛΕΤΑΕΝ, στην ετήσια ειδική έκδοση του Manufacturing «Ενέργεια & Βιομηχανία».

Το πλήρες άρθρο έχει ως εξής:

Οι μεγάλοι καταναλωτές (βιομηχανία) έχουν πλήρη συνείδηση ότι με την κατά προτεραιότητα πρόσβασή τους σε πράσινη ενέργεια μέσω των αιολικών πάρκων μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους σε φθηνή ενέργεια τις μέρες και ώρες που αυτή προσφέρεται σε υψηλές τιμές από το δίκτυο. Το πλεονέκτημα των αιολικών πάρκων είναι ότι προσφέρουν σταθερό κόστος ενέργειας σε φθηνή τιμή και η παραγωγή τους κατανέμεται πιο ομαλά όλες τις ώρες του 24ώρου. Έτσι αφενός το συνολικό κόστος παραγωγής τους, που βαρύνει τον καταναλωτή, δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές των τιμών των εισαγόμενων καυσίμων και αφετέρου, το προφίλ παραγωγής τους ταιριάζει περισσότερο με το προφίλ κατανάλωσης της βιομηχανίας. Συνεπώς, η σύναψη αιολικών PPAs με τη βιομηχανία αποτελεί την πιο άμεση λύση για μείωση του ενεργειακού της κόστους.

Όμως, ο όγκος των ώριμων αιολικών έργων στα οποία θα μπορούσε άμεσα να απευθυνθεί η βιομηχανία, είναι περιορισμένος εξαιτίας των πολύ μεγάλων χρόνων ανάπτυξης και αδειοδότησής τους.

Η μείωση του χρόνου αδειοδότησης των αιολικών πάρκων, σημαίνει αυτόματα επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, η οποία θα τροφοδοτήσει καταναλωτές και βιομηχανία με περισσότερη φθηνή, σταθερή και πράσινη ενέργεια. Δυστυχώς, παρά τις βελτιώσεις που έχουν νομοθετηθεί στην αδειοδοτική διαδικασία των έργων Α.Π.Ε. τα τελευταία χρόνια, η αιολική ενέργεια παραμένει δέσμια της γραφειοκρατίας και των διοικητικών εμποδίων εξαιτίας της αδυναμίας κρατικών υπηρεσιών, που δεν ελέγχονται από το Υπουργείο Ενέργειας, να εφαρμόσουν δίκαια και ορθά την προβλεπόμενη νομοθεσία: παραβιάσεις των προθεσμιών από τα κρατικά όργανα, συστηματικά αρνητικές γνωμοδοτήσεις χωρίς τεκμηρίωση, επανεξέταση και απόρριψη ήδη αδειοδοτημένων έργων με αφορμή αιτήματα βελτιωτικών τροποποιήσεών τους, άτυποι οριζόντιοι αποκλεισμοί και άλλα ανάλογα, διαμορφώνουν ένα δυσχερέστατο περιβάλλον.

Ως αποτέλεσμα αιολικά έργα υπό ανάπτυξη και αιτήσεις καρκινοβατούν επί πολλά έτη, που ξεπερνούν τα δέκα (10). Αντιθέτως, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία REDIII η αδειοδότηση νέων αιολικών έργων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 έτη. Αυτό βεβαίως, δεν σημαίνει ότι όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να εγκρίνονται, αλλά ότι θα πρέπει να λαμβάνουν οριστική απάντηση, είτε θετική είτε απορριπτική, στον προβλεπόμενο χρόνο.

Αυτή τη στιγμή περίπου 2GW αιολικών διαθέτουν άδεια εγκατάστασης και δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Τα μισά από αυτά είναι υπό κατασκευή ή έχουν ήδη συμβολαιοποιηθεί. Επίσης υπάρχουν πάνω από 3GW αιολικών πάρκων που, έχοντας με κόπο ολοκληρώσει την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση, αναμένουν άδεια σύνδεσης στο δίκτυο. Φυσικά, υπάρχουν πολλά περισσότερα που αγωνίζονται στον αδειοδοτικό κυκεώνα. Όλα αυτά τα έργα -και ιδίως τα ενεργειακά πιο αποδοτικά- αποτελούν εθνικό πλούτο που, αν υλοποιηθούν, θα μειώσουν το ενεργειακό κόστος για τους καταναλωτές.