Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα

Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
Newsroom
Πέμπτη, 15/01/2026 - 15:21

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το έργο κορμού υδρογόνου H2DRIA έχει λάβει η Ελλάδα, η οποία δύναται να εξασφαλίσει χρηματοδότηση και για άλλα έργα υδρογόνου, όπως τερματικοί σταθμοί παραλαβής, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και ηλεκτρολυτικές κυψέλες. Αυτό απάντησε ο Ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν, στον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

«Μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να συμπεριληφθούν στον επόμενο ενωσιακό κατάλογο Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) και Έργων Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος (ΕΑΕ). Το καθεστώς Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος καθιστά το έργο επιλέξιμο για χρηματοδότηση από τον μηχανισμό "Συνδέοντας την Ευρώπη" (ΜΣΕ) και στηρίζει την υλοποίηση μέσω ταχύτερης αδειοδότησης», προσθέτει.

Σύμφωνα με τον κ. Γιόργκενσεν, η Ευρωπαική Επιτροπή έχει θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμου υδρογόνου.

Σε ό,τι την Ελλάδα, σημειώνει ότι ήδη διέθεσε, μέσω του ΜΣΕ, 5,4 εκατ. ευρώ στο ελληνικό έργο κορμού για το υδρογόνο H2DRIA με σκοπό τη διεξαγωγή προκαταρκτικών μελετών και «μόλις οριστικοποιηθεί, το έργο θα είναι επιλέξιμο για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της κατασκευής στο πλαίσιο του ΜΣΕ».

Η Κομισιόν τονίζει ότι «συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή αυτού του πλαισίου. Υπάρχουν, επίσης, οικονομικά κίνητρα, μεταξύ άλλων, μέσω του Ταμείου Καινοτομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Υδρογόνου, του προγράμματος "Ορίζων Ευρώπη" και του ΜΣΕ. Η Επιτροπή στηρίζει την παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα των ηλεκτρολυτικών κυψελών της ΕΕ μέσω διαφόρων μέτρων. Η νέα ομάδα εργασίας για την υλοποίηση του "Καθαρού Υδρογόνου" στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών ευθυγραμμίζει τις ευρωπαϊκές, εθνικές και ιδιωτικές επενδύσεις στην Έρευνα και την Καινοτομία (Ε&Κ) στον τομέα της καθαρής ενέργειας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ε&Κ διοχετεύεται μέσω της κοινής επιχείρησης "Καθαρό υδρογόνο", η οποία διαχειρίζεται πρόγραμμα Ε&Κ με στήριξη ύψους 1 δισ. ευρώ συν 200 εκατ. ευρώ για κοιλάδες υδρογόνου, όπως το έργο Trieres. Περαιτέρω στήριξη παρέχεται μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας. Σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοστασίων ηλεκτρολυτικών κυψελών της ΕΕ, λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις για το υδρογόνο. Ο κανονισμός για τη βιομηχανία των μηδενικών καθαρών εκπομπών στηρίζει το ευρωπαϊκό περιεχόμενο στις δημοπρασίες και τις δημόσιες συμβάσεις».

Σχολιάζοντας την απάντηση του επιτρόπου, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «πίσω από τις ευρωπαϊκές δυνατότητες, αναδεικνύεται ένα σοβαρό εθνικό κενό: Η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο για το υδρογόνο, δεν έχει διασφαλίσει επαρκή ωρίμανση έργων και αφήνει τη χώρα να κινδυνεύει με ενεργειακό και τεχνολογικό έλλειμμα σε έναν τομέα στρατηγικής σημασίας».

