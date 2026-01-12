ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Προχωρά η Ενεργειακή Κοινότητα Δήμου Γρεβενών

Προχωρά η Ενεργειακή Κοινότητα Δήμου Γρεβενών
Newsroom
Δευτέρα, 12/01/2026 - 13:55

Ανοιχτή συνάντηση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της ανάλυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

Ο Δήμος Γρεβενών ενημερώνει ότι η διαδικασία για τη δημιουργία της Ενεργειακής Κοινότητας Γρεβενών εισέρχεται στη δεύτερη και ιδιαίτερα κρίσιμη φάση της, μετά το αυξημένο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από πολίτες και επιχειρήσεις της περιοχής και την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται σε όλους όσοι δήλωσαν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην Ενεργειακή Κοινότητα Γρεβενών, καθώς και σε όσους έχουν λάβει σχετική ειδοποίηση, ότι θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συνάντηση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της ανάλυσης που εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αναφορικά με τη δυνατότητα συμμετοχής και το προτεινόμενο ποσοστό του κάθε ενδιαφερόμενου.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα γίνει διαβούλευση με τους συμμετέχοντες για τα τελικά βήματα σύστασης και λειτουργίας της Ενεργειακής Κοινότητας, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό συλλογικό εγχείρημα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της τοπικής κοινωνίας.

Ο Δήμος Γρεβενών καλεί τους ενδιαφερόμενους να παραστούν, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση ενός εγχειρήματος που βασίζεται στη συνεργασία, τη διαφάνεια και το όφελος για την τοπική κοινωνία.

