Κ. Χατζηδάκης: Τριπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση, εκπτώσεις από διυλιστήρια, επίδομα θέρμανσης

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Newsroom
Τρίτη, 13/10/2026 - 13:13
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Θα συνεχιστούν οι ενισχύσεις στο πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη

«Η τελική τιμή καταναλωτή για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί στις 15 Οκτωβρίου, στην έναρξη της περιόδου, αρκετά κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Πρόθεσή μας είναι, με τρόπο που θα προσδιοριστεί αύριο, αφενός να συνεχιστεί η επιδότηση στη βενζίνη και το ντίζελ κίνησης και αφετέρου να υπάρξει μια πιο ουσιαστική στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Πέρα από τη δική μας παρέμβαση στην αντλία και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους, έχω την εντύπωση ότι θα υπάρξει και μια τρίτη παρέμβαση από την πλευρά των διυλιστηρίων τα οποία εφαρμόζουν την δική τους πολιτική».

Αυτά επεσήμανε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη σήμερα στην τηλεόραση του ΟΡΕΝ ενώ σε ερώτηση για τη συζήτηση που είναι σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, τόνισε: «Η ΕΕ δεν έχει καταλήξει ακόμα. Όμως εμείς δεν περιμένουμε την ΕΕ. Τα διυλιστήρια συνεισέφεραν ήδη από τον Ιούλιο όταν η ΕΕ και η αντιπολίτευση έκαναν διακοπές, και συνέχισαν τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο με ένα ποσό που ξεπερνά συνολικά τα 100 εκατ. ευρώ». Ενώ υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης φορολόγησε τα ουρανοκατέβατα κέρδη τόσο των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, όσο και – δύο φορές – των διυλιστηρίων. «Οι πολίτες», τόνισε, «ενδιαφέρονται για το τελικό αποτέλεσμα και όχι από πού προέρχεται η έκπτωση. Η κυβέρνηση δεν αγνοεί κανέναν παράγοντα και θα επικαιροποιεί τακτικά την πολιτική της».

Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι η κρίση στην αγορά καυσίμων δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλες τις χώρες του κόσμου. «Προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε όσο περισσότερο γίνεται σε ένα διεθνές περιβάλλον που είναι ακόμη πιο επιβαρυμένο από τις αναταράξεις στην αγορά ομολόγων με επίκεντρο τη Γαλλία. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι προφανώς, αλλά και πολύ σοβαροί και νοικοκυρεμένοι. Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση που να μπορεί με μια μαγική γομολάστιχα να εξαφανίζει τα προβλήματα».

Αναφερόμενος στις ελληνικές προτάσεις προς το προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τις δυνατότητες στήριξης των πολιτών σημείωσε: «Η επίσημη θέση μας δια του πρωθυπουργού είναι ότι ζητάμε μεγαλύτερη ευελιξία. Εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια και θα αξιοποιήσουμε κάθε υπάρχουσα ευελιξία, χωρίς να έχουμε τον κίνδυνο για κίτρινες ή κόκκινες κάρτες παραβίασης των δημοσιονομικών κανόνων. Όχι για να είμαστε καλά παιδιά. Αλλά διότι αν ξεπεράσει κανείς τα όρια δεν μπλέκει μόνο με την ΕΕ – που είναι το λιγότερο – αλλά με τις αγορές και με καταστάσεις όπως αυτές που ζήσαμε την προηγούμενη δεκαετία. Αν δεν είχαμε μια σοβαρή κυβέρνηση αλλά λαϊκιστές δεν θα συζητούσαμε ούτε καν τα μέτρα που συζητούμε τώρα. Διότι ζήσαμε και την «πρόοδο» που υπήρχε με τον κ. Τσίπρα».

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