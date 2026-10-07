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Στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο Γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου των δύο χωρών

Στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο Γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου των δύο χωρών
Newsroom
Τετάρτη, 07/10/2026 - 08:38
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Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές προτάσεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς, βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα στην Αθήνα ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έφτασε το βράδυ της Τρίτης στην Ελλάδα για τον 6ο Γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου των δύο χωρών.

Ο κ. Ρούμπιο, σύμφωνα με την πρόγραμμά του θα συναντηθεί στις 19.00 το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και αμέσως μετά, στις 20.00 θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει την τιμή του ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Νωρίς το πρωί, στις 9.00 θα μεταφερθεί στο υπουργείο Εξωτερικών όπου θα υποδεχθεί ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη συνέχεια οι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα κάνουν κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο και θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, μετά τις 11.00, ο κ. Το Ρούμπιο δεν μετατρέπεται στην Πβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα όπου θα εγκαταλείψει τα έργα των ανακαινίσεων της.

Θα ακολουθήσει στις 12.00 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο η συνεδρία του Στρατηγικού Διαλόγου, με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, στις 18.00, μία ώρα πριν τη συνέντευξή του με την Έλληνα πρωθυπουργό κ. Η Μητσοτάκη θα μιλήσει στην Πνύκα, το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας.

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει με φόντο την Ακρόπολη για την «αναγέννηση του δυτικού πνεύματος»

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ομιλία στην Πνύκα δυτικά να μιλήσει για το μέλλον του πολιτισμού, καλώντας Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια «μεγάλη αναγέννηση του πνεύματος», όπως προανήγγειλε ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. αρμόδιος για τις Παγκόσμιες Δημόσιες Υποθέσεις, Ντίλαν Τζόνσον, σε δήλωσή του στο Breitbart News.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα χρησιμοποιήσει την ιστορική παρακαταθήκη της αρχαίας Ελλάδας ως αφετηρία για να αναπτυχθεί ένα ευρύτερο μήνυμα σχετικά με την κοινή κληρονομιά των ΗΠΑ και την Ευρώπη και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα εκφωνήσει ομιλία από τη γενιά του δυτικού πολιτισμού, όπου θα καλέσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους να ενωθούν σε μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, μιας κληρονομιάς που εκδίδεται από την Αθήνα και τη Ρώμη έως τη χριστιανοσύνη και την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας», ανέφερε ο κ. Τζόνσον.

Όπως σημείωσε, με φόντο την Ακρόπολη ο κ. Ρούμπιο «θα ανατρέξει στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας ως την πρώτη ολοκληρωμένη έκφραση των χαρακτηριστικών που έμελλε να καθορίσει τη Δύση: την περιέργεια, το θάρρος, τη φιλοδοξία και ένα ανήσυχο πνεύμα εξερεύνησης και ανακάλυψης του αγνώστου».

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο, ο υπουργός Εξωτερικών θα προειδοποιήσει ότι «μεγάλο μέρος του πολιτισμού μας έχει λησμονήσει αυτά τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά» και θα καλέσει τους συμμάχους των ΗΠΑ σε ολόκληρη τη Δύση «να συμπαραταχθεί με τους Η.Π.Α. απόρριψη της παρακμής, στην υπεράσπιση της κοινής μας κληρονομιάς και στην από κοινού αντιμετώπιση μιας νέας εποχής ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων».

Τι περιλαμβάνει ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος ΗΠΑ - Ελλάδας

«Στην Ελλάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Το Ρούμπιο ηγείται της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο - Ελλάδας, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς εταιρικής σχέσης σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των ίδιων της αμυντικής συνεργασίας, η περιφερειακή. ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια», αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την επίσκεψη του κ. Ρούμπιο σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο ίδιος από τη Διακλαδική Βάση Άντριους, πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος για την περιοδεία του στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες είπε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει μόνο στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ, αλλά και ισχυροί οικονομικοί δεσμοί.

Ο Στρατηγικός Διάλογος, θα ξεκινήσει με τη θεματική που αφορά στα περιφερειακά ζητήματα, θα ακολουθήσει αυτή που αφορά στους δεσμούς των δύο λαών και θα υπογράψει Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

Ελλάδα - ΗΠΑ θα ανανεώσουν το Μνημόνιο Συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως τον 15ο αιώνα μ.Χ. Επίσης, θα υπογράψουν Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, βάσει της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978. Στόχος του Μνημονίου είναι η διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και η ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.

Στο γεύμα των δύο αντιπροσωπειών θα ζητηθούν παγκόσμια ζητήματα, όπως αναφέρει το σχετικό πρόγραμμα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Θα ακολουθήσουν θεματικές για την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου, την ενέργεια, τη ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις και την άμυνα.

Οι εργασίες να ολοκληρωθούν στις 17.00

Σημειώνεται ότι ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ εγκαινιάστηκε το 2018. Ο προηγούμενος, 5ος Γύρος, είχε πραγματοποιηθεί στον Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο του 2024.

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