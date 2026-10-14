Κομισιόν: Αναστολή εφαρμογών του κανονισμού για το μεθάνιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την αναστολή κατά ένα έτος της εφαρμογής των συγκεκριμένων διατάξεων του Κανονισμού της ΕΕ για το μεθάνιο, τις εν λόγω εισαγωγές, με σκοπό την αποσυμφόρηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των εθνικών διοικήσεων.

Η εν λόγω αναβολή κατά ένα έτος των διατάξεων που αναφέρονται στις εισαγωγές αποσκοπεί στην αποφυγή, υπό τις παρούσες γεωπολιτικές συνθήκες, πρόσθετων πιέσεων στην ασφάλεια του εφοδιασμού με εισαγωγικά ορυκτά καύσιμα χωρίς να επηρεάζονται οι στόχοι, η ακεραιότητα και το πεδίο. εφαρμογή του Κανονισμού.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Άννα- Κάισα Ικτόνεν, εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας, δήλωσε σχετικά με την απόφαση ότι «τα κράτη μέλη έχουν ζητήσει με πολύ σαφή τρόπο να εξετάσουμε πώς θα μπορούσε να μειωθεί το μέρος της πίεσης που αντιμετωπίζει αυτή η ο κλάδος». Η ίδια σημείωσε ότι «δεν αντιμετωπίζουμε το παρόν πρόβλημα ασφάλειας εφοδιασμού», επισημαίνοντας ωστόσο ότι «λειτουργούμε σε ένα εξαιρετικά δυσάρεστο περιβάλλον, στο οποίο δεν γνωρίζουμε, για παράδειγμα, τι θα συμβεί και μετά στο Στενό περιβάλλον του Ορμούζ, όπου το 20% του φυσικού αερίου και του πετρελαίου παραμένει αποκλεισμένο εδώ και πολλούς μήνες».

Η ίδια υπερασπίστηκε την απόφαση της εφαρμογής συγκεκριμένων διατάξεων του Κανονισμού για το μεθάνιο κατά ένα έτος, λέγοντας πως «είναι απολύτως λανθασμένο να υποστηρίζεται ότι αυτό συνιστά με κάποιον τρόπο υποχώρησης στα συμφέροντα των μεγάλων πετρελαϊκών. εταιρειών. Ακόμη και με την αναβολή κατά ένα έτος ορισμένων υποχρεώσεων, οι εταιρείες και οι εισαγωγείς εξακολουθούν να πρέπει να είναι έτοιμοι έως τις 28 Ιανουαρίου».