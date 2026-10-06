Γ. Αυτιάς σε πρόεδρο Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Υιοθετήστε την πρόταση του Κυρ. Μητσοτάκη για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Με τη φράση «υιοθετήστε την πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις», ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, προέτρεψε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να υιοθετήσει την πρόταση για τη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου, ώστε να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις από την ενεργειακή κρίση.

Όπως είπε κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, το μέτρο αυτό «το δικαιούνται το ελληνικό, το ευρωπαϊκό νοικοκυριό, η ελληνική, η ευρωπαϊκή επιχείρηση, για να μπορέσουν να στηριχθούν».

Παράλληλα, ο κ. Αυτιάς τόνισε ότι «δεν χρειάζεται η Ευρώπη παγωμένες αποφάσεις Επιτρόπων, που λένε μειώστε τη θέρμανση, μειώστε τις μετακινήσεις και ούτω καθεξής. Θέλουμε θερμές αποφάσεις που να 'ναι κοντά στην κοινωνία, κοντά στον κόσμο».

«Το ενεργειακό εξελίσσεται σε παγκόσμιο πρόβλημα. Και η Ευρώπη είναι στην καρδιά αυτού του προβλήματος», είπε ο κ. Αυτιάς και αμέσως προσέθεσε: «O Έλληνας πρωθυπουργός με απόλυτη σαφήνεια έστειλε επιστολή στην κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με την οποία της ζητά δημοσιονομικό χώρο. Το δικαιούνται τα κράτη μας, το δικαιούνται οι πολίτες, το δικαιούνται το ελληνικό νοικοκυριό, το ευρωπαϊκό νοικοκυριό, η ελληνική επιχείρηση, η ευρωπαϊκή επιχείρηση, για να μπορέσει να στηριχθεί. Δεν χρειάζεται η Ευρώπη παγωμένες αποφάσεις Επιτρόπων, που λένε τί; Μειώστε τη θέρμανση, μειώστε τις μετακινήσεις και ούτω καθεξής. Θέλουμε θερμές αποφάσεις που να 'ναι κοντά στην κοινωνία, κοντά στον κόσμο».

«Υιοθετήστε κ. Φον ντερ Λάιεν την επιστολή που απέστειλε ο Έλληνας πρωθυπουργός και ξέρετε πολύ καλά ότι η Ελλάδα δεν έχει ελλείμματα και η απόφαση αυτή, η δικιά σας που θα συμφωνήσει με τον Έλληνα πρωθυπουργό, αφορά όλες τις χώρες τις Ευρώπης», κατέληξε ο κ. Αυτιάς.

Η παρέμβαση του ευρωβουλευτή, Γιώργου Αυτιά