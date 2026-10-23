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Θετική ευρωπαϊκή αξιολόγηση για δύο στρατηγικά έργα ανακύκλωσης χαλκού της ElvalHalcor στο πλαίσιο του Innovation Fund

Θετική ευρωπαϊκή αξιολόγηση για δύο στρατηγικά έργα ανακύκλωσης χαλκού της ElvalHalcor στο πλαίσιο του Innovation Fund
Newsroom
Παρασκευή, 23/10/2026 - 09:09
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Το έργο SVAROG της θυγατρικής Sofia Med επιλέχθηκε για χρηματοδότηση, ενώ το ETEOCLES της Halcor-τομέας διέλασης χαλκού και κραμάτων της ElvalHalcor εντάχθηκε στη reserve list της ευρωπαϊκής πρόσκλησης

Δύο στρατηγικά έργα του κλάδου χαλκού της ElvalHalcor στον τομέα της ανακύκλωσης πέτυχαν σημαντικές διακρίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησής τους στο πλαίσιο του Innovation Fund 2025 Net-Zero Technologies Call. Το SVAROG - Next-Generation Copper Recycling Hub της Sofia Med πέρασε επιτυχώς τη φάση αξιολόγησης και προσκλήθηκε σε προετοιμασία συμφωνίας επιχορήγησης, ενώ το ETEOCLES - Innovative Copper Recycling Hub της Halcor έλαβε θετική αξιολόγηση και εντάχθηκε στη reserve list.

Παράλληλα, και τα δύο έργα έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το STEP Seal το επίσημο σήμα ποιότητας που απονέμεται σε προτάσεις οι οποίες συμβάλλουν στους στόχους της πρωτοβουλίας Strategic Technologies for Europe Platform (STEP) και διευκολύνει την πρόσβασή τους σε ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που καλύπτονται από το STEP.

Το SVAROG - Next-Generation Copper Recycling Hub, που αφορά στη Sofia Med και αποτελεί μέρος του επενδυτικού πλάνου της εταιρίας ως ανακοινώθηκε κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor τον Ιούλιο 2026, πέρασε επιτυχώς τη φάση αξιολόγησης στην κατηγορία Small-Scale Projects και προσκλήθηκε σε προετοιμασία συμφωνίας επιχορήγησης. Πρόκειται για επένδυση ύψους περίπου €20 εκατ. Η οριστική απόφαση χρηματοδότησης θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας της συμφωνίας και των προβλεπόμενων ελέγχων.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός νέας γενιάς κόμβου ανακύκλωσης χαλκού στις εγκαταστάσεις της θυγατρικής Sofia Med, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας σύνθετων κατηγοριών σκραπ χαλκού και παραγωγής ανακυκλωμένου χαλκού υψηλής καθαρότητας. Με αυτόν τον τρόπο, το SVAROG ενισχύει την αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών και την κυκλικότητα στην παραγωγή χαλκού.

Το ETEOCLES - Innovative Copper Recycling Hub της Halcor έλαβε θετική αξιολόγηση και κατατάχθηκε στη reserve list της κατηγορίας Medium-Scale Projects. Η ένταξη στη reserve list σημαίνει ότι το έργο μπορεί να προσκληθεί σε προετοιμασία Grant Agreement.

Το ETEOCLES προβλέπει την ανάπτυξη ενός κέντρου (hub) ανακύκλωσης χαλκού βιομηχανικού μεγέθους, στα Οινόφυτα, με στόχο την παραγωγή πάνω από 50.000 τόνους ανακυκλωμένου και υψηλής καθαρότητας χαλκού, ετησίως. Το συνολικό CAPEX του έργου υπολογίζεται σε περίπου €60 εκατ.

Η ευρωπαϊκή αναγνώριση του ETEOCLES αποκτά πρόσθετη στρατηγική σημασία, καθώς το έργο έχει επίσης αναγνωριστεί στο πλαίσιο του Critical Raw Materials Act (CRMA). Σε συνδυασμό με το STEP Seal, η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη στρατηγική διάσταση του έργου για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αλυσίδας αξίας του χαλκού και της δυνατότητας της Ευρώπης να αξιοποιεί αποτελεσματικότερα δευτερογενείς πρώτες ύλες.

Η διάκριση των ETEOCLES και SVAROG επιβεβαιώνει τον στρατηγικό προσανατολισμό της ElvalHalcor προς ένα παραγωγικό μοντέλο που συνδυάζει την προηγμένη βιομηχανική τεχνολογία με την ανακύκλωση, την αποδοτικότερη χρήση των πόρων και την κυκλική οικονομία. Τα δύο έργα ενισχύουν περαιτέρω τον ρόλο του κλάδου χαλκού της εταιρίας στην προσπάθεια για μεγαλύτερη βιομηχανική ανθεκτικότητα, ανταγωνιστικότητα και στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

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