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Ιδιοκτήτης φωτοβολταϊκών δηλώνει εντυπωσιασμένος από την παραγωγή του Οκτωβρίου: Έπιασε τους στόχους του μήνα σε μόλις 2 εβδομάδες!

Ιδιοκτήτης φωτοβολταϊκών δηλώνει εντυπωσιασμένος από την παραγωγή του Οκτωβρίου: Έπιασε τους στόχους του μήνα σε μόλις 2 εβδομάδες!
Markus Spiske on Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 23/10/2026 - 06:38
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Οι ασυνήθιστα υψηλές επιδόσεις των οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων στη Βρετανία κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου αποδεικνύουν επικερδής μπορεί να είναι η ηλιακή παραγωγή το φθινόπωρο.

Ένας ιδιοκτήτης οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος στο Ηνωμένο Βασίλειο αποκάλυψε ότι οι εξαιρετικές καιρικές συνθήκες του φετινού Οκτωβρίου επέτρεψαν στα πάνελ του να παράγουν μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες ποσότητα ενέργειας που σχεδόν ισούται με την παραγωγή ενός ολόκληρου μήνα κατά τα προηγούμενα έτη.

Όπως ανέφερε σε σχετική συζήτηση στο reddit, ενώ τα προηγούμενα δύο χρόνια η μηνιαία παραγωγή του Οκτωβρίου δεν ξεπερνούσε τις 230 kWh, φέτος στα μέσα του μήνα είχε ήδη αγγίξει τις 200 kWh.

Η δημοσίευση αυτή προκάλεσε ένα κύμα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ χρηστών, οι οποίοι συνέκριναν τις επιδόσεις των εγκαταστάσεών τους ανάλογα με την ισχύ, τον προσανατολισμό της στέγης και τις τοπικές καιρικές συνθήκες. Για παράδειγμα, εγκατάσταση ισχύος 5,66 kWp παρήγαγε 207 kWh στο ίδιο διάστημα, ενώ ένα σύστημα 14 πλαισίων (με μόνο 5 εξ αυτών με νότιο προσανατολισμό) απέδωσε 133 kWh.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι τα φωτοβολταϊκά αποτελούν μία από τις αποτελεσματικότερες λύσεις για τη μακροπρόθεσμη μείωση των λογαριασμών ρεύματος.

Οι ειδικοί της αγοράς, ωστόσο, επισημαίνουν ότι η απόδοση επηρεάζεται σημαντικά από παράγοντες όπως η τοποθεσία, οι βροχοπτώσεις, αλλά και η θερμοκρασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού μπορούν να μειώσουν την αποδοτικότητα των πάνελ, ενώ οι συννεφιασμένες χειμερινές ημέρες περιορίζουν αισθητά την παραγωγή.

Για τον λόγο αυτό, η αξιολόγηση μιας επένδυσης σε φωτοβολταϊκά πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση, καθώς οι ισχυρές επιδόσεις των θερμών μηνών αντισταθμίζουν τις περιόδους χαμηλής παραγωγής. Παράλληλα, η προσθήκη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες) ενισχύει περαιτέρω την ενεργειακή αυτονομία των νοικοκυριών, προστατεύοντάς τα από διακοπές ρεύματος και μειώνοντας δραστικά την εξάρτηση από το δίκτυο.

Πηγή: The Cool Down

Τελευταία τροποποίηση στις 23/10/2026 - 06:38
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