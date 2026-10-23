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Huawei: Η αποθήκευση ενέργειας στο επίκεντρο της σταθερότητας των ηλεκτρικών δικτύων

Huawei: Η αποθήκευση ενέργειας στο επίκεντρο της σταθερότητας των ηλεκτρικών δικτύων
Newsroom
Παρασκευή, 23/10/2026 - 11:20
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Η Huawei Digital Power συμμετείχε για ακόμη μία χρονιά στο Renewable & Storage Forum, που πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Στο επίκεντρο της φετινής παρουσίας της εταιρείας βρέθηκε ο ρόλος των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (Battery Energy Storage Systems – BESS) στη διαμόρφωση ενός πιο σταθερού, ευέλικτου και αποδοτικού ηλεκτρικού δικτύου, ικανού να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις της ενεργειακής μετάβασης.

Στο πλαίσιο της ενότητας «Σύγχρονα, έξυπνα και βιώσιμα ενεργειακά συστήματα. Πώς συνδέονται, ως ενιαίο “πακέτο”, η παραγωγή από ΑΠΕ, η αποθήκευση, η ηλεκτρική φόρτιση και οι smart εφαρμογές», ο Θεόδωρος Θεοδωρής, Executive Director της Huawei Digital Power Southeast Europe, πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτλο «Stability as a Service: How BESS Turns Data Centers and EV Charging into Bankable Grid Assets».

Κατά την παρουσίασή του, ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα όσο αυξάνεται η συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα. Όπως υπογράμμισε, οι αυξανόμενες περικοπές, η συμφόρηση του δικτύου και η ανάγκη διατήρησης της ευστάθειάς του καθιστούν την αποθήκευση ενέργειας ολοένα πιο σημαντική για την αποτελεσματική αξιοποίηση των ΑΠΕ και την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στον τρόπο με τον οποίο ο συνδυασμός συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με data centers και σταθμούς υπερταχείας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων μπορεί να δημιουργήσει νέες δυνατότητες για το ηλεκτρικό δίκτυο. Μέσα από την κατάλληλη διαχείριση της ενέργειας, οι υποδομές αυτές μπορούν να συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση των σημείων σύνδεσης, να παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης του δικτύου και να αποκτούν μεγαλύτερη λειτουργική ευελιξία.

Με τον τρόπο αυτό, υποδομές που παραδοσιακά αντιμετωπίζονται ως μεγάλοι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να αποκτήσουν πιο ενεργό ρόλο στο ενεργειακό σύστημα, συμβάλλοντας στη σταθερότητά του και δημιουργώντας παράλληλα νέες δυνατότητες οικονομικής αξιοποίησης για τους επενδυτές και τους διαχειριστές τους.

Κεντρικό ρόλο εδώ, διαδραματίζει η τεχνολογία grid-forming, η οποία επιτρέπει στα προηγμένα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας να συμβάλλουν ενεργά στη διατήρηση της τάσης και της συχνότητας του ηλεκτρικού δικτύου. Έτσι, τα συστήματα BESS δεν περιορίζονται στην αποθήκευση και την παροχή ενέργειας όταν υπάρχει ανάγκη, αλλά μπορούν να υποστηρίζουν τη σταθερή λειτουργία του δικτύου, ενισχύοντας την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητά του.

Η προσέγγιση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Ελλάδα αυξάνει τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή και παράλληλα αναπτύσσει νέες ενεργειακές και ψηφιακές υποδομές. Η αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών αποθήκευσης και έξυπνης διαχείρισης ενέργειας μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των περιορισμών του δικτύου, διευκολύνοντας την ενσωμάτωση περισσότερης πράσινης ενέργειας.

Η Huawei Digital Power παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη δέσμευσή της να στηρίζει την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη σύγχρονων ενεργειακών υποδομών μέσα από τεχνολογίες που συνδυάζουν την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, την αποθήκευση και την έξυπνη διαχείρισή της. Στόχος παραμένει η διαμόρφωση ενός πιο αξιόπιστου, αποδοτικού και βιώσιμου ενεργειακού συστήματος, που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του μέλλοντος.

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