Αγορά Εξισορρόπησης: Νέοι κανόνες από την 1η Νοεμβρίου για τις αποκλίσεις στη ζήτηση ρεύματος

Νέο καθεστώς στις χρεώσεις που επιβάλλονται στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για τις αποκλίσεις μεταξύ της ζήτησης που έχουν προβλέψει και της πραγματικής κατανάλωσης φέρνει ο Νοέμβριος. Από την 1 η του μήνα ενεργοποιείται ο νέος μηχανισμός υπολογισμού των αποκλίσεων, ο οποίος επιχειρεί να βάλει τέλος σε στρεβλώσεις της Αγοράς Εξισορρόπησης, διαχωρίζοντας την ευθύνη των προμηθευτών από τις παρεμβάσεις του Διαχειριστή στο ηλεκτρικό σύστημα.

Στόχος της τροποποίησης του Κανονισμού της Αγοράς Εξισορρόπησης που έγινε με απόφαση της ΡΑΑΕΥ στη διάρκεια του καλοκαιριού, είναι η μείωση των συστηματικών αποκλίσεων της ζήτησης. Η τροποποίηση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στην Αγορά Εξισορρόπησης, καθώς δεν μεταβάλλει απλώς τεχνικές λεπτομέρειες του Κανονισμού, αλλά αλλάζει τη φιλοσοφία με την οποία αποδίδεται η ευθύνη για τις αποκλίσεις της ζήτησης. Μέσω της δικαιότερης κατανομής του κόστους, επιδιώκεται η ενίσχυση της ακρίβειας στην εκκαθάριση, η αποτελεσματικότερη λειτουργία του μηχανισμού συμμόρφωσης και η δημιουργία ισχυρότερων κινήτρων για ακριβέστερο προγραμματισμό της ζήτησης από τους προμηθευτές.

Με τη ρύθμιση αναθεωρήθηκε ο μηχανισμός επιβολής κυρώσεων στους προμηθευτές ρεύματος για σημαντικές και συστηματικές αποκλίσεις μεταξύ της προβλεπόμενης και της πραγματικής ζήτησης.

Έτσι οι συμμετέχοντες στην Αγορά Εξισορρόπησης θα επιβαρύνονται μόνο για αποκλίσεις που προκαλούν οι ίδιοι και όχι για μεταβολές που προκύπτουν από ενέργειες του Διαχειριστή. Μέσω των αλλαγών που θέσπισε η ΡΑΑΕΥ επιδιώκει να διορθώσει στρεβλώσεις που έχουν αναδειχθεί κατά τη λειτουργία της αγοράς και ειδικότερα στον τρόπο επιβολής των χρεώσεων μη συμμόρφωσης στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Κεντρική αλλαγή που προβλέπει η απόφαση είναι η αναθεώρηση του άρθρου 22.6 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. Μέχρι σήμερα, όταν ενεργοποιούνταν Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου (Demand Response), οι αντίστοιχες περίοδοι εξαιρούνταν συνολικά από τον υπολογισμό των αποκλίσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με την αξιολόγηση του ΑΔΜΗΕ, η πρακτική αυτή δημιουργούσε στρεβλώσεις στην αποτύπωση της πραγματικής ευθύνης των προμηθευτών και αποδυνάμωνε την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού συμμόρφωσης, καθώς οι ενεργοποιήσεις απόκρισης ζήτησης πραγματοποιούνται πλέον πολύ συχνά.

Για τον λόγο αυτό καταργείται η οριζόντια εξαίρεση των συγκεκριμένων περιόδων και αντικαθίσταται από έναν μηχανισμό διόρθωσης των αποκλίσεων. Η ΡΑΑΕΥ εκτιμά ότι η νέα μεθοδολογία ενισχύει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού χρεώσεων μη συμμόρφωσης, καθώς διασφαλίζει ότι οι οικονομικές κυρώσεις συνδέονται με τις πραγματικές αποκλίσεις που δημιουργεί κάθε συμμετέχων.

Σημαντική είναι επίσης η ενίσχυση της ποιότητας των δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην εκκαθάριση της αγοράς. Η απόφαση προβλέπει την προσθήκη νέων πληροφοριών, ώστε για κάθε Χαρτοφυλάκιο Κατανεμόμενου Φορτίου να καταγράφονται τα ποσοστά εκπροσώπησης ανά προμηθευτή και ανά μετρητή τόσο κατά την αρχική όσο και κατά τη διορθωτική εκκαθάριση.

Η αλλαγή αυτή δημιουργεί την απαραίτητη πληροφοριακή βάση για την ακριβή κατανομή των ενεργοποιήσεων απόκρισης ζήτησης και αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του νέου μοντέλου υπολογισμού.

Η απόφαση δεν αλλάζει τα όρια ανοχής ούτε τις μοναδιαίες χρεώσεις μη συμμόρφωσης. Οι παράμετροι αυτές εξακολουθούν να καθορίζονται με ξεχωριστή απόφαση της ΡΑΑΕΥ, μετά από εισήγηση του ΑΔΜΗΕ. Η απόφαση διατηρεί επίσης την εξαίρεση από τις χρεώσεις μη συμμόρφωσης για τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου και τον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, αποκλειστικά για τη ζήτηση που εκπροσωπούν υπό αυτές τις ιδιότητες. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη θεωρείται απαραίτητη ώστε να μην επιβαρύνονται οι προμηθευτές που παρέχουν υπηρεσίες δημόσιου συμφέροντος με χρεώσεις οι οποίες συνδέονται με τον ειδικό τους ρόλο στην αγορά.