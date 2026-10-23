Deloitte Global Powers of Construction 2025: Προοπτικές ανάπτυξης έως το 2030, παρά τις βραχυπρόθεσμες προκλήσεις και την αβεβαιότητα

Η Deloitte δημοσίευσε την ένατη έκδοση της ετήσιας έκθεσης Global Powers of Construction, η οποία αναλύει τον παγκόσμιο κατασκευαστικό κλάδο και εξετάζει τις στρατηγικές και τις επιδόσεις των μεγαλύτερων κατασκευαστικών ομίλων παγκοσμίως για το 2025. Για να συμπεριληφθούν στη σχετική λίστα, οι εταιρείες πρέπει να είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και σημαντικό μέρος των εσόδων τους να προέρχεται από κατασκευές κτιρίων και έργων υποδομής. Σύμφωνα με την έκθεση, οι 100 μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες παγκοσμίως, με βάση τις συνολικές πωλήσεις, κατέγραψαν έσοδα περίπου 1,972 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,4% σε σχέση με το 2024. Παράλληλα, η Κίνα εξακολουθεί να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Τα στοιχεία των πωλήσεων καταδεικνύουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή και εταιρεία. Ορισμένες επιχειρήσεις κατέγραψαν ισχυρή ανάπτυξη, υποστηριζόμενες από το υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων και τις αυξημένες επενδύσεις σε υποδομές. Ωστόσο άλλες σημείωσαν υποχώρηση, κυρίως λόγω των συναλλαγματικών επιδράσεων, της εξομάλυνσης της δραστηριότητας μετά τις ισχυρές επιδόσεις των προηγούμενων ετών ή της χαμηλότερης ζήτησης στον οικιστικό τομέα. Παράλληλα, η μακροοικονομική αβεβαιότητα, οι χρηματοδοτικοί περιορισμοί και οι προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα εξακολουθούν να επηρεάζουν τον κλάδο. Παρά τις προκλήσεις αυτές, οι αγορές φαίνεται να προεξοφλούν βελτίωση των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προοπτικών του κλάδου, όπως αποτυπώνεται και στην άνοδο της χρηματιστηριακής του κεφαλαιοποίησης κατά 12% το 2025.

Οι εταιρείες με έδρα την Κίνα εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας κατασκευαστικής δραστηριότητας, με περίπου 48,5% των συνολικών πωλήσεων. Ωστόσο, οι επιδόσεις τους παρουσίασαν κάμψη, καθώς τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 5,5% το 2025. Αντίστοιχα, οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσαν οριακή πτώση 0,9%, αντανακλώντας την ηπιότερη δραστηριότητα στην αγορά κατασκευής κατοικιών. Στις ευρωπαϊκές αγορές, η αύξηση των πωλήσεων παρέμεινε ισχυρή, καταγράφοντας συνολική άνοδο περίπου 9,0%.

Η αστικοποίηση, η διαφοροποίηση και η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων στηρίζουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη

Παρά τις τρέχουσες προκλήσεις της αγοράς, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου παραμένουν ισχυρές, με τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης να εκτιμάται σε 5,9% έως το 2030.

Η αστικοποίηση εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μακροπρόθεσμους παράγοντες που στηρίζουν τις αναπτυξιακές προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου. Σήμερα περίπου το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε αστικές περιοχές, ενώ έως το 2050 σχεδόν τα δύο τρίτα της παγκόσμιας πληθυσμιακής αύξησης αναμένεται να προέλθουν από τις πόλεις, ενισχύοντας διαρθρωτικά τη ζήτηση στον κατασκευαστικό κλάδο.

Παράλληλα, η ανάληψη έργων διεθνώς και η δραστηριοποίηση των εταιρειών σε διαφορετικούς τομείς διαδραματίζουν συμπληρωματικό ρόλο στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εσόδων των 30 κορυφαίων εταιρειών. Το 2025, οι πωλήσεις από δραστηριότητες εκτός του κατασκευαστικού κλάδου καθώς και οι πωλήσεις σε διεθνείς αγορές αντιστοιχούσαν στο 26,7% και στο 24,7% του συνόλου, αντίστοιχα. Τα πρότυπα διαφοροποίησης καταδεικνύουν ότι οι κορυφαίοι κατασκευαστικοί όμιλοι επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους πέρα από τον παραδοσιακό κατασκευαστικό τους πυρήνα, εισερχόμενοι σε τομείς όπως το real estate και οι βιομηχανικές υπηρεσίες. Ορισμένες εταιρείες επεκτείνονται και πέρα από δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με τον κατασκευαστικό κλάδο, όπως τα μέσα ενημέρωσης και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, με στόχο την διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου τους.

Η διεθνής δραστηριότητα ενισχύθηκε περαιτέρω το 2025, με σχεδόν το 25% των συνολικών πωλήσεων των 30 κορυφαίων εταιρειών να προέρχεται από αγορές του εξωτερικού, έναντι 21,3% το 2024. Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι παρουσιάζουν τον υψηλότερο βαθμό διεθνοποίησης, καθώς το 67% των συνολικών πωλήσεών τους προέρχεται από δραστηριότητες εκτός της χώρας έδρας τους. Αντίθετα, οι μεγάλοι όμιλοι με έδρα την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να αντλούν το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών τους από τις εγχώριες αγορές.

Ο Δημήτρης Νεκτάριος, Partner, Infrastructure & Capital Projects Leader της Deloitte Ελλάδος, ανέφερε: «Οι τάσεις που καταγράφονται διεθνώς επιβεβαιώνουν ότι ο κατασκευαστικός κλάδος εισέρχεται σε μια περίοδο σημαντικών ευκαιριών ανάπτυξης, παρά τις βραχυπρόθεσμες προκλήσεις. Η ενίσχυση των επενδύσεων σε υποδομές, σε συνδυασμό με τη διαφοροποίηση και τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων, αναμένεται να αποτελέσει βασικό παράγοντα δημιουργίας αξίας για τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις τα επόμενα χρόνια».





