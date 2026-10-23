Η ομάδα της Enaon έδωσε δυναμικό «παρών» στο 18ο Greece Race for the Cure® , στο Πεδίον του Άρεως.

Ενώσαμε τις δυνάμεις μας με περισσότερους από 58.654 συμμετέχοντες, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα πρόληψης, ενημέρωσης και αλληλεγγύης απέναντι στον καρκίνο του μαστού.

Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που στηρίξαμε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία ως Χορηγός Ημέρας & Ενημέρωσης. Στο πλαίσιο της δράσης, συμμετείχαμε και στο «Τείχος των Ευχών», όπου χιλιάδες άνθρωποι μοιράστηκαν μηνύματα αγάπης, ελπίδας και συμπαράστασης.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους μας που αγκάλιασαν τη δράση με ενθουσιασμό και συμμετείχαν ενεργά, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η κοινωνική προσφορά, η ευαισθητοποίηση και η στήριξη της κοινωνίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας της Enaon.