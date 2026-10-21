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«Δυσκολευόμουν να αναπνεύσω»: Το κρυφό πρόβλημα στο συστήματα θέρμανσης που θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ενοικιαστών
Pexels
Newsroom
Τετάρτη, 21/10/2026 - 06:33
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Ένας ενοικιαστής ένιωσε έντονη δυσφορία την πρώτη κιόλας νύχτα στο καινούριο του σπίτι. Αναζητώντας την αιτία της κακής ποιότητας του αέρα, ανακάλυψε ένα φίλτρο στο σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού (HVAC), που φαινόταν παραμελημένο για χρόνια.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Reddit, ένας ενοικιαστής αισθάνθηκε έντονο πόνο στους πνεύμονες το πρώτο του βράδυ στο νέο του σπίτι, γεγονός που τον έκανε να ψάξει γιατί ο αέρας στο διαμέρισμα ήταν τόσο βαρύς.

Η φωτογραφία που δημοσίευσε έδειχνε ένα φραγμένο φίλτρο που αφαίρεσε από αεραγωγό της οροφής.

Το ακίνητο νοικιαζόταν επί πέντε χρόνια από διαφορετικούς ενοικιαστές, προκαλώντας αντιπαράθεση σχετικά με το αν η αλλαγή των φίλτρων αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή.

Η κακή ροή αέρα, η συσσώρευση σκόνης και η υπερβολική καταπόνηση του εξοπλισμού είναι οι άμεσες συνέπειες ενός φραγμένου φίλτρου. Παράλληλα, χρήστες εξέφρασαν ανησυχίες για την ανάπτυξη μούχλας, η οποία μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις του αναπνευστικού.

Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση

Η τακτική συντήρηση και η αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης αποτελούν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος. Ένα επιβαρυμένο σύστημα καταναλώνει σημαντικά περισσότερη ενέργεια για να διατηρήσει την επιθυμητή θερμοκρασία.

Για τους ιδιοκτήτες κατοικιών, η αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων με νέες, υψηλής απόδοσης αντλίες θερμότητας προσφέρει ουσιαστική προστασία από τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας.

Πρακτικά βήματα αποκατάστασης

Οι χρήστες του διαδικτύου πρότειναν άμεσες λύσεις:

  • Καθαρισμός αεραγωγών: Καθαρισμός του αεραγωγού με ηλεκτρική σκούπα για την απομάκρυνση της σκόνης.
  • Επαγγελματική συντήρηση: Καθαρισμός του εξατμιστή από εξειδικευμένο τεχνικό κλιματισμού.
  • Χρήση καθαριστή αέρα: Τοποθέτηση συσκευής καθαρισμού αέρα για τη βελτίωση της ατμόσφαιρας.
  • Τακτικός έλεγχος: Αντικατάσταση των φίλτρων κάθε 90 ημέρες.

Επιπλέον, ο συνδυασμός σύγχρονων συστημάτων κλιματισμού με φωτοβολταϊκά πάνελ στη στέγη επιτρέπει στα νοικοκυριά να μειώσουν περαιτέρω το ενεργειακό τους κόστος, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υγιές και άνετο περιβάλλον διαβίωσης.

Πηγή: The Cool Down

Τελευταία τροποποίηση στις 21/10/2026 - 06:33
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