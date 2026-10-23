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Απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου με εισηγητή τον Δ. Τσιόδρα: «Στοπ» σε ρύθμιση που θα επιβάρυνε περαιτέρω τις τιμές ενέργειας

Απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου με εισηγητή τον Δ. Τσιόδρα: «Στοπ» σε ρύθμιση που θα επιβάρυνε περαιτέρω τις τιμές ενέργειας
Newsroom
Παρασκευή, 23/10/2026 - 08:29
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Με ευρεία πλειοψηφία 341 ψήφων υπέρ και 225 κατά υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου η προτεινόμενη αναβολή κατά 3 έτη των κανόνων της ΕΕ για το μεθάνιο που θα επιβάρυναν περαιτέρω τις τιμές ενέργειας, στην οποία ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, ήταν εισηγητής.

Επίσης, η προτεινόμενη αναβολή συμβάλλει στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης δεδομένης της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή και της αβεβαιότητας που προκαλούν οι διαταραχές στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, ο κ. Τσιόδρας υπογράμμισε ότι «η προτεραιότητά μας ήταν ανέκαθεν σαφής: να διασφαλίσουμε την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές από τις υψηλές τιμές ενέργειας και να διατηρήσουμε τους στόχους μας για τη μείωση του μεθανίου. Δεν αναστέλλουμε τον Κανονισμό για το μεθάνιο αλλά διασφαλίζουμε ότι μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά. Η Ευρώπη μπορεί και οφείλει να εκπληρώσει τις κλιματικές της δεσμεύσεις χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή της ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητά της και χωρίς να διακινδυνεύει διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό ή περαιτέρω αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος».

Συμπλήρωσε ότι «η σημερινή ψηφοφορία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο ρεαλιστική και αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού της ΕΕ για το μεθάνιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στήριξε την πρότασή μας για μια στοχευμένη τριετή αναβολή, παρέχοντας μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα, επιτρέποντας στα συστήματα επαλήθευσης να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και διασφαλίζοντας την ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των παραγωγών και των εισαγωγέων στην ΕΕ».

Η Έκθεση του Κοινοβουλίου, επίσης, περιλαμβάνει ρήτρα, βάσει της οποίας η Κομισιόν θα πρέπει να υποβάλει έκθεση σχετικά με την ετοιμότητα εφαρμογής και την ασφάλεια του εφοδιασμού, έως την 1η Ιουλίου 2029.

Θα ακολουθήσουν τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Νοέμβριο, στις οποίες ο Δημήτρης Τσιόδρας θα είναι ο διαπραγματευτής εκ μέρους του Ευρωκοινοβουλίου.

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