ΣΥΦΩΕΛ: Στην Κομισιόν για τις περικοπές στα φωτοβλταϊκά - Στο 34,2% η μη αποζημιούμενη παραγωγή

Ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδος έως 500 kW (ΣΥΦΩΕΛ), στο πλαίσιο των θεσμικών παρεμβάσεών του για την προστασία της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών επενδύσεων, αναδεικνύει τις αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις που δέχεται ο κλάδος από τις περικοπές παραγωγής και τις παρατεταμένες περιόδους μηδενικών και αρνητικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι εξελίξεις αυτές καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για ολοκληρωμένο σχεδιασμό της ενεργειακής αγοράς, επαρκείς υποδομές και αποτελεσματικά μέτρα που θα διασφαλίζουν βιώσιμες συνθήκες λειτουργίας για τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Ιουλίου 2026 ο ΣΥΦΩΕΛ κατέθεσε επίσημη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνοδευόμενη από αναλυτικό νομικό υπόμνημα 45 σελίδων, ζητώντας τη διερεύνηση της συμμόρφωσης της Ελλάδας με το ευρωπαϊκό δίκαιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Σημαντική αύξηση της μη αποζημιούμενης παραγωγής το 2026

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που παρουσίασε ο Αλέξανδρος Μακρυσόπουλος, Head of EMO της WSP, στο 8ο Renewable & Storage Forum, σχετικά με την εξέλιξη της μη αποζημιούμενης παραγωγής φωτοβολταϊκών και τις επιπτώσεις που αναμένεται να έχει η ανάπτυξη της αποθήκευσης στην οικονομική απόδοση των ενεργειακών επενδύσεων.

Σύμφωνα με την ανάλυση της WSP, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, το ποσοστό της δυνητικής παραγωγής φωτοβολταϊκών που λειτουργούν υπό καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης (FiP) και δεν αποζημιώνεται ανήλθε στο 34,2%, έναντι 21,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην αύξηση των οικονομικών περικοπών και στην ενίσχυση των περιόδων κατά τις οποίες αναστέλλεται η καταβολή λειτουργικής ενίσχυσης λόγω αρνητικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η εγκατεστημένη ισχύς από μόνη της δεν διασφαλίζει την αντίστοιχη οικονομική απόδοση μιας φωτοβολταϊκής επένδυσης, όταν σημαντικό μέρος της δυνητικής παραγωγής δεν αποζημιώνεται.

Τι δείχνουν τα σενάρια ανάπτυξης της αποθήκευσης έως το 2030

Η ανάλυση της WSP εξετάζει τέσσερα σενάρια εγκατεστημένης ισχύος συστημάτων αποθήκευσης με μπαταρίες στην Ελλάδα έως το 2030, λαμβάνοντας υπόψη και την εκτιμώμενη λειτουργία του έργου αντλησιοταμίευσης της Αμφιλοχίας.

Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν τη σχέση μεταξύ της ανάπτυξης της αποθήκευσης και του ποσοστού της δυνητικής παραγωγής φωτοβολταϊκών υπό καθεστώς FiP που δεν αποζημιώνεται:

Σενάριο αποθήκευσης έως το 2030 Εγκατεστημένη ισχύς μπαταριών Μη αποζημιούμενη δυνητική παραγωγή Χαμηλό 2,4 GW 32,5% Μεσαίο 3,2 GW 31,7% Υψηλό 5,0 GW 23,5% Πολύ υψηλό 7,5 GW 15,5%

Στο σενάριο περιορισμένης ανάπτυξης της αποθήκευσης, η μη αποζημιούμενη δυνητική παραγωγή παραμένει στο 32,5%. Με εγκατεστημένη ισχύ μπαταριών 3,2 GW, η μείωση είναι περιορισμένη, καθώς το ποσοστό διαμορφώνεται στο 31,7%.

Η βελτίωση γίνεται πιο αισθητή στο σενάριο των 5 GW, όπου το ποσοστό υποχωρεί στο 23,5%, ενώ στο πλέον φιλόδοξο σενάριο των 7,5 GW περιορίζεται στο 15,5%.

Η αποθήκευση αποτελεί μέρος της λύσης, όχι το σύνολο της απάντησης

Τα ευρήματα αναδεικνύουν τη σημασία της αποθήκευσης για την καλύτερη αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας και τον περιορισμό των πιέσεων στο ηλεκτρικό σύστημα. Ωστόσο, ακόμη και στο σενάριο της σημαντικά αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος μπαταριών, ένα μέρος της δυνητικής παραγωγής φωτοβολταϊκών εξακολουθεί να μην αποζημιώνεται.

Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη της αποθήκευσης, παρότι αναγκαία, δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει όλες τις στρεβλώσεις και τις προκλήσεις της αγοράς. Απαιτείται παράλληλος σχεδιασμός για τις ηλεκτρικές υποδομές, τη διαχείριση της παραγωγής, τη λειτουργία της αγοράς και τη διαμόρφωση συνθηκών που επιτρέπουν στους παραγωγούς να αποκομίζουν εύλογη οικονομική απόδοση από τις επενδύσεις τους.

Η βιωσιμότητα των μικρομεσαίων παραγωγών στο επίκεντρο

Για τον ΣΥΦΩΕΛ, η εξέλιξη των περικοπών και των μη αποζημιούμενων ποσοτήτων αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για τους μικρούς και μεσαίους φωτοβολταϊκούς παραγωγούς, οι οποίοι καλούνται να λειτουργήσουν σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας ως προς τα έσοδα των επενδύσεών τους.

Η ενεργειακή μετάβαση προϋποθέτει όχι μόνο την εγκατάσταση νέας ισχύος από ΑΠΕ, αλλά και τη δημιουργία ενός λειτουργικού, αξιόπιστου και οικονομικά βιώσιμου πλαισίου για όσους έχουν ήδη επενδύσει στην καθαρή ενέργεια.

Ο ΣΥΦΩΕΛ συνεχίζει να αναδεικνύει την ανάγκη θεσμικών και τεχνικών παρεμβάσεων που θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις επιπτώσεις των περικοπών και των αρνητικών τιμών, θα ενισχύουν τη διαφάνεια και την προβλεψιμότητα της αγοράς και θα προστατεύουν τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών επενδύσεων.