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ΥΠΕΞ: Σε διαβούλευση, για την επέκταση της συμφωνίας για την ΑΟΖ, Ελλάδα και Αίγυπτος
Newsroom
Παρασκευή, 23/10/2026 - 09:38
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Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης είχε νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας - Αιγύπτου και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Χ, τονίζεται ότι «οι δύο υπουργοί απέρριψαν κατηγορηματικά την κύρωση, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, του Μνημονίου Τουρκίας-Λιβύης του 2019 για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, υπογραμμίζοντας τη σημασία του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της UNCLOS».

Oι δύο υπουργοί συμφώνησαν να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις με στόχο την επέκταση του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής της Συμφωνίας του 2020 για την οριοθέτηση ΑΟΖ, σε πλήρη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο και την UNCLOS.

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