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Επανεκλογή Γ. Μανιάτη στην Αντιπροεδρία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών

Επανεκλογή Γ. Μανιάτη στην Αντιπροεδρία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών
Newsroom
Παρασκευή, 23/10/2026 - 08:45
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Ο ευρωβουλευτής και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, επανεκλέχθηκε την Τετάρτη Αντιπρόεδρος της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ανανέωση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ενισχύει την ελληνική φωνή στις ευρωπαϊκές αποφάσεις για την Εξωτερική Πολιτική, την Ασφάλεια και Άμυνα καθώς και τη Διεθνή Ενεργειακή Συνεργασία και Ασφάλεια, σε μια συγκυρία κατά την οποία η προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο απαιτούν ισχυρή ευρωπαϊκή στήριξη.

Κατά την έως τώρα θητεία του στη θέση του Αντιπροέδρου, ο Γ. Μανιάτης εργάστηκε για μια Ευρώπη με ισχυρότερη διεθνή φωνή, κοινή άμυνα και λιγότερες εξαρτήσεις, συνδέοντας τη στρατηγική αυτονομία με την κοινωνική συνοχή. Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, εισηγητής των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στον Κανονισμό EDIP για τη δημιουργία μιας Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας, την Έκθεση για την ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών Drones, καθώς και τον Κανονισμό προϋπολογισμού 30 δισ. € για τις νέες ευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, του Connecting Europe Facility.

Επίσης, διαπραγματεύτηκε εκ μέρους του S&D τις αρμοδιότητες της νέας μόνιμης Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμμετείχε σε διεθνείς αποστολές μαζί με την Πρόεδρο της Ομάδας, Iratxe García Pérez.

Στο ίδιο πλαίσιο, διαμόρφωσε και λειτούργησε ως επικεφαλής της Task Force για τη Μέση Ανατολή, προσκαλώντας για διάλογο προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις, ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών από την Παλαιστίνη, το Ισραήλ, το Ιράν, τον Λίβανο και άλλες χώρες της περιοχής. Παράλληλα, διοργάνωσε το διεθνές συνέδριο «Η Μέση Ανατολή σε σταυροδρόμι – Ένα προοδευτικό όραμα», με τη συμμετοχή του Ισπανού Υπουργού Εξωτερικών José Manuel Albares. Στόχος των πρωτοβουλιών αυτών ήταν η διαμόρφωση μιας κοινής και ισχυρής προοδευτικής παρέμβασης για δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην περιοχή.

Σταθερός άξονας αυτών των πρωτοβουλιών ήταν η υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και η ανάληψη ενός ενεργότερου ευρωπαϊκού ρόλου στην επίλυση των συγκρούσεων. Η νέα θητεία δίνει συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια, με κεντρική προτεραιότητα μια ουσιαστική Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση, που ενισχύει την κοινή ασφάλεια, την ευρωπαϊκή βιομηχανία και τις ποιοτικές θέσεις εργασίας, καθώς και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τις ενεργειακές υποδομές της ΕΕ και ιδιαίτερα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με στόχο τη μείωση των εξωφρενικών τιμών ενέργειας.

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