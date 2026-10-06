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Powering Forward: Νέα διατλαντική ενεργειακή πρωτοβουλία από το GMF, το CSIS και τον Όμιλο ΔΕΗ

Powering Forward: Νέα διατλαντική ενεργειακή πρωτοβουλία από το GMF, το CSIS και τον Όμιλο ΔΕΗ
Newsroom
Τρίτη, 06/10/2026 - 10:19
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  • Μια πενταετής πλατφόρμα διαλόγου που εξετάζει την κρίσιμη σχέση μεταξύ ενέργειας, τεχνολογίας και διατλαντικής γεωπολιτικής
  • Υπό τον κοινό σχεδιασμό των GMF και CSIS, φέρνει κοντά φορείς χάραξης πολιτικής, ηγέτες του κλάδου και εξειδικευμένους ακαδημαϊκούς και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού
  • Ο Όμιλος ΔΕΗ υποστηρίζει την πρωτοβουλία ως ένας ισχυρός Powertech ηγέτης στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Αυτό το φιλόδοξο πενταετές πρόγραμμα θα εστιάσει στο πώς η ενέργεια, οι υποδομές και η τεχνολογία αναδιαμορφώνουν το γεωπολιτικό τοπίο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

Το PFI έχει σχεδιαστεί για να αποτελέσει μία πλατφόρμα αναλύσεων και εκδηλώσεων που θα διερευνήσει πολιτικές στο σημείο τομής της γεωπολιτικής και της συνδεσιμότητας. Κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε ετών, θα συγκεντρώσει εμπειρογνώμονες και εμπλεκόμενους φορείς και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού από ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων της ενέργειας, των ψηφιακών υποδομών, της εξωτερικής πολιτικής, των πολιτικών ασφαλείας, καθώς και των χρηματοοικονομικών.

Οι βασικοί στόχοι του Powering Forward Initiative περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των παγκόσμιων στρατηγικών μετατοπίσεων που αφορούν στο τρίπτυχο ενέργεια-τεχνολογία-γεωπολιτική, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δικτύων και των ψηφιακών υποδομών, καθώς και τη συμβολή στη διατλαντική πολιτική. Για την επίτευξη της αποστολής του, το PFI θα αναπτύξει μια πολυεπίπεδη διατλαντική ατζέντα. Αυτή περιλαμβάνει διατλαντικές συνομιλίες υψηλού επιπέδου, καθώς και πρωτοβουλίες εξωστρέφειας με διεθνείς εκδηλώσεις στην Ουάσιγκτον, την Αθήνα και την Ευρώπη - μεταξύ των οποίων το ετήσιο συνέδριο για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια που θα διοργανώνει το CSIS και το ετήσιο συνέδριο του GMF στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, το PFI θα εστιάσει στη διεξαγωγή εις βάθος στρατηγικής έρευνας, προσφέροντας παράλληλα ευκαιρίες εξέλιξης στη νέα γενιά ηγετών στους τομείς της διατλαντικής, ενεργειακής και οικονομικής ασφάλειας.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία έρχεται σε μια κομβική γεωπολιτική συγκυρία. Κυβερνήσεις, κορυφαίοι παράγοντες της αγοράς και διεθνείς οργανισμοί αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση για την εγγύηση της ενεργειακής ασφάλειας, τη διαφοροποίηση των οδών εφοδιασμού, καθώς και τη θωράκιση των φυσικών και ψηφιακών υποδομών. Ταυτόχρονα, η ραγδαία επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης, του cloud computing και των τεχνολογιών που επεξεργάζονται τεράστιους όγκους δεδομένων, οδηγεί σε πρωτοφανή ζήτηση για καθαρή, αδιάλειπτη ενέργεια - συνδέοντας άρρηκτα το μέλλον των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας με την ψηφιακή και εθνική ασφάλεια.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε: «Η Νοτιοανατολική Ευρώπη βρίσκεται στο σταυροδρόμι του ενεργειακού και ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ραγδαίο τεχνολογικό μετασχηματισμό και περίπλοκες γεωπολιτικές αναδιατάξεις, η ενεργειακή ασφάλεια δε μπορεί να διαχωριστεί από τις κρίσιμες ψηφιακές υποδομές και τη διατλαντική αλληλεγγύη. Μέσα από το στρατηγικό επενδυτικό σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ, ύψους Euro24 δισ. σε καθαρή και ευέλικτη ενέργεια, δίκτυα και τεχνολογία στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη, δημιουργούμε ένα νέο, ανθεκτικό οικοσύστημα και βελτιώνουμε τη συνολική ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής. Είμαστε, υπερήφανοι που υποστηρίζουμε το GMF και το CSIS στην Πρωτοβουλία Powering Forward, την οποία θεωρούμε ως μια σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της διατλαντικής συμμαχίας. Συνδέοντας τη χάραξη πολιτικής, τη βιομηχανία και τη στρατηγική διορατικότητα, αυτή η πενταετής συνεργασία θα συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας ανθεκτικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, θα υποστηρίξει τις ραγδαία αυξανόμενες ανάγκες της ψηφιακής οικονομίας και θα προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη τόσο στην ευρύτερη περιοχή μας όσο και στη διατλαντική κοινότητα».

Η πρόεδρος του GMF, Dr. Alexandra de Hoop Scheffer, δήλωσε: «Η συνδεσιμότητα σε όλες τις μορφές της πρόκειται να αποτελέσει βασικό μοχλό της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, της γεωπολιτικής και της ασφάλειας τα επόμενα χρόνια. Το PFI βασίζεται στην τεχνογνωσία και τη δύναμη σύγκλησης του GMF για να υποστηρίξει τους ηγέτες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού να αναλύσουν σε βάθος τα ζητήματα και τις επιπτώσεις των πολιτικών. Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες στον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο Γεώργιο Στάσση και την ομάδα του στον όμιλο ΔΕΗ για τη συνεχή υποστήριξή τους σε αυτό το σημαντικό έργο».

Ο διευθύνων σύμβουλος του CSIS, στρατηγός Joseph F. Dunford, Jr. (ε.α.), δήλωσε: «Η πίεση στο ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης είναι πραγματικότητα - διακοπές εφοδιασμούηλεκτρικής ενέργειας, υψηλό κόστος και δίκτυα που καλούνται να υποστηρίξουν φιλόδοξα σχέδια ψηφιακοποίησης, ανταγωνιστικότητας, αποανθρακοποίησης και επανεξοπλισμού. Η αντιμετώπιση αυτών των πιέσεων αποτελεί κοινό διατλαντικό ενδιαφέρον και η Πρωτοβουλία Powering Forward θα ενώσει την αμερικανική και την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία για την αντιμετώπισή τους. Μια Ευρώπη που είναι ενεργειακά ασφαλής αποτελεί έναν ισχυρότερο και πιο ικανό εταίρο για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

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