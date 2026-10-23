Χαντάβας (Τέρνα Ενεργειακή): Τοπική παραγωγή ενέργειας σημαίνει ενεργειακή ασφάλεια

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23/10/2026 - 08:45
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Παρασκευή, 23/10/2026 - 10:33
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Αναπτύσσουμε την κορυφαία εταιρεία ΑΠΕ στην Αν. Ευρώπη

Η επένδυση της Masdar στην Τέρνα Ενεργειακή, ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ, δεν αποτελεί μόνο μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές συναλλαγές της χώρας. Για εμάς είναι μια ευκαιρία να πετύχουμε τον ιδανικό συνδυασμό για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης: η Masdar να αξιοποιήσει την Τέρνα Ενεργειακή ως βασικό κόμβο για την ανάπτυξή της στην Ανατολική Ευρώπη.

Αυτός είναι ο στόχος μας: να συνδυάσουμε την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία της Τέρνα Ενεργειακή -της κορυφαίας εταιρείας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και μιας από τις σημαντικότερες στην Αν. Ευρώπη- με την πρωτοποριακή προσέγγιση της Masdar που βρίσκεται στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων και αναπτύσσεται με πρωτοφανή ρυθμό παγκοσμίως. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε τα δυνατά σημεία και των δύο πλευρών, ώστε να δημιουργήσουμε μια κορυφαία εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή.

Και ήδη υλοποιούμε αυτή τη στρατηγική -έχουμε ενσωματώσει τα υφιστάμενα έργα της Masdar στο χαρτοφυλάκιό μας και επεκτεινόμαστε με ταχείς ρυθμούς σε διάφορες γεωγραφικές αγορές. Πιστεύω ότι πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία για τη Masdar να αναπτυχθεί σε μια περιοχή όπου μέχρι σήμερα δεν είχε αντίστοιχη παρουσία. Και είμαστε αποφασισμένοι να το πετύχουμε. Για την ομάδα της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, πρόκειται επίσης για μια εξαιρετικά σημαντική ευκαιρία, αλλά και μια συναρπαστική πρόκληση.

Οι ΑΠΕ είναι η μοναδική βιώσιμη μορφή ενέργειας που μπορεί να παραχθεί αμιγώς εγχώρια

Τα οφέλη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι πλέον αποδεδειγμένα. Πρώτα απ’ όλα, ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς η ενέργεια παράγεται σε τοπικό επίπεδο. Στην πραγματικότητα, οι ανανεώσιμες πηγές είναι ίσως η μόνη μορφή ενέργειας που μπορεί να αξιοποιηθεί για την εγχώρια παραγωγή σε κάθε χώρα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ενισχύει την ανθεκτικότητα και την ενεργειακή αυτονομία κάθε χώρας. Το δεύτερο όφελος είναι, φυσικά, η βιωσιμότητα, καθώς πρόκειται για φιλικές προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας.

Η ταχύτερη ανάπτυξη των ΑΠΕ προσφέρει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Εξίσου σημαντικό είναι ότι οι ΑΠΕ συγκαταλέγονται στις πιο ανταγωνιστικές επιλογές από πλευράς κόστους για τον τελικό καταναλωτή. Στο παρελθόν υπήρχαν ορισμένες τεχνικές προκλήσεις όσον αφορά την ευελιξία στην παροχή ενέργειας από ΑΠΕ. Ωστόσο, η ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης και νέων τεχνολογιών συμβάλλει πλέον στην αντιμετώπισή τους. Στην Ελλάδα, επενδύουμε στο μεγαλύτερο έργο αντλησιοταμίευσης που βρίσκεται υπό κατασκευή στην Ευρώπη. Αυτό αποδεικνύει ότι υπάρχουν λύσεις.

Κατά τη γνώμη μου, αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη είναι να κατανοήσει πώς αυτές οι επενδύσεις μπορούν να ενισχύσουν ουσιαστικά την οικονομία της. Σε συζητήσεις που έχουμε ως Masdar και Τέρνα Ενεργειακή με τις κυβερνήσεις διαφόρων κρατών της Αν. Ευρώπης, προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτή τη διάσταση: η ταχύτερη ανάπτυξη των ΑΠΕ προσφέρει στις χώρες ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η άφθονη και οικονομικά προσιτή ενέργεια μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα μιας χώρας και να προσελκύσει επενδύσεις σε data centers και άλλες τεχνολογίες με υψηλές ενεργειακές ανάγκες, δίνοντας παράλληλα ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη.

Αντίθετα, οι καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των ΑΠΕ ενδέχεται, αργά ή γρήγορα, να οδηγήσουν σε απώλεια ανταγωνιστικότητας. Η Ευρώπη, επομένως, πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση και να κινηθεί αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση.

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