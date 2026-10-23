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Volton και Orizon: Σταθερά δίπλα στο «Άλμα Ζωής»

Volton και Orizon: Σταθερά δίπλα στο «Άλμα Ζωής»
Newsroom
Παρασκευή, 23/10/2026 - 12:06
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Με παρουσία σε Αθήνα και Πάτρα στηρίζουν την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Η Volton και η Orizon βρέθηκαν και φέτος στο πλευρό του «Άλμα Ζωής», στηρίζοντας το Greece Race for the Cure® στην Αθήνα και το Pink the City στην Πάτρα. Η παρουσία τους έδωσε συνέχεια σε μια διαχρονική σχέση προσφοράς και αλληλεγγύης, με δράσεις για το κοινό και την ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων τους.

Στο 18ο Greece Race for the Cure®, που πραγματοποιήθηκε στο Πεδίον του Άρεως, η Orizon υποδέχθηκε μικρούς και μεγάλους στο περίπτερό της με ένα διαδραστικό memory game και αναμνηστικά δώρα. Την παρουσία στη διοργάνωση συμπλήρωσε η Running Team της εταιρείας, η οποία συμμετείχε στον αγώνα της Κυριακής, μεταφέροντας μαζί με χιλιάδες συμμετέχοντες ένα κοινό μήνυμα για την αξία της πρόληψης και της αλληλεγγύης.

Η συνέχεια δόθηκε στην Πάτρα, όπου η Volton στήριξε το Pink the City συμμετέχοντας στην προσπάθεια να φτάσει το μήνυμα της πρόληψης σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους. Στο περίπτερο της εταιρείας, το face painting αποτέλεσε μια ξεχωριστή δημιουργική δράση, δίνοντας χρώμα στη διοργάνωση και ενθαρρύνοντας το κοινό να συμμετέχει ενεργά σε μια ημέρα με ισχυρό κοινωνικό μήνυμα.

Μέσα από τη συμμετοχή τους σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, η Volton και η Orizon επιβεβαιώνουν τη διαρκή δέσμευσή τους να βρίσκονται δίπλα στην κοινωνία, στηρίζοντας δράσεις που προάγουν την ενημέρωση, την πρόληψη και την αλληλεγγύη. Με επίκεντρο τον άνθρωπο, συνεχίζουν να συμβάλλουν σε προσπάθειες που ενώνουν, ευαισθητοποιούν και κάνουν τη διαφορά.

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