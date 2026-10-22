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Παπασταύρου: Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΑΕ εγγύηση σταθερότητας και ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή ΝΑ Ευρώπης και Μεσογείου

Παπασταύρου: Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΑΕ εγγύηση σταθερότητας και ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή ΝΑ Ευρώπης και Μεσογείου
Newsroom
Πέμπτη, 22/10/2026 - 19:37
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«Στο σημερινό εξαιρετικά αβέβαιο και ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, η συνεργασία Ελλάδας – ΗΑΕ αποτελεί εγγύηση σταθερότητας και ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και Μεσογείου». Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων σήμερα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο συνέδριο Investopia Mediterranean-Athens, που διεξάγεται σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας και φέρνει κοντά επιχειρήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ελλάδα.

Όπως είπε, «η συνεργασία αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί και στη συγκρότηση του ευρύτερου διαδρόμου Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), ο οποίος θα επιτρέψει στις χώρες με δεσμούς αμοιβαίας εμπιστοσύνης, που μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία, δηλαδή τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, τον σεβασμό στους κανόνες, το εμπόριο, την προώθηση της ανάπτυξης προς όφελος των λαών τους, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και των νέων μέσων για την πρόοδο στην υγεία και την παιδεία- να συνδιαμορφώσουν το μέλλον».

Ο κ. Παπασταύρου έδωσε την εικόνα των μέχρι σήμερα πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης στον τομέα της ενεργειακής αυτάρκειας, τονίζοντας ότι το 2005, πάνω από το 90% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας προερχόταν από τον λιγνίτη, ενώ σήμερα το ποσοστό αυτό είναι κάτω από 5%. Παράλληλα, όπως είπε, πλέον του 55% της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται παγκοσμίως στην τρίτη θέση παραγωγής ενέργειας από τον ήλιο και στην ένατη θέση από αιολική ενέργεια.

«Ταυτόχρονα όμως, σκεφτόμαστε και το μέλλον, γι’ αυτό και τα τελευταία χρόνια έχουμε αφιερώσει μεγάλη προσπάθεια στην ανάπτυξη του τομέα των υδρογονανθράκων», υπογράμμισε. «Διαθέτουμε πολύ ισχυρές εταιρείες που δραστηριοποιούνται εδώ. Όπως η HELLENiQ ENERGY και η Energean, οι οποίες είναι πολύ δραστήριες και μαζί με ισχυρούς διεθνείς εταίρους, όπως η Chevron και η ExxonMobil, έχουν κάνει ένα σημαντικό βήμα μπροστά», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα θα πραγματοποιήσει την πρώτη της ερευνητική γεώτρηση τον Απρίλιο του 2025, ενώ όπως είπε, «μετά από σχεδόν 50 χρόνια, η Chevron συνεργάζεται με τη HELLENiQ ENERGY σε σεισμικές έρευνες στα νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου».

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί την ενεργειακή πύλη προς τη Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό δεν οφείλεται μόνο στη γεωγραφική θέση, αλλά και στις επενδύσεις που έχουν γίνει στις υποδομές, όπως είναι ο Κάθετος Διάδρομος, η Ρεβυθούσα και ο πλωτός σταθμός FSRU της Αλεξανδρούπολης, που επιτρέπουν την εισαγωγή σημαντικών ποσοτήτων φυσικού αερίου, οι οποίες στη συνέχεια ρέουν προς τον Βορρά». Όπως είπε, η δυναμικότητα της Ελλάδας αυξήθηκε από 5 σε 8 δισ. κυβικά μέτρα και θα φτάσει τα 9,5 φέτος το 2027, όταν θα ολοκληρωθεί η διασύνδεση Ελλάδας – Σερβίας – Βόρειας Μακεδονίας.

Ο κ. Παπασταύρου εξήρε παράλληλα τη σημασία που έχουν για τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας εμβληματικά έργα όπως η απευθείας ηλεκτρική διασύνδεση με την Αίγυπτο – GREGY, αλλά και ο Great Sea Interconnector (GSI), που θα συνδέσει και θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, προχωρώντας στη συνέχεια προς το Ισραήλ. Όσον αφορά στην προοπτική συνεργασίας Ελλάδας – ΗΑΕ στον τομέα των data centers, ο Υπουργός τόνισε ότι οι εταιρείες των ΗΑΕ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της τεχνολογίας. «Πιστεύω ότι είναι στην παγκόσμια πρωτοπορία. Και γνωρίζω ότι ήδη υπάρχουν συμφωνίες με την Ελλάδα για data centers, επομένως συνεργαζόμαστε πολύ στενά για να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη γνώση που διαθέτουν τα ΗΑΕ στην επιχειρηματική ευφυΐα, στα data centers και στις νέες τεχνολογίες», κατέληξε. Αναφερόμενος στις σχέσεις των ΗΑΕ με την Ελλάδα, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι μπορούν να αποτελέσουν τον δομικό λίθο, το στήριγμα για ολόκληρη την περιοχή και να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα συνεργασίας για την ενέργεια, το εμπόριο και τις νέες τεχνολογίες.

Ο κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός κ. Νίκος Τσάφος πραγματοποίησαν, στο πλαίσιο του συνεδρίου, συνάντηση με εκπροσώπους της κρατικής εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας των ΗΑΕ Masdar, τον CEO κ. Mohamed Jameel Al Ramahi, τον Επικεφαλής Ευρώπης, κ. Husain Al Meer και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τέρνα Ενεργειακής, κ. ⁠Αριστοτέλη Χαντάβα. Η συζήτηση αφορούσε την επένδυση της Masdar στην Τέρνα Ενεργειακή, μία έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και σημαντικό βήμα στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η Τέρνα Ενεργειακή αποτελεί την πλατφόρμα ανάπτυξης της Masdar στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με βάση την Ελλάδα, ενισχύοντας τον περιφερειακό ρόλο της χώρας μας, και τη συνεργασία με την Αίγυπτο μέσω του GREGY, με έμφαση στις ΑΠΕ και την αποθήκευση ενέργειας.

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