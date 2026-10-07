10 κοινά προβλήματα του θερμοσίφωνα και πώς να τα λύσετε

Πολλά από τα προβλήματα του θερμοσίφωνα μπορούν να επιλυθούν εύκολα στο σπίτι με απλές ενέργειες, όπως η επαναφορά του θερμοστάτη ή ο καθαρισμός των ιζημάτων.

Ένας θερμοσίφωνας μπορεί να μην ζεσταίνει επειδή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα, επειδή έχει πέσει ο θερμοστάτης ή έχει καεί η αντίσταση.

Ελέγξτε την ασφάλεια στον πίνακα και, αν χρειαστεί, αφαιρέστε το καπάκι για να πατήσετε το κόκκινο κουμπί επαναφοράς.;

Προσοχή! Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε επισκευή, απενεργοποιήστε πάντα το ρεύμα από τον ηλεκτρικό πίνακα και ελέγξτε τα καλώδια με δοκιμαστικό κατσαβίδι.

Αν το νερό τελειώνει γρήγορα, συχνά φταίει μια ελαττωματική αντίσταση που απαιτεί αλλαγή από τεχνικό. Αντίθετα, αν το νερό είναι χλιαρό αλλά η ποσότητα του νερού είναι επαρκής, η αιτία είναι πιθανώς η συσσώρευση αλάτων στον πυθμένα, οπότε απαιτείται άδειασμα και ξέπλυμα της δεξαμενής.

Αν το νερό είναι υπερβολικά καυτό, οι θερμοστάτες είναι πιθανόν ρυθμισμένοι πάνω από τους 60°C. Απενεργοποιήστε το ρεύμα, αφαιρέστε το κάλυμμα και ρυθμίστε τους με ένα κατσαβίδι. Οι διαρροές συχνά προέρχονται από χαλαρές συνδέσεις σωληνώσεων: Ένα απλό σφίξιμο με γαλλικό κλειδί στo ρακόρ εισόδου ή εξόδου αρκεί συνήθως για να σταματήσει να στάζει. Αν το ρακόρ είναι ήδη σφιχτό, μην το ζορίσετε «μέχρι τέρμα». Το υπερβολικό σφίξιμο μπορεί να ραγίσει τον ορείχαλκο, να καταστρέψει τα σπειρώματα ή να παραμορφώσει/κόψει την εσωτερική ροδέλα στεγάνωσης (O-ring).

Όταν από τις βρύσες τρέχει καφέ ή κιτρινωπό νερό, η εσωτερική δεξαμενή μπορεί να έχει διαβρωθεί, ενώ η δυσοσμία (σαν χαλασμένο αυγό) υποδηλώνει βακτήρια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένας υδραυλικός πρέπει να αντικαταστήσει τη ράβδο ανοδίου.

Επίσης, θόρυβοι όπως βουητό ή σφύριγμα οφείλονται στον βρασμό του νερού λόγω αλάτων, πρόβλημα που λύνεται με την αποστράγγιση και τον καθαρισμό του δοχείου από τα άλατα.

Τέλος, διαρροές από τα πλάγια της δεξαμενής δείχνουν ανεπανόρθωτη διάβρωση και απαιτούν αντικατάσταση του θερμοσίφωνα. Αντίθετα, η εκτεταμένη υγρασία εξωτερικά μπορεί να είναι απλώς συμπύκνωση υδρατμών, η οποία αντιμετωπίζεται χαμηλώνοντας ελαφρώς τη θερμοκρασία.

Η ετήσια συντήρηση, με καθαρισμό των αλάτων και έλεγχο της βαλβίδας ασφαλείας, προλαμβάνει τις περισσότερες από αυτές τις βλάβες.

Πηγή: thespruce.com