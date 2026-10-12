Σκάνδαλο με επιστολές AI για τους θερμοσίφωνες αερίου

Δεκάδες ενστάσεις πολιτών ενάντια στην υποχρεωτική μετάβαση από τους θερμοσίφωνες αερίου σε αντλίες θερμότητας αποδείχθηκαν προϊόν λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης.

Δεκάδες σχόλια που υποβλήθηκαν κατά του σχεδίου της Περιφέρειας του Λόλπου του Σαν Φρανσίσκο για τη σταδιακή κατάργηση των θερμοσιφώνων αερίου εμφανίστηκαν αρχικά ως μια αυθόρμητη αντίδραση πολιτών που… «ανησυχούσαν».

Τουλάχιστον 85 από αυτές τις επιστολές, ωστόσο, στάλθηκαν στην πραγματικότητα από εταιρεία λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ορισμένοι από τους φερόμενους ως συντάκτες δήλωσαν ότι ουδέποτε ενέκριναν την αποστολή τους.

Η αντιπαράθεση επικεντρώνεται στην πρόταση της αρμόδιας Αρχής Προστασίας για την αντικατάσταση των παλαιότερων συστημάτων αερίου με ηλεκτρικές αντλίες θερμότητας σε 2,8 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις του δικτύου DeSmog, η εκστρατεία κατά του κανονισμού υποστηρίχθηκε από επιχειρηματικό συμβούλιο, που έλαβε περίπου 150.000 δολάρια από την Chevron κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Δεν υπέγραψαν ποτέ την υποτιθέμενη επιστολή

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, δημιουργήθηκε μια πλατφόρμα με το προσχέδιο μιας επιστολής που υποστήριζε ότι προέρχεται από «πραγματικούς πολίτες που δοκιμάζονται από το αυξημένο κόστος ενέργειας».

Έρευνα της εφημερίδας San Francisco Chronicle έδειξε ότι τουλάχιστον 10 άτομα των οποίων τα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν δήλωσαν πλήρη άγνοια, παρά το γεγονός ότι το συμβούλιο αρνείται τη χρήση AI για την αποστολή των φορμών.

Η απόφαση ξεπερνά τα όρια του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο

Σημειώνεται πως η σημασία της απόφασης ξεπερνά τα όρια της περιφέρειας, καθώς το μέτρο αναμένεται να αποτελέσει οδηγό για αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε άλλες αμερικανικές πολιτείες, όπως το Μέριλαντ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αρχής, η μετάβαση στις αντλίες θερμότητας θα μπορούσε να μειώσει τους τοπικούς λογαριασμούς κοινής ωφέλειας κατά σχεδόν 10 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Παράλληλα, θα εξάλειφε 3.236 τόνους ρύπων διοξειδίου του αζώτου κάθε χρόνο, αποτρέποντας από 37 έως 85 πρόωρους θανάτους.

Η Chevron, η οποία διατηρεί διυλιστήριο στην περιοχή και αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου και φυσικού αερίου στην πολιτεία, υποστήριξε ότι επιπλέον μελέτες είναι απαραίτητες. Από την πλευρά τους, περιβαλλοντικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι τέτοιες απαιτήσεις καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη θέσπιση κανόνων για καθαρό αέρα.

Υπό το βάρος των εξελίξεων, το προσωπικό της Αρχής πρότεινε την μονοετή αναβολή της εφαρμογής του κανόνα για τον Ιανουάριο του 2028. Η τελική ψηφοφορία αναμένεται τον Νοέμβριο του 2026, την ώρα που η Καλιφόρνια προετοιμάζει παράλληλα πολιτειακά πρότυπα μηδενικών εκπομπών για τη θέρμανση νερού με ορίζοντα το 2030.

Πηγή: The Cool Down