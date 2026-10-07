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Πόσο αντέχει ένα power bank, γιατί χαλάει πιο γρήγορα από τους φορτιστές

Πόσο αντέχει ένα power bank, γιατί χαλάει πιο γρήγορα από τους φορτιστές
Reka Sarudi on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 07/10/2026 - 06:34
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Τα power banks αποτελούν απαραίτητο αξεσουάρ για την καθημερινή ενεργειακή αυτονομία των συσκευών μας. Όπως συμβαίνει με κάθε επαναφορτιζόμενη μπαταρία, όμως, η απόδοσή τους φθίνει με την πάροδο του χρόνου.

Οι φορητές μπαταρίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση σε πρίζα. Η αγορά προσφέρει πληθώρα επιλογών, από μοντέλα με ενσωματωμένα καλώδια έως συσκευές ασύρματης φόρτισης, σε διαφορετικές χωρητικότητες και ταχύτητες.

Παρόλο που ένα power bank διατηρεί την λειτουργικότητά του για αρκετά χρόνια, η σταδιακή υποβάθμιση της μπαταρίας του είναι αναπόφευκτη.

Πόσο αντέχουν τα power banks

Η μακροζωία μιας φορητής μπαταρίας μέτραται σε κύκλους φόρτισης, δηλαδή στον αριθμό των πλήρων φορτίσεων και αποφορτίσεων έως το 100%. Σύμφωνα με κατασκευαστές όπως η Anker, τα περισσότερα power banks αντέχουν μεταξύ 300 και 500 κύκλων φόρτισης, γεγονός που μεταφράζεται σε διάρκεια ζωής δύο έως έξι ετών, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης. Υπάρχουν φυσικά και εξαιρέσεις υψηλότερης ποιότητας, όπως το BoostSolid της Belkin, το οποίο υπόσχεται έως και 1.000 κύκλους.

Πέραν της ποιότητας κατασκευής, καθοριστικό ρόλο στη διάρκεια ζωής διαδραματίζει ο τρόπος φόρτισης, με τις ενσύρματες συσκευές να υπερέχουν σαφώς των ασύρματων.

Γιατί χαλάνε πιο γρήγορα από τους φορτιστές

Η ασύρματη φόρτιση, όπως η τεχνολογία MagSafe, βασίζεται στη μεταφορά ενέργειας μέσω μαγνητικών πηνίων. Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται απώλειες ενέργειας που εκλύονται ως θερμότητα. Αν και η ενσύρματη φόρτιση εμφανίζει επίσης θερμικές απώλειες, αυτές είναι σημαντικά μικρότερες, καθιστώντας την πολύ πιο ενεργειακά αποδοτική.

Η αυξημένη θερμοκρασία αποτελεί τον κύριο παράγοντα φθοράς των μπαταριών. Για τον λόγο αυτό, ένα ασύρματο power bank αναμένεται να φθαρεί ταχύτερα από ένα αντίστοιχο ενσύρματο. Παράλληλα, η εκλυόμενη θερμότητα μπορεί να επιταχύνει και τη φθορά της μπαταρίας της ίδιας της συνδεδεμένης συσκευής. Παρότι οι ποιοτικοί ασύρματοι φορτιστές διαθέτουν συστήματα προστασίας από υπερθέρμανση, η συνεχής θερμική καταπόνηση προκαλεί σταδιακή φθορά.

Πότε θέλουν αλλαγή

Όταν εξαντληθούν οι κύκλοι φόρτισης, το power bank δεν σταματά απότομα να λειτουργεί, αλλά χάνει μέρος της χωρητικότητάς του, υποχωρώντας στο 60% με 80% της αρχικής του απόδοσης.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αντικαθίσταται αμέσως εάν εμφανίσει ενδείξεις επικινδυνότητας, όπως υπερβολική ανάπτυξη θερμοκρασίας ή διογκωμένο περίβλημα.

Πηγή: bgr.com

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2026 - 06:34
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