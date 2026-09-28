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Ν. Καραθανασόπουλος: Λήψη άμεσων  για κατάργηση ΦΠΑ σε τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης, καύσιμα και Ενέργεια

Ν. Καραθανασόπουλος: Λήψη άμεσων για κατάργηση ΦΠΑ σε τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης, καύσιμα και Ενέργεια
Newsroom
Δευτέρα, 28/09/2026 - 11:07
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Η πάγια θέση του ΚΚΕ για κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη που σχετίζονται με την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών αποκτά επιτακτικό χαρακτήρα

Ο Νίκος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ παραχώρησε συνέντευξη σήμερα το μεσημέρι στον ρ/σ «Real FM» με αφορμή την τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ, με θέμα: «Λήψη άμεσων μέτρων ανακούφισης των λαϊκών οικογενειών με κατάργηση ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα είδη λαϊκής κατανάλωσης, στα καύσιμα και στην Ενέργεια».

Κατά τη συζήτηση ο Ν. Καραθανασόπουλος σημείωσε ότι «για να μπορέσει κάπως να ανακουφιστεί και να κερδίσει ο λαός πρέπει κάποιοι να χάσουν. Εμείς λέμε πρέπει να χάσουν τα διϋλιστήρια, εφόσον μιλάμε για τα καύσιμα. Και δεύτερο ζήτημα πρέπει να χάσει και το κράτος και να ηττηθεί στη λαϊκή αντίληψη η λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για "κοστολογημένα" μέτρα. Κοστολογημένα μέτρα τα οποία αφορούν τη διαμόρφωση ενός δημοσιονομικού χώρου, όπου εκεί πέρα δεν υπάρχουν κόφτες, για παράδειγμα, για εξοπλιστικές δαπάνες ή για τη στήριξη του κεφαλαίου. Αντίστοιχα υπάρχουνε κόφτες για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Και από αυτή την άποψη εμείς τι λέμε; Ότι στοχεύοντας σε αυτή την απαράδεκτη λογική πρέπει να καταργηθεί και ο ειδικός φόρος στα καύσιμα, αλλά και ο ΦΠΑ που είναι φόρος πάνω στο φόρο. Και όχι σε προσωρινό επίπεδο».

Ακόμη διευκρίνισε ότι «τα ζητήματα της κατάργησης του ΦΠΑ στα βασικά είδη, τα οποία σχετίζονται με την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, και στην ενέργεια και στα καύσιμα, το λέμε πολύ πριν ξεσπάσουν οι πόλεμοι, πολύ πριν έχουμε το νέο κύμα ακρίβειας. Είναι μία πάγια θέση του ΚΚΕ που τώρα αποκτά επιτακτικό χαρακτήρα, για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα της ενεργειακής φτώχειας, για παράδειγμα, που οδεύουμε ολοταχώς στο επόμενο διάστημα».

Τέλος σε ό,τι αφορά τα εκλογικά διλήμματα που θέτουν η κυβέρνηση και άλλες πολιτικές δυνάμεις σχετικά με την «σταθερότητα» και τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο Νίκος Καραθανασόπουλος, σημείωσε:

«Υπάρχουν πάρα πολλά πρόθυμα κόμματα, τα οποία θα μπορούσαν στον Α' ή Β' βαθμό να διαμορφώσουν μία νέα κυβερνητική εναλλαγή, δεν λείπουν αυτά τα οποία είναι στρατευμένα σε αυτή την πολιτική. Και από αυτή την άποψη το ζήτημα δεν είναι, κατά τη γνώμη μας, να μας απασχολεί ποια θα είναι την επόμενη μέρα των εκλογών η κυβερνητική λύση. Αλλά πως θα είναι πολύ πιο ισχυρό το αντίπαλο δέος, ο αντίπαλος πόλος. Και ποιος είναι αυτός ο αντίπαλος πόλος; Είναι αυτό το οποίο φάνηκε στη ΔΕΘ, δυνάμεις που κινητοποιεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κάνανε μία πολύ μεγάλη συγκέντρωση, διαδήλωση. Άρα, λοιπόν, ο οργανωμένος λαός μπορεί να αποτελέσει τον αντίπαλο πόλο, και ένα πολύ πιο ισχυρό λαϊκό κίνημα σε πανελλαδική έκταση θα μπορέσει ακριβώς να διαμορφώσει αυτές τις τάσεις που να αμφισβητούν ακόμη πιο πολύ την κυρίαρχη πολιτική, αλλά πάνω απ' όλα να κάνουν και ένα βήμα παραπέρα, το βήμα της ανατροπής.

Άρα, λοιπόν, εμείς λέμε ότι πρέπει να είναι πολύ πιο ισχυρό το ΚΚΕ την επόμενη μέρα των εκλογών και αυτό πρέπει να είναι το διακύβευμα».

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