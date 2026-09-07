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Ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης ενώνουν δυνάμεις για την ποιότητα του αέρα
Newsroom
Δευτέρα, 07/09/2026 - 11:55
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Μια νέα συνεργασία ξεκινά στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής καμπάνιας «Δες τι Αναπνέεις»

Ο Δήμος Αθηναίων και η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα. Στόχος είναι η ενίσχυση της συμμετοχής της επιστημονικής κοινότητας, των αρμόδιων φορέων, των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και των ίδιων των κατοίκων, για τη διαμόρφωση και προώθηση αποτελεσματικών μέτρων και πρακτικών, ώστε η Αθήνα να γίνει μια πιο υγιής, ανθεκτική και βιώσιμη πόλη για όλους.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Κλιματικού Συμφώνου και Κοινωνικής Οικονομίας του Δήμου Αθηναίων, Νίκος Χρυσόγελος, δήλωσε: «Η ατμοσφαιρική ρύπανση μας επηρεάζει όλους κι όλες, αναμφίβολα όμως τους πιο ευάλωτους, ηλικιωμένους, ανθρώπους με άλλα υποκείμενα νοσήματα, άστεγους, παιδιά, εγκύους, κατοίκους σε λιγότερο προσεγμένες και χωρίς πράσινο γειτονιές. Η συνεργασία μας λοιπόν με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης για την ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση για την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς αφορά ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα τη ζωή και την υγεία των πολιτών στις πόλεις, αλλά και την οικονομία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Στην Αθήνα προσπαθούμε να διαμορφώσουμε μια στρατηγική μηδενικής ρύπανσης (Zero Pollution). Δουλεύοντας για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, συμβάλλουμε ταυτόχρονα και στη μείωση των εκπομπών που επηρεάζουν το κλίμα, καθώς τα δύο αυτά ζητήματα είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλένδετα».

Ο Πρόεδρος της ΕΕΠΦ και Πρόεδρος του Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (FEE), Νίκος Πέτρου, σημείωσε: «Ο αέρας που αναπνέουμε μπορεί να είναι αόρατος, οι συνέπειες όμως της ρύπανσής του στο περιβάλλον, στην υγεία και στην καθημερινότητά μας είναι απολύτως πραγματικές. Ο καθαρός αέρας δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά βασική προϋπόθεση για υγιείς και βιώσιμες πόλεις. Η συνεργασία της Εταιρίας μας με το Polish Smog Alert και τον Δήμο Αθηναίων συνδέει την ευρωπαϊκή εμπειρία με τη γνώση των τοπικών αναγκών και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν ουσιαστικό διάλογο με την επιστημονική κοινότητα, τους αρμόδιους φορείς και τους πολίτες. Στόχος μας δεν είναι μόνο να κατανοήσουμε καλύτερα το πρόβλημα, αλλά να συμβάλουμε στη διαμόρφωση συγκεκριμένων και αποτελεσματικών πολιτικών που θα κάνουν την Αθήνα πιο υγιή, ανθεκτική και φιλική για τους κατοίκους της».

Το στοίχημα για μία πιο καθαρή ατμόσφαιρα στις πόλεις

Η ποιότητα του αέρα αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής στις πόλεις. Παρότι η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν είναι πάντα ορατή, επηρεάζει καθημερινά εκατομμύρια ανθρώπους, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπνευστικά ή άλλα προβλήματα υγείας. Παράλληλα, η ανάγκη για συντονισμένη δράση γίνεται ολοένα πιο επιτακτική, καθώς οι πολιτικές για τη μείωση των εκπομπών μπορούν να προσφέρουν ταυτόχρονα σημαντικά οφέλη για το κλίμα, την ποιότητα του αέρα και τη δημόσια υγεία, όπως υπογραμμίζει και πρόσφατη έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP).

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Δες τι Αναπνέεις»

Η καμπάνια «Δες τι Αναπνέεις» εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με τίτλο «See What You Breathe». Υλοποιείται από ένα ευρύ ευρωπαϊκό δίκτυο οργανώσεων και επιδιώκει να αποτελέσει αφετηρία ουσιαστικού διαλόγου γύρω από τις τοπικές προκλήσεις, τις ανάγκες των πολιτών και τα μέτρα που απαιτούνται για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και την προστασία της δημόσιας υγείας. Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που θα προκύψουν από την Αθήνα και τις υπόλοιπες συμμετέχουσες πόλεις θα παρουσιαστούν κατά την τελική φάση του έργου στις Βρυξέλλες και θα συμβάλουν στη διαμόρφωση κοινών θέσεων και προτάσεων πολιτικής προς τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την Ελλάδα συμμετέχουν η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) και η ECOCITY.

Η συνεργασία της ΕΕΠΦ με τον Δήμο Αθηναίων θα αναπτυχθεί σταδιακά τους επόμενους μήνες, ενόψει της έναρξης της καμπάνιας τον Δεκέμβριο.

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