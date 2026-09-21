Πρίνος: Επιταχύνεται το μεγάλο project αποθήκευσης άνθρακα

Ένα ακόμη βήμα προς την ανάπτυξη της πρώτης μεγάλης υποδομής αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στην Ελλάδα γίνεται με την καταβολή της τρίτης δόσης της επενδυτικής ενίσχυσης προς την EnEarth Greece.

Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου εγκρίνεται η άμεση πληρωμή 25 εκατ. ευρώ προς την εταιρεία για το έργο δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) στον Πρίνο. Η νέα εκταμίευση γίνεται στο πλαίσιο της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αποτελεί το επόμενο βήμα στη χρηματοδοτική πορεία ενός έργου που φιλοδοξεί να αποτελέσει βασική υποδομή για την απανθρακοποίηση της ελληνικής βιομηχανίας και να δημιουργήσει γύρω του μια νέα αλυσίδα επενδύσεων. Το ενδιαφέρον άλλωστε ξεπερνά κατά πολύ την ίδια την εγκατάσταση στον Πρίνο.

Σύμφωνα με το ΚΑΠΕ, η ανάπτυξη ολοκληρωμένης αλυσίδας CCS με κέντρο τον Πρίνο μπορεί να κινητοποιήσει συνολικά επενδύσεις 3,5 δισ. ευρώ και να δημιουργήσει 30.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ εκτιμάται ότι μέσω αυτής θα μπορούσε να αποθηκεύεται έως και το 30% των εκπομπών της βιομηχανίας. Η ανάπτυξη του CCS δεν αφορά μόνο την τελική αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα στο υπέδαφος. Προϋποθέτει τη δημιουργία μιας ολόκληρης βιομηχανικής και τεχνολογικής αλυσίδας, από τις εγκαταστάσεις δέσμευσης CO₂ στις βιομηχανίες έως τη μεταφορά του και την ασφαλή και μόνιμη αποθήκευσή του. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει πεδίο για νέες επενδύσεις, τεχνολογίες και υπηρεσίες γύρω από τη διαχείριση του άνθρακα.

Η υποδομή της EnEarth Greece στον Πρίνο σχεδιάζεται ως έργο ανοικτής πρόσβασης, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί βιομηχανικές εγκαταστάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Το CO₂ που θα δεσμεύεται στις βιομηχανικές μονάδες θα μεταφέρεται στον Πρίνο για μόνιμη αποθήκευση σε υπόγειους γεωλογικούς σχηματισμούς. Το Prinos CO₂ αναπτύσσεται ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI), με ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση, και αποτελεί το μοναδικό περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο έργο αποθήκευσης CO₂ με άδεια αποθήκευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και ένα από τα πλέον ώριμα αντίστοιχα projects στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η καταλληλότητα του κοιτάσματος επιβεβαιώνεται και από την έκδοση της άδειας αποθήκευσης CO₂, η οποία ακολούθησε τη θετική γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Δράσης για το Κλίμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του σχεδίου της άδειας. Παράλληλα, προχωρά η διαδικασία για την υποβολή αίτησης άδειας αποθήκευσης για την πλήρη δυναμικότητα των 2,8 εκατ. τόνων CO₂ ετησίως, καθώς και η σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Το έργο είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ η απόφαση ένταξης τροποποιήθηκε τον Ιούλιο του 2025 και τον Ιούνιο του 2026. Οι όροι και η διαδικασία χορήγησης της επενδυτικής ενίσχυσης καθορίστηκαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Ιουλίου του 2025, η οποία επίσης τροποποιήθηκε τον Ιούνιο του 2026. Για την καταβολή της τρίτης δόσης είχε προηγηθεί αίτηση της ΕΔΕΥΕΠ, ως φορέα υλοποίησης του έργου, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης συνδέεται με την τήρηση των συγκεκριμένων όρων και προϋποθέσεων που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για τις επενδυτικές ενισχύσεις.

Η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα αποτελεί βασικό πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, κυρίως για βιομηχανικές δραστηριότητες στις οποίες η πλήρης απανθρακοποίηση είναι δυσκολότερη, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς την ενεργειακή αποδοτικότητα, τις ΑΠΕ και τον εξηλεκτρισμό.