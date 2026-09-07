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Άδειες Παραγωγής/Βεβαιώσεις Παραγωγού που αναβιώνουν
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08/09/2026 - 09:36
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08/09/2026 - 09:22
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08/09/2026 - 09:08
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08/09/2026 - 08:21
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ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
08/09/2026 - 08:06
Ενέργεια: Οι τιμές ανεβαίνουν, τα μέτρα αργούν- Η προειδοποίηση Μυτιληναίου για δύσκολο χειμώνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/09/2026 - 08:03
Ρεύμα: Πώς θα έρθει η μείωση 30% έως το 2029 – Το σχέδιο για δίκτυα, μπαταρίες και ΥΚΩ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/09/2026 - 08:01
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4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction: Όταν η αβεβαιότητα μεγαλώνει, η βιώσιμη επανεκκίνηση είναι η απάντηση
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07/09/2026 - 15:27
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4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction: Όταν η αβεβαιότητα μεγαλώνει, η βιώσιμη επανεκκίνηση είναι η απάντηση

4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction: Όταν η αβεβαιότητα μεγαλώνει, η βιώσιμη επανεκκίνηση είναι η απάντηση
Newsroom
Δευτέρα, 07/09/2026 - 15:45
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Stelios Foundation Conference Hall, 24 Σεπτεμβρίου 2026

Αρκεί μια ματιά στα πρωτοσέλιδα της παγκόσμιας επικαιρότητας για να συνειδητοποιήσουμε την κλίμακα της κρίσης: «Κλιματική βόμβα στα Ιμαλάια: το λιώσιμο των παγετώνων φέρνει βιβλικές καταστροφές, «Η Ευρώπη θερμαίνεται ταχύτερα από άλλες ηπείρους», «Τα ποτάμια της Ευρώπης στερεύουν, δραματικές εικόνες σε Δούναβη και Ρήνο», «Πρόβλεψη για αύξηση έως και 39% των καμένων εκτάσεων στην Ευρώπη λόγω κλιματικής κρίσης», «Συναγερμός για τη Θεσσαλία: κάτω από τα χωράφια το νερό λιγοστεύει επικίνδυνα», «Eurostat: η Ευρώπη γερνά και η Ελλάδα συρρικνώνεται».

Πίσω από τους τίτλους των ειδήσεων, τους αριθμούς και τα ESG αφηγήματα, το 4ο Συνέδριο Effective Dialogue επιστρέφει στις 24 Σεπτεμβρίου 2026 στο Stelios Foundation Conference Hall. για να απαντήσει στην ερώτηση Disruption or Destruction? Θα είναι η ραγδαία τεχνολογική, κλιματική και κοινωνική ανατροπή το όχημα για μια βιώσιμη επανεκκίνηση ή το πρώτο στάδιο μιας ανεξέλεγκτης κατάστασης;

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 40 εξεχόντων ομιλητών, το συνέδριο μετατρέπεται σε βήμα ουσιαστικού διαλόγου, αναζητώντας την αλήθεια σε ένα περιβάλλον διαρκούς αβεβαιότητας. Σημαντικοί εκπρόσωποι εταιρειών και φορέων όπως η NOVA, ο Όμιλος Ελίν, η Barba Stathis, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο ΕΟΑΝ, η HOPEgenesis, η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, η Credia Bank, Εκπρόσωποι της Ελληνικής Πολιτείας (Γενικοί Γραμματείς, Δήμαρχοι), θεσμικοί και διεθνείς φορείς όπως το UN Global Compact Network Greece, το CSR HELLAS, σημαντικοί κλαδικοί φορείς όπως ο ΣΕΓΜ και ο ΣΕΣΜΑ, ακαδημαϊκοί από το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, οι πρέσβειρες της Αυστραλίας, της Αυστρίας, του Μπαγκλαντές και της Φινλανδίας, διακεκριμένοι εκπρόσωποι ΜΚΟ και του δημοσιογραφικού χώρου με αιχμηρή και κριτική ματιά, καθώς και οι δύο κεντρικοί ομιλητές Σταμάτης Κριμιζής (Διαστημικός Επιστήμονας & Ερευνητής της NASA) και πατέρας Λίβυος (Κληρικός & Συγγραφέας), θα αναζητήσουν απαντήσεις σε αυτά και άλλα κρίσιμα ερωτήματα. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα παρουσιαστεί η έρευνα της διαΝΕΟσις για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μια σειρά από θεματικές συζητήσεις σε καίρια ζητήματα, όπως τα ακόλουθα, θα αναζητήσουν την αλήθεια πίσω από τις «πράσινες» υποσχέσεις:

  • Greenwashing & Εταιρική Φήμη: Ποιο είναι το πραγματικό κόστος της «τέλειας εικόνας» στην εποχή της διαφάνειας και πώς διασφαλίζεται η αξιοπιστία των ESG αφηγημάτων;
  • Βιώσιμη Μετάβαση και ΜμΕ: Πώς μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μεταβούν από τις απαιτήσεις συμμόρφωσης σε ένα νέο μοντέλο ανθεκτικής επιχειρηματικότητας και ποιες πρωτοβουλίες προσφέρουν την απαραίτητη υποστήριξη;
  • ESG & Τραπεζικό Σύστημα: Πώς διαμορφώνεται η χρηματοδοτική στρατηγική και η επιχειρηματική ανθεκτικότητα μέσα από τα κριτήρια ESG;
  • Διακυβέρνηση και Βιωσιμότητα: Ποια είναι η σημασία της ουσιαστικής διαβούλευσης κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγάλων έργων;
  • Βιωσιμότητα vs Βιώσιμη Ανάπτυξη: Μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη χωρίς εξάντληση των φυσικών πόρων και πώς το παραδοσιακό αναπτυξιακό υπόδειγμα του «όλο και περισσότερο» δείχνει τα όριά του;
  • Πυρηνική Ενέργεια & Ενεργειακό Μέλλον: Μπορεί να προτείνεται πράγματι η πυρηνική ενέργεια ως «καθαρή» και ασφαλής λύση απέναντι στην κλιματική αλλαγή ή εγκυμονεί κινδύνους που παραβλέπουμε;
  • Δημογραφική Πραγματικότητα vs Βιωσιμότητα: Πώς η υπογεννητικότητα και η γήρανση του πληθυσμού απειλούν τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της Ελλάδας και ποιες ρεαλιστικές λύσεις υπάρχουν για το ασφαλιστικό, το στεγαστικό και την έλλειψη εργατικού δυναμικού;

Σε έναν κόσμο που κινείται με ραγδαίους ρυθμούς, γεμάτο τεχνολογικές, κλιματικές και κοινωνικές ανατροπές, το 4ο Συνέδριο Effective Dialogue δεν αρκείται στη διαπίστωση των αδιεξόδων. Με όχημα τον ουσιαστικό, τεκμηριωμένο και ανεξάρτητο διάλογο, εστιάζει στην αλήθεια πίσω από τους αριθμούς και αναζητά τη λεπτή ισορροπία που μετατρέπει την ανατροπή σε ευκαιρία βιώσιμης ανάπτυξης και συλλογικής προόδου.

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