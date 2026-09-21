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Στο Κάιρο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την Τριμερή Συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου

Στο Κάιρο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την Τριμερή Συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου
Newsroom
Δευτέρα, 21/09/2026 - 15:42
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Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μεταβαίνει σήμερα στο Κάιρο, όπου θα συμμετάσχει την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 σε Τριμερή Συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας και Στρατιωτικής Παραγωγής της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, Στρατηγό Ashraf Salem Zaher και τον Υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των τριών χωρών, οι κοινές ασκήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα, η συνεργασία στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της αμυντικής καινοτομίας, καθώς και οι προκλήσεις στο περιβάλλον ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

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