Πιερρακάκης: Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό

«Στόχος να ξεκινήσει η χρονιά κάτω από εκεί που έκλεισε πέρσι», ανέφερε για το πετρέλαιο θέρμανσης - Τι είπε για τα μέτρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση

«Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός. Μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό». Με τη φράση αυτή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρθηκε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, στη συζήτηση για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, αλλά και στα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στις υψηλές τιμές ενέργειας.

Ο κ. Πιερρακάκης περιέγραψε τη διεθνή συγκυρία ως «διεθνή καταιγίδα» στις αγορές ενέργειας και ομολόγων, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Αναφερόμενος στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ο υπουργός σημείωσε ότι, εάν η διάθεση του καυσίμου ξεκινούσε σήμερα, η τιμή του θα διαμορφωνόταν περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο. Όπως εξήγησε, ο στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή έναρξης της περιόδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να είναι χαμηλότερη από την τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περυσινή περίοδος, όταν το πετρέλαιο διαμορφωνόταν περίπου στο 1,85 ευρώ το λίτρο.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η στήριξη των νοικοκυριών θα βασιστεί σε δύο άξονες: στη συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και στην ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης. «Είναι διπλή η ασπίδα προστασίας», ανέφερε. «Ως προς το επίδομα, να πω ότι δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια. Δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων. Θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους».

Ο υπουργός αναφέρθηκε, μάλιστα, στις αυξημένες ανάγκες θέρμανσης που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της βόρειας Ελλάδας, όπως στην Κοζάνη και τη Δράμα.

Σχολιάζοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα, ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η συζήτηση πρέπει να επικεντρώνεται στο τελικό αποτέλεσμα για τον πολίτη.

«Η αντιπολίτευση, καταρχήν, τα ζητάει όλα. Λέει: “Και 13η σύνταξη και 13ο μισθό και να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ, όλα”», είπε. «Στην πολιτική πρέπει να μπορείς να κάνεις πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση, ειδικά στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν είναι ευχολόγιο. Είναι κάτι πολύ πιο περίπλοκο».

«Ο ΕΦΚ είναι 4 δισ. ευρώ τον χρόνο, σε έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό, από τα καύσιμα», πρόσθεσε.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι το ζητούμενο δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η παρέμβαση, αλλά η επίδρασή της στην τελική τιμή. «Δεν μας νοιάζει ο φόρος. Μας νοιάζει ο χώρος. (…) Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός. Μας νοιάζει αν πάμε στα κακά σενάρια (…) να μπορούμε να έχουμε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες», ανέφερε.

«Τον κόσμο που μας βλέπει δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από τον ΦΠΑ ή με επιδοτήσεις αν δεν γίνει. Τον νοιάζει αυτό που δείξατε εσείς πριν, η τιμή στο ταμπλό».

Η Ελλάδα στις 3 πρώτες χώρες της Ευρώπης στα ενεργειακά μέτρα

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στις 3 πρώτες χώρες της Ευρώπης ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ που κατευθύνεται σε αμιγώς ενεργειακά μέτρα στήριξης.

«Κρατήστε ότι είμαστε τρίτοι σε όλη την Ευρώπη σαν ποσοστό επί του ΑΕΠ στα μέτρα τα αμιγώς ενεργειακά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το ποσοστό αυτό αυξάνεται εάν συνυπολογιστούν η στήριξη από τα διυλιστήρια και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ.

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει τις δυνατότητες που διαθέτει, χωρίς να υπερβεί τα δημοσιονομικά περιθώρια της οικονομίας. «Οι εφεδρείες δεν είναι άπειρες. Λειτουργούμε με βάση τις δυνατότητες που έχει η οικονομία», είπε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο δημοσιονομικός χώρος που υπάρχει σήμερα έχει δημιουργηθεί χάρη στις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. «Έχουμε 2 δισ. από τη φοροδιαφυγή που έχουμε πιάσει. Έχουμε 600.000 ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σε σχέση με το 2019, που ήταν στην ανεργία. Όλα αυτά λειτουργούν».

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία της γαλλικής προεδρίας των G7 για την εξέταση της δυνατότητας απελευθέρωσης αποθεμάτων πετρελαίου, με στόχο την αποκλιμάκωση των τιμών.

«Η Γαλλία συγκάλεσε τους G7. Είχα συμμετάσχει και εγώ στους υπουργούς Οικονομικών των G7 την άνοιξη, όπου είχαν απελευθερωθεί αποθέματα από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας και αυτομάτως έπεσε η τιμή του πετρελαίου. Καταλαβαίνω ότι τώρα η πρόταση της γαλλικής προεδρίας είναι να εξεταστεί ακριβώς αυτό και να πέσει η τιμή του πετρελαίου», πρόσθεσε.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι οι υπουργοί Οικονομικών των ευρωπαϊκών χωρών βρίσκονται σε καθημερινή επικοινωνία, καθώς η ενεργειακή κρίση συνδυάζεται με πιέσεις στις αγορές ομολόγων.

Όπως υπογράμμισε, η Ελλάδα δεν βρίσκεται μεταξύ των χωρών που αντιμετωπίζουν σήμερα έντονες πιέσεις στα spreads. «Η Ελλάδα βίωσε τι σημαίνει αποσταθεροποίηση στα spread και στις αγορές ομολόγων πριν από κάποια χρόνια. Δεν θα το ξαναζήσει. Άλλες χώρες το βιώνουν αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πάνω από 1,1 δισ. ευρώ στην οικονομία τον Νοέμβριο

Ο υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στα ποσά που αναμένεται να διοχετευθούν στην οικονομία τον Νοέμβριο, από τα μέτρα που έχουν ήδη προγραμματιστεί. «Πόσα χρήματα θα πέσουν στην οικονομία τον μήνα Νοέμβριο; Είναι πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ», δήλωσε.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 880 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των συνταξιούχων και άλλα 250 εκατομμύρια ευρώ από την επιστροφή ενός ενοικίου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα μέτρα ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, καθώς και σε παρεμβάσεις που είχαν εξαγγελθεί την προηγούμενη χρονιά και αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες.

«Η στήριξη αυτή είναι σημαντική. Έρχεται να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη. Και για τον κόσμο που μας βλέπει, το κάθε ευρώ μετράει», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη η οικονομική ανάπτυξη να μεταφράζεται σε πραγματική βελτίωση του εισοδήματος των πολιτών.

«Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι ο μόνος μακροοικονομικός δείκτης που μετράει για τον κόσμο που μας βλέπει είναι το τι συμβαίνει στο πορτοφόλι του και στο ταμείο του σούπερ μάρκετ», είπε.

Σχολιάζοντας το αίτημα για μόνιμες φοροελαφρύνσεις και τη σημασία της επενδυτικής βαθμίδας, ο υπουργός υποστήριξε ότι η οικονομική σταθερότητα πρέπει να αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των πολιτών.

«Ανήκω και σε μια γενιά η οποία βίωσε την υποβάθμιση, όχι την αναβάθμιση», ανέφερε. «Είναι η δουλειά σου που χάθηκε, είναι ο μισθός σου που κόπηκε, είναι η σύνταξή σου που κόπηκε», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να μην επαναληφθούν αντίστοιχες συνθήκες.