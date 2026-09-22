Θ. Κοντογεώργης: Διπλή παρέμβαση για τη θέρμανση, τις επόμενες μέρες οι ανακοινώσεις

Η παράταση της κρίσης στον Κόλπο έχει δημιουργήσει δυσμενείς συνθήκες, στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί η κυβέρνηση. «Απέναντι και σε αυτήν την εισαγόμενη κρίση, η κυβέρνηση καταβάλλει κάθε προσπάθεια στο μέτρο των δυνατοτήτων της», υποστήριξε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, «για αυτό, άλλωστε, θα υπάρξει αυτή η διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο επίδομα θέρμανσης».

Πρώτος στόχος, όπως τέθηκε από τον πρωθυπουργό, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης να ανοίξει κάτω από την τιμή που έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Ταυτόχρονα, μέλημα της κυβέρνησης, είναι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης ειδικά για την στήριξη των πολιτών που ζουν σε πιο απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές, αφού πλήττονται περισσότερο, προσέθεσε ο Θ. Κοντογεώργης. «Δεν θα κάναμε αυτή τη συζήτηση, αν δεν είχαμε εξασφαλίσει μέσω μιας συνετής οικονομικής πολιτικής δημοσιονομικές εφεδρείες- μια πολιτική αντίθετη από όλα όσα έλεγε η αντιπολίτευση», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αγοράς και διυλιστηρίων ολοκληρώνονται οι τεχνικές συζητήσεις, ώστε να ανακοινωθεί το πλήρες πακέτο των μέτρων τις επόμενες μέρες.

Απέναντι στην κριτική της αντιπολίτευσης για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, ο Θ. Κοντογεώργης δήλωσε ότι «η αντιπολίτευση συγκρίνει μήλα με πορτοκάλια», εξηγώντας στη συνέχεια πως η δυνατότητα μείωσης του ΕΦΚ δεν εξαρτάται από κάποια άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά από την ευελιξία που μπορεί να δοθεί στον κανονισμό για την οροφή δαπανών, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή άλλου φόρου. Υπενθύμισε δε, σε δημοσιονομικό επίπεδο τη σημασία της συμμετοχής του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα στον προϋπολογισμό, 4 δισ. ευρώ και 2 δισ. ευρώ αντίστοιχα, γεγονός που «επιβάλλει η χώρα να έχει εξασφαλίσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιονομική ευελιξία στους κανονισμούς, ώστε να προχωρήσει σε οποιαδήποτε παρέμβαση». Μέχρι στιγμής, δεν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διευκρίνισε.

«Αναρωτιέμαι, σε αυτό το δημοσιονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, αν ήταν κυβέρνηση κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, τι θα έκανε σήμερα;» διερωτήθηκε ο Θ. Κοντογεώργης σχολιάζοντας «μάλλον θα έπαιρνε πίσω τις εύκολες εξαγγελίες του», και τονίζοντας ότι «αυτό η κυβέρνηση δε θα το κάνει». Για αυτό «κινούμαστε υπεύθυνα, καλώντας για συντονισμένες ευρωπαϊκές παρεμβάσεις. Και αν υπάρξει το ευρωπαϊκό πλαίσιο, η χώρα μας θα είναι η πρώτη που θα το αξιοποιήσει», διαβεβαίωσε κλείνοντας το ζήτημα αυτό.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό έκανε λόγο για πολιτικό θράσος. «Απέναντι στα θετικά βήματα της χώρας που οδήγησαν σε νέα αναβάθμισή της στην πιστοληπτική επενδυτική βαθμίδα καθώς και των προοπτικών της οικονομίας, σχεδόν την ίδια μέρα, ο Α. Τσίπρας δυσφημούσε σε διεθνές έντυπο την πορεία της ελληνικής οικονομίας, επικαλούμενος εσφαλμένα στοιχεία, ενώ ήταν ο ίδιος το μοιραίο πρόσωπο στα χρόνια της κρίσης». Ειδικότερα στάθηκε στον ισχυρισμό του πρώην πρωθυπουργού σύμφωνα με τον οποίο η Ελλάδα έχει μισθούς Βουλγαρίας. Αντίθετα στον ισχυρισμό αυτό, «η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες πως η χώρα μας βρίσκεται στην 17η θέση στις μέσες ετήσιες καθαρές αποδοχές» σημείωσε ο κ. Κοντογεώργης, προσθέτοντας πως επιμέρους ενστάσεις από την αντιπολίτευση ως προς την χάραξη της οικονομικής πολιτικής είναι θεμιτές, αλλά τα θετικά βήματα πρέπει να αναγνωρίζονται από όλους. «Τα βήματα αυτά είναι το αποτέλεσμα του κόπου του ελληνικού λαού», τόνισε υπογραμμίζοντας ότι «μέλημα της κυβέρνησης είναι η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών να εισπράττεται -εντός και εκτός εισαγωγικών- από όλους τους πολίτες».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την αποφυλάκιση του καταδικασθέντος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση πρώην στελέχους της Χρυσής Αυγής και την πιθανή υποψηφιότητά του στις επόμενες εθνικές εκλογές, ο Θ. Κοντογεώργης ήταν σαφής: «Το μέτωπο απέναντι στον φασισμό πρέπει να είναι ενιαίο, αδιαίρετο και ισχυρό», υπογραμμίζοντας ότι η Δημοκρατία της χώρας είναι ισχυρή, αλλά δεν πρέπει να εφησυχάζει. Εξάλλου, όπως συνέχισε, «επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας δρομολογήθηκαν οι ενέργειες για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής». Η Δικαιοσύνη, μέσω του Αρείου Πάγου, «θα αποφασίσει για την ανακήρυξη των κομμάτων και των υποψηφίων την ώρα των εκλογών». Σε πολιτικό επίπεδο, όμως, την «κυβέρνηση την απασχολεί οτιδήποτε αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία», απειλή που εντοπίζεται στο πρόσωπο των ανθρώπων που «επιδιώκουν να πείσουν τα νέα παιδιά ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα». Αντίθετα, υπογράμμισε ο Θ. Κοντογεώργης, «η κυβέρνηση θα συνεχίσει να δουλεύει και να αρθρώνει λόγο πειστικής και ρεαλιστικής ελπίδας».