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CR Index Awards 2026: Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που ενσωματώνουν βιώσιμες πρακτικές και ESG κριτήρια στη στρατηγική τους

CR Index Awards 2026: Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που ενσωματώνουν βιώσιμες πρακτικές και ESG κριτήρια στη στρατηγική τους
Newsroom
Πέμπτη, 25/06/2026 - 10:27
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Ο ετήσιος θεσμός του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης επιβραβεύει και φέτος την 1η Ιουλίου, τις εταιρείες και οργανισμούς που διακρίνονται για τη συστηματική προσέγγισή τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, την Εταιρική Υπευθυνότητα και τη δημιουργία θετικού αποτυπώματος

Για 18η συνεχή χρονιά, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης — Corporate Responsibility Institute (CRI) διοργανώνει τα CR Index Awards, έναν θεσμό που έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ανάδειξη, αξιολόγηση και επιβράβευση των επιχειρήσεων και οργανισμών που επενδύουν συστηματικά στο υπεύθυνο επιχειρείν και στην ενσωμάτωση των αρχών ESG στη λειτουργία και τη στρατηγική τους.

Η φετινή τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου 2026, στις 18:30, στο Athens Marriott Hotel, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, της Πολιτείας, θεσμικών φορέων, οργανισμών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με στόχο την ανάδειξη των εταιρειών που ξεχώρισαν μέσα από την απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης του CR Index και του CRI Pass.

Εδώ και 18 χρόνια, το CRI υπηρετεί έναν σταθερό θεσμικό ρόλο στο ελληνικό επιχειρείν: να παρέχει στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς ένα αξιόπιστο, διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο αξιολόγησης, το οποίο αποτυπώνει με μετρήσιμο τρόπο την πρόοδό τους σε κρίσιμους τομείς, όπως η κοινωνία, το περιβάλλον, οι εργαζόμενοι, η αγορά και η εταιρική διακυβέρνηση, με σημείο αναφοράς 100 ESG κριτήρια, εναρμονισμένα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Τα CR Index Awards αποτελούν κάθε χρόνο την κορύφωση αυτής της διαδρομή για οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Δεν αναγνωρίζουν απλώς επιμέρους δράσεις ή αποσπασματικές πρωτοβουλίες, αλλά τη συνολική, τεκμηριωμένη και διαχρονική προσπάθεια των επιχειρήσεων να ενσωματώσουν υπεύθυνες πολιτικές στη λειτουργία τους, να ενισχύσουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία τους και να δημιουργήσουν αξία για τους ανθρώπους τους, την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία.

Ο CR Index, ο πρώτος Εθνικός Δείκτης ESG στην Ελλάδα, από το 2008 αξιολογεί τις επιδόσεις των επιχειρήσεων με βάση διεθνή κριτήρια και αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο στρατηγικής βελτίωσης. Μέσα από την αξιολόγηση, οι συμμετέχουσες εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αποτυπώσουν τα ισχυρά τους σημεία, να εντοπίσουν πεδία περαιτέρω ανάπτυξης και να συγκρίνουν την πρόοδό τους με διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές.

Σε μια περίοδο όπου οι απαιτήσεις για βιώσιμη ανάπτυξη, υπεύθυνη διακυβέρνηση, κλιματική μετάβαση και κοινωνική λογοδοσία γίνονται ολοένα και πιο σύνθετες, η σημασία αξιόπιστων εργαλείων αξιολόγησης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Το CR Index και το CRI Pass λειτουργούν ως μηχανισμοί ενίσχυσης της επιχειρηματικής αξιοπιστίας, υποστηρίζοντας τις εταιρείες στην καλύτερη ανταπόκρισή τους στις προσδοκίες επενδυτών, εργαζομένων, πελατών, συνεργατών, θεσμικών φορέων και της κοινωνίας συνολικά.

Στη φετινή διοργάνωση θα βραβευθούν οι επιχειρήσεις που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη διαδικασία αξιολόγησης του CR Index, καθώς και οι οργανισμοί που διακρίθηκαν μέσω της Πιστοποίησης CRI Pass, η οποία απονέμεται για 12η χρονιά και απευθύνεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιδιώκουν να αποτυπώσουν και να ενισχύσουν τη συμμόρφωσή τους με βασικά κριτήρια Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η φετινή Τελετή Βράβευσης των CR Index Awards 2026 έρχεται να επιβεβαιώσει τη διαχρονική αξία ενός θεσμού που δεν περιορίζεται στην επιβράβευση, αλλά λειτουργεί ως πλατφόρμα γνώσης, προόδου και υπεύθυνης επιχειρηματικής εξέλιξης. Για τις εταιρείες που συμμετέχουν, η διάκριση αποτελεί αναγνώριση της συνέπειας, της στρατηγικής ωριμότητας και της δέσμευσής τους να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ενός επιχειρηματικού περιβάλλοντος που ζητά πλέον μετρήσιμα αποτελέσματα, διαφάνεια και ουσιαστικό αντίκτυπο.

Τη φετινή εκδήλωση στηρίζουν με την ευγενική χορηγία τους οι: Genesis Pharma, ΣΟΛ Crowe και Σταθερές Συγκοινωνίες, ενώ την υποστήριξή τους στη διοργάνωση προσφέρουν η δικηγορική εταιρεία Bahas, Gramatidis & Partners, το Κέντρο Αειφορίας (CSE) και η εταιρεία στρατηγικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων The Narrative.

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