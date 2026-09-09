Η Enaon στην 90ή ΔΕΘ αναδεικνύει τον ρόλο των δικτύων διανομής αερίων στην ενεργειακή μετάβαση

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Newsroom
Τετάρτη, 09/09/2026 - 08:58
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Τα εγκαίνια του Περιπτέρου της Enaon στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) κήρυξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Gianfranco Amoroso, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, παρουσία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νίκου Τσάφου, του Πρέσβη της Ιταλίας στην Ελλάδα κ. Paolo Cuculi, του προέδρου της ΡΑΑΕΥ κ. Κωνσταντίνου Τσιμάρα, καθώς και του αντιπροέδρου της ΡΑΑΕΥ για τον Κλάδο Ενέργειας κ. Δημήτρη Φούρλαρη. Το Περίπτερο της Enaon επισκέφθηκε, επίσης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός, καθώς και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής του τόπου και θεσμικών φορέων.

«Η παρουσία μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να αναδείξουμε τον ρόλο των σύγχρονων ενεργειακών υποδομών στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Το ενεργειακό τοπίο εξελίσσεται, όμως οι ανθεκτικές και καινοτόμες υποδομές παραμένουν απαραίτητες. Η Enaon, με επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ που προβλέπονται από το Στρατηγικό Σχέδιο του μητρικού Ομίλου Italgas για την Ελλάδα, προχωρά στην επέκταση και την ψηφιοποίηση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων, όπως το βιομεθάνιο, και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πιο ανταγωνιστικού και βιώσιμου ενεργειακού συστήματος, προς όφελος της χώρας και των καταναλωτών», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enaon κ. Gianfranco Amoroso, κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του στην εκδήλωση για τα εγκαίνια του Περιπτέρου, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, τη ΡΑΑΕΥ, καθώς και τις περιφερειακές και δημοτικές αρχές για την εποικοδομητική συνεργασία και τη διαρκή συνδρομή τους στις προσπάθειες για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών διανομής. Επίσης, ευχαρίστησε τις τοπικές κοινωνίες για τη θετική ανταπόκριση και τη στήριξή τους, αλλά και τους εργαζομένους της Enaon για την καθοριστική συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

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Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκος Τσάφος, υπογράμμισε: «Η χώρα μας έχει επενδύσει στο φυσικό αέριο. Σε μια περίοδο που η ενεργειακή ακρίβεια και το άγχος των νοικοκυριών για το πώς θα καλύψουν τις ανάγκες τους είναι τόσο υψηλό, το να μπορούμε να έχουμε την επιλογή πολλαπλών λύσεων και, ειδικά, του φυσικού αερίου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Enaon επενδύει στα δίκτυα, επενδύει στις συνδέσεις καταναλωτών και βλέπουμε τον κόσμο να συνεχίζει να προτιμά το φυσικό αέριο, γιατί όντως μπορεί να αποφέρει πολύ σημαντική εξοικονόμηση σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ως κυβέρνηση ακολουθούμε μια λελογισμένη πολιτική. Δεν κινούμαστε από την ιδεολογία, αλλά από τις τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να προσφέρουν οικονομικές λύσεις στους καταναλωτές. Χαιρετίζουμε στο ΥΠΕΝ την προσπάθεια της Enaon να δώσει ώθηση στην παρουσία της στην Ελλάδα μέσω νέων επενδύσεων και αναγνωρίζουμε τον ρόλο που συνεχίζει να παίζει το φυσικό αέριο στο ενεργειακό μας μίγμα, για να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος και, φυσικά, συνεχίζουμε να προωθούμε το πλαίσιο για το βιομεθάνιο και νέα αέρια που θέλουμε να αξιοποιήσουμε στο μέλλον».

Ο Ιταλός πρέσβης στην Ελλάδα, κ. Paolo Cuculi υπογράμμισε: «Η Enaon αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα αριστείας, με οδηγό την καινοτομία όχι μόνο στον τομέα του φυσικού αερίου, αλλά και στην ανάπτυξη νέων ενεργειακών λύσεων. Η συνεχής επενδυτική παρουσία του Ομίλου Italgas στην Ελλάδα αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της μακρόχρονης και επιτυχημένης συνεργασίας μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Η Italgas ήταν από τις πρώτες εταιρείες που επένδυσαν στην Ελλάδα, σε μια περίοδο που δεν θεωρούσαν όλοι την αγορά τόσο ελκυστική, και σήμερα ενισχύει περαιτέρω τις επενδύσεις της. Πρόκειται για ένα ισχυρό παράδειγμα αποτελεσματικότητας, συνεργασίας και σταθερής επενδυτικής παρουσίας, που ενισχύει ακόμη περισσότερο τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών».

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Παράλληλα, στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enaon, κ. Gianfranco Amoroso συμμετείχε στο Sixth Thessaloniki Metropolitan Summit, που συνδιοργανώθηκε από τον Economist και το powergame.gr, μιλώντας στη θεματική ενότητα «The Vertical Energy Corridor: Building South-East Europe’s New Energy Security Architecture».

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο καθοριστικός ρόλος των υποδομών στην ενεργειακή μετάβαση, με τον κ. Amoroso να επισημαίνει ότι το ζητούμενο δεν είναι αν οι υποδομές διανομής ενέργειας θα παραμείνουν απαραίτητες στο μέλλον, αλλά πώς θα επιτευχθεί η σταδιακή απανθρακοποίηση της ενέργειας που διανέμεται μέσω αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε το βιομεθάνιο ως σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα, καθώς μπορεί να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών, στη στήριξη των τοπικών οικονομιών, στον περιορισμό των εισαγωγών ενέργειας και στη δημιουργία ευρύτερων οφελών για τους καταναλωτές και το ενεργειακό σύστημα.

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Η παρουσία της Enaon στην 90ή ΔΕΘ επιβεβαιώνει τη σταθερή επενδυτική παρουσία της εταιρείας και του μητρικού Ομίλου Italgas στην Ελλάδα, καθώς και τον ρόλο τους στην ενεργειακή μετάβαση, με έμφαση στις σύγχρονες υποδομές και τις νέες ενεργειακές λύσεις.

Οι επισκέπτες μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για την αποστολή της Enaon και της θυγατρικής της Enaon EDA στον κλάδο της διανομής φυσικού αερίου και των ανανεώσιμων αερίων, στο Περίπτερο 10/ Stand 20 καθ΄ όλη τη διάρκεια της ΔΕΘ (5 έως 13 Σεπτεμβρίου 2026 ).

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