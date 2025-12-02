Σφίγγει ο κλοιός για όσους κλέβουν ρεύμα με διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΕΝ.ΒΕ.Θ: Η αλήθεια για τις τιμές των καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 10:42
Δήμοι επενδύουν στη βιομάζα για ενέργεια, πρόληψη πυρκαγιών και κυκλική οικονομία – συμπεράσματα από την BIOMASS DAY 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/03/2026 - 10:16
Οι τιμές στην ενέργεια βασικό θέμα στην ατζέντα του Eurogroup – Στις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Πιερρακάκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 09:41
Σταύρος Παπασταύρου για Τσίπρα: Ξαναγυρνάμε στη ρητορική του «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:58
Το Ιράν απειλεί να στοχοθετήσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή, αν το Ισραήλ πλήξει τις ενεργειακές υποδομές του
ΚΟΣΜΟΣ
09/03/2026 - 08:55
Πέτη Πέρκα: Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων με τη Chevron δεσμεύουν τη χώρα σε ένα παρωχημένο και επικίνδυνο μοντέλο ανάπτυξης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/03/2026 - 08:42
Ενεργειακό κόστος και ασθενής ζήτηση φρενάρουν την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:36
Η άνοδος του πετρελαίου αρχίσει να προκαλεί νευρικότητα στο επιτελείο Τραμπ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:32
«Κλειδώνει» το Fuel Pass 3 - Θα κινηθεί μεταξύ 50 και 100 ευρώ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Η βενζίνη «έκαψε» την αύξηση του κατώτατου μισθού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:07
Η κρίση στον Κόλπο εκτοξεύει τις τιμές του φυσικού αερίου με τα αποθέματα σε χαμηλά 5ετίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
09/03/2026 - 08:05
ΕΒΙΚΕΝ: Ζητά επιτάχυνση των νησιωτικών διασυνδέσεων και διαφάνεια για το έλλειμμα ΥΚΩ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/03/2026 - 08:01
Η χειμωνιάτικη συνήθεια που ανανεώνει το σπίτι σε μόλις 5 λεπτά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/03/2026 - 06:41
Πόσο ζεστό νερό χρησιμοποιούν τα πλυντήρια πιάτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/03/2026 - 06:41
Ακριβότερα καύσιμα, πιέσεις στα τρόφιμα, συναγερμός σε τράπεζες και τουρισμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/03/2026 - 07:59
Πώς να παραμείνετε ζεστοί χωρίς να ανεβάσετε τον θερμοστάτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/03/2026 - 07:58
Δέκα σημάδια πως το σπίτι σας έχει σοβαρό ηλεκτρολογικό πρόβλημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/03/2026 - 07:58
Πόσο «καίει» πραγματικά το αερόθερμο: Έτσι θα το υπολογίσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/03/2026 - 07:58
Γιατί η Γερμανία θέλει να κόψει τις επιδοτήσεις μικρών φωτοβολταϊκών;
ΚΟΣΜΟΣ
08/03/2026 - 07:59
Ιράν: Ο στρατός δηλώνει ότι στοχοποίησε πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ που «φλέγεται» στον Κόλπο
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 15:46
Στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου ενάμιση χρόνου κινείται η τιμή του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 15:14
Υπ. Ενέργειας Κατάρ: Ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή θα οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγής ενέργειας στον Κόλπο εντός εβδομάδων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 14:37
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά», καθησυχάζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:48
Επείγουσα επιστολή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος προς τον Υπουργό Ανάπτυξης για τις τιμές καυσίμων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/03/2026 - 13:20
Β. Ορμπάν: Θα σταματήσουμε τη διαμετακόμιση μέσω Ουγγαρίας σημαντικών για την Ουκρανία φορτίων
ΚΟΣΜΟΣ
06/03/2026 - 12:42
ΣΑ του ΟΗΕ: Ενέργεια και κρίσιμα ορυκτά στο επίκεντρο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 12:03
ΔΕΗ: Νέα άνοδος στον δείκτη ATHEX ESG του Χ.Α.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/03/2026 - 11:40
Ν. Παπαθανάσης: 17 νέα έργα στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA VI-A «Ελλάδα – Αλβανία 2021-2027»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 11:09
Η πρόταση της ΠΟΜΙΔΑ για αναθεώρηση του πρωτογενούς συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας στον ΚΕΝΑΚ, στη Βουλή από τον Χ. Μαμουλάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:40
Π. Κουκουλόπουλος: Οικονομία και κοινωνία ασφυκτιούν, εξαρτημένες από το εισαγόμενο φυσικό αέριο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/03/2026 - 10:16

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Σφίγγει ο κλοιός για όσους κλέβουν ρεύμα με διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων

Σφίγγει ο κλοιός για όσους κλέβουν ρεύμα με διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων
Άννα Διανά
Τρίτη, 02/12/2025 - 08:21

Σφίγγει ο κλοιός για όσους κλέβουν ρεύμα, καθώς στο μέτωπο των ελέγχων μπαίνει πλέον και η ΑΑΔΕ, δίνοντας τη δυνατότητα στον ΔΕΔΔΗΕ να αντλεί φορολογικά στοιχεία των καταναλωτών για τη διενέργεια στοχευμένων διασταυρώσεων.

Η δυνατότητα άντλησης δεδομένων από τις δηλώσεις Ε1, Ε2, Ε3 και το φορολογικό μητρώο θα επιτρέψει στοχευμένες διασταυρώσεις, με στόχο τον εντοπισμό όσων καταναλώνουν ρεύμα παράνομα. Με το ετήσιο κόστος των ρευματοκλοπών να προσεγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ και να επιβαρύνει τους συνεπείς πελάτες, ο ΔΕΔΔΗΕ θα μπορεί πλέον να επικαιροποιεί τον ειδικό πίνακα αντιστοίχισης μετρητών φορτίου, ένα βασικό εργαλείο για την ανίχνευση αποκλίσεων και παρατυπιών στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Με βάση υπουργική απόφαση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης η ΑΑΔΕ θα δώσει τη δυνατότητα μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών, στον Διαχειριστή να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα δηλώσεων Ε1, Ε2 και Ε3, καθώς και σε πληροφορίες φορολογικού μητρώου με βάση τον ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο ή τα στοιχεία ταυτότητας τόσο φυσικών προσώπων όσο και επιχειρήσεων.

Η πρόσβαση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αφορά αποκλειστικά και μόνον για την επικαιροποίηση του ειδικού πίνακα αντιστοίχισης μετρητών φορτίου και εκπροσώπων μετρητών φορτίου. Ο πίνακας αυτός, προβλέπεται από το εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης της ΡΑΑΕΥ και αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για τον ακριβή εντοπισμό αποκλίσεων και παρατυπιών στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και γενικότερα αντιμετώπισης και αποτροπής των ρευματοκλοπών. Με τον τρόπο αυτό κάθε περίπτωση όπου η κατανάλωση ενός ακινήτου δεν ανταποκρίνεται στα δηλωμένα στοιχεία, όπου δεν προκύπτει σαφής ταυτοποίηση του νόμιμου χρήστη της παροχής ή όπου εμφανίζονται ασυνήθιστες μεταβολές στη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, θα ενεργοποιεί άμεσα ειδοποίηση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έτσι, ο ΔΕΔΔΗΕ αποκτά πλέον τη δυνατότητα να επαληθεύει με μεγαλύτερη ακρίβεια αν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που φαίνεται καταχωρισμένο είναι πράγματι εκείνο που κάνει χρήση της παροχής. Δεδομένου ότι η φορολογική διοίκηση διαθέτει ένα από τα πιο πλήρη και επικαιροποιημένα μητρώα πολιτών και επιχειρήσεων, η πρόσβαση σε αυτό ενισχύει σημαντικά την ικανότητα διενέργειας εκτεταμένων διασταυρώσεων. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να εντοπιστούν περιπτώσεις όπου μια παροχή χρησιμοποιείται από διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που δηλώνεται, ακίνητα που εμφανίζονται ως κενά αλλά έχουν μετρήσιμη κατανάλωση, καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η χρήση ρεύματος δεν συνάδει με τα στοιχεία που καταχωρούν στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Οι παράνομες συνδέσεις, που συχνά αποφεύγουν την καταμέτρηση ή αλλοιώνουν τον μετρητή, αποτελούν σοβαρή απειλή για την σταθερότητα και την οικονομική βιωσιμότητα του συστήματος. Σημειώνεται ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία, από τις αρχές του έτους έχουν εντοπιστεί πάνω από 15.500 περιπτώσεις ρευματοκλοπής, με τον ΔΕΔΔΗΕ να έχει ενεργοποιήσει νέου τύπου ελέγχους με οργανωμένες δράσεις, ψηφιακά εργαλεία και έξυπνους μετρητές.

Ταυτόχρονα με τους εκτεταμένους ελέγχους που διενεργεί ο Διαχειριστής και η ΡΑΑΕΥ έχει αυστηροποιήσει το πλαίσιο με βαριές καμπάνες σε περίπτωση ρευματοκλοπών. Ετσι από την 1η Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, οι καταναλωτές που εντοπίζονται να κλέβουν ρεύμα θα κληθούν να πληρώσουν διπλάσια τιμή για την ενέργεια που καταναλώνουν, ενώ σε ειδικές κατηγορίες όπως το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο η προσαύξηση φτάνει το 50%. Ένας οικιακός καταναλωτής θα πληρώσει πλέον 49,453 λεπτά του ευρώ για κάθε κιλοβατώρα που έχει «κλέψει», από 47,217 λεπτά που ίσχυε για τον Ιούνιο ενώ η καμπάνα για τους εμπορικούς καταναλωτές αναπροσαρμόζεται στα 56,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 54,121 λεπτά. Για τους δικαιούχους ΚΟΤ, οι χρηματικές ποινές κυμαίνονται πλέον από 16,893 έως 30,34 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Τον Ιούνιο τα πέναλτι ξεκινούσαν από 15,371 και έφταναν μέχρι τα 28,663 λεπτά του ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/12/2025 - 08:25

