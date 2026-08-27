ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Στη μονάδα ΣΗΘΥΑ της ΔΕΗ στην Καρδιά Πτολεμαΐδας αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, ο Πρωθυπουργός
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/08/2026 - 15:52
Κ. Χατζηδάκης: Στη Θεσσαλονίκη μιλάμε με έργα – Η Βόρεια Ελλάδα ανεβαίνει!
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/08/2026 - 15:22
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποιεί στήριξη την ώρα που οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/08/2026 - 15:12
ΠΑΣΟΚ: Ενώ η Ευρώπη εξετάζει φορολογία υπερκερδών στα καύσιμα, η κυβέρνηση προστατεύει τα συμφέροντα και μοιράζει ψίχουλα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/08/2026 - 14:35
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό Κοινωνικό Σχέδιο για το Κλίμα ύψους 4,8 δισ. ευρώ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/08/2026 - 14:02
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Θετικά αποτελέσματα και παράταση για τους 36 εργαζόμενους της πρώην ΛΑΡΚΟ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/08/2026 - 13:20
Π. Πολάκης: Ληστεία σε βενζίνη και καύσιμα με τις ευλογίες της κυβέρνησης και διυλιστηρίων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/08/2026 - 13:17
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε την επέκταση Καλαμαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης στο Ελληνικό Κράτος
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/08/2026 - 12:32
Αιτήσεις χορήγησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Αυγούστου 2026
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
27/08/2026 - 12:23
Η Volton και η Orizon συμμετέχουν στην 90ή ΔΕΘ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/08/2026 - 11:31
HELLENiQ ENERGY: Αποτελέσματα Προγράμματος Επιβράβευσης Αριστούχων Αποφοίτων Λυκείου Όμορων Δήμων 2025-2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/08/2026 - 11:20
Η ενέργεια στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με την Αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ηνωμένου Βασιλείου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/08/2026 - 10:37
Eco Island: Προχωρούν οι διαδικασίες για τη δωρεά ύψους 11 εκατ. ευρώ των ΗνωμένωνΑραβικών Εμιράτων προς τον Πόρο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/08/2026 - 10:03
Τροπολογία Π. Κουκουλόπουλου για λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων εκτός Χρηματιστηρίου Ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/08/2026 - 09:29
Η Kinsen στηρίζει την Αθηναϊκή Ζυθοποιία στη μετάβαση προς πιο βιώσιμες αστικές διανομές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/08/2026 - 09:08
Ευ. Τουρνάς: 830 πυρκαγιές μόνο τον Αύγουστο – Οι επόμενες ημέρες είναι δύσκολες, αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι δυναμίτης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/08/2026 - 08:43
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Περιφέρεια Αττικής και το Πράσινο Ταμείο παρουσίασαν το πρόγραμμα «Πράσινες Ανάσες για την Αττική»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/08/2026 - 08:29
Νέοι κανόνες για τους απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος - Όλη η διαδικασία
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/08/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Λαθροχειρία Μητσοτάκη με τις συντάξεις χηρείας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/08/2026 - 08:13
METLEN: Ανεβάζει ταχύτητα στις μπαταρίες- Τα μεγάλα έργα σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία και Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
27/08/2026 - 08:08
ΔΕΘ: Το ενεργειακό κόστος στην κορυφή της ατζέντας των επιχειρήσεων- Τι ζητά η αγορά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/08/2026 - 08:03
Η Γη «σιγοβράζει»: Σε επίπεδα ρεκόρ η θερμοκρασία των ωκεανών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/08/2026 - 07:02
Τι κάνει το κουμπί «Dry» στο κλιματιστικό: Πότε πρέπει να το χρησιμοποιούμε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/08/2026 - 07:02
Επτά έξυπνοι τρόποι για δροσερό υπνοδωμάτιο όλη τη νύχτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/08/2026 - 07:02
Μαρινάκης: Έως το 2027 πλήρης ανανέωση του στόλου των λεωφορείων της Θεσσαλονίκης με αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και περαιτέρω ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/08/2026 - 15:47
Ιράν: Μεταφόρτωση πετρελαίου με προορισμό την Κίνα
ΚΟΣΜΟΣ
26/08/2026 - 15:13
Η METLEN διευρύνει το ευρωπαϊκό της αποτύπωμα στην αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
26/08/2026 - 14:33
Χατζηβασιλείου: Με βάση το Διεθνές Δίκαιο δεν απαιτείται άδεια για την πόντιση του καλωδίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/08/2026 - 13:56
Πώς οι μύθοι για τα ορυκτά καύσιμα οδηγούν την Ελλάδα σε βαθιά εξάρτηση από το LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
26/08/2026 - 12:58
Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ ΚΑΙ Αποθήκευσης για τον Μάιο του 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/08/2026 - 12:48

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Kinsen στηρίζει την Αθηναϊκή Ζυθοποιία στη μετάβαση προς πιο βιώσιμες αστικές διανομές

Η Kinsen στηρίζει την Αθηναϊκή Ζυθοποιία στη μετάβαση προς πιο βιώσιμες αστικές διανομές
Newsroom
Πέμπτη, 27/08/2026 - 09:08
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Νέο ηλεκτρικό DAF XB 19 τόνων εντάσσεται στον στόλο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, μέσω λύσης μακροχρόνιας μίσθωσης από την Kinsen

Η Kinsen υποστηρίζει την Αθηναϊκή Ζυθοποιία στην ένταξη ενός νέας γενιάς ηλεκτρικού φορτηγού DAF XB 19 τόνων στον εταιρικό της στόλο, παρέχοντας τη λύση μακροχρόνιας μίσθωσης που πλαισιώνει τη συγκεκριμένη επένδυση στην ηλεκτροκίνηση.

Το όχημα, έχει πλέον παραδοθεί στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία στις εγκαταστάσεις της στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και είναι έτοιμο να τεθεί σε λειτουργία, εξυπηρετώντας κυρίως ανάγκες αστικών διανομών. Η ηλεκτρική του λειτουργία επιτρέπει αθόρυβες μετακινήσεις και μηδενικές εκπομπές ρύπων από το σύστημα εξάτμισης, χαρακτηριστικά ιδιαίτερα σημαντικά για τη λειτουργία σε αστικό περιβάλλον.

Μέσα από τη συνεργασία, η Kinsen αναδεικνύει τον ρόλο του leasing ως πρακτικό εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό επαγγελματικών στόλων. Η προσέγγιση επιτρέπει σε επιχειρήσεις να εντάσσουν σύγχρονες τεχνολογίες κινητικότητας στη λειτουργία τους με προβλεψιμότητα κόστους και υποστήριξη προσαρμοσμένη στις επιχειρησιακές τους ανάγκες.

Κωνσταντίνος Νιζάμης, Sales & Business Development Manager LME, Kinsen: «Η μετάβαση προς πιο βιώσιμες μεταφορές απαιτεί λύσεις που είναι ταυτόχρονα περιβαλλοντικά υπεύθυνες και λειτουργικά εφαρμόσιμες. Με τη συγκεκριμένη συνεργασία, η Kinsen αξιοποιεί την εμπειρία της στη μακροχρόνια μίσθωση βαρέων οχημάτων, υποστηρίζοντας την Αθηναϊκή Ζυθοποιία με μια λύση που συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία, λειτουργική προβλεψιμότητα και ολοκληρωμένη υποστήριξη».

Το ηλεκτρικό DAF XB

Το DAF XB διαθέτει ηλεκτροκινητήρα PACCAR EX-M2 ισχύος 190 kW (258 PS) και μπαταρίες τεχνολογίας LFP συνολικής ενεργειακής χωρητικότητας 282 kWh. Η αυτονομία του μπορεί να φτάσει έως τα 320 χιλιόμετρα, ανάλογα με τη χρήση, ενώ οι μπαταρίες συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση οκτώ ετών.

img_6587_d8bf99a73118af7d.jpg

Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2026 - 13:17
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ευ. Τουρνάς: 830 πυρκαγιές μόνο τον Αύγουστο – Οι επόμενες ημέρες είναι δύσκολες, αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι δυναμίτης
Ευ. Τουρνάς: 830 πυρκαγιές μόνο τον Αύγουστο – Οι επόμενες ημέρες είναι δύσκολες, αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι δυναμίτης 27 Αυγούστου 2026
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό Κοινωνικό Σχέδιο για το Κλίμα ύψους 4,8 δισ. ευρώ 27 Αυγούστου 2026
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό Κοινωνικό Σχέδιο για το Κλίμα ύψους 4,8 δισ. ευρώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο ηλεκτρικό όχημα στην διάθεση της Δημοτικής Αστυνομίας Εορδαίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Νέο ηλεκτρικό όχημα στην διάθεση της Δημοτικής Αστυνομίας Εορδαίας

Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα &amp; Motor Oil: Δωρεά ηλεκτρικών λεωφορείων και οχημάτων στον δήμο Κορινθίων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα & Motor Oil: Δωρεά ηλεκτρικών λεωφορείων και οχημάτων στον δήμο Κορινθίων

Elpedison: Θα κατασκευάσει για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία το μεγαλύτερο ηλιοθερμικό σύστημα παραγωγής ατμού στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Elpedison: Θα κατασκευάσει για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία το μεγαλύτερο ηλιοθερμικό σύστημα παραγωγής ατμού στην Ελλάδα

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για έργο SUNBREWED της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για έργο SUNBREWED της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για «πράσινη» επένδυση στο εργοστάσιο της Πάτρας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για «πράσινη» επένδυση στο εργοστάσιο της Πάτρας

Tο πρώτο ηλεκτρικό όχημα στο δυναμικό του Δήμου Ηρακλείου Αττικής
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Tο πρώτο ηλεκτρικό όχημα στο δυναμικό του Δήμου Ηρακλείου Αττικής