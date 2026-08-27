Η Kinsen στηρίζει την Αθηναϊκή Ζυθοποιία στη μετάβαση προς πιο βιώσιμες αστικές διανομές

Η Kinsen υποστηρίζει την Αθηναϊκή Ζυθοποιία στην ένταξη ενός νέας γενιάς ηλεκτρικού φορτηγού DAF XB 19 τόνων στον εταιρικό της στόλο, παρέχοντας τη λύση μακροχρόνιας μίσθωσης που πλαισιώνει τη συγκεκριμένη επένδυση στην ηλεκτροκίνηση.

Το όχημα, έχει πλέον παραδοθεί στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία στις εγκαταστάσεις της στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και είναι έτοιμο να τεθεί σε λειτουργία, εξυπηρετώντας κυρίως ανάγκες αστικών διανομών. Η ηλεκτρική του λειτουργία επιτρέπει αθόρυβες μετακινήσεις και μηδενικές εκπομπές ρύπων από το σύστημα εξάτμισης, χαρακτηριστικά ιδιαίτερα σημαντικά για τη λειτουργία σε αστικό περιβάλλον.

Μέσα από τη συνεργασία, η Kinsen αναδεικνύει τον ρόλο του leasing ως πρακτικό εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό επαγγελματικών στόλων. Η προσέγγιση επιτρέπει σε επιχειρήσεις να εντάσσουν σύγχρονες τεχνολογίες κινητικότητας στη λειτουργία τους με προβλεψιμότητα κόστους και υποστήριξη προσαρμοσμένη στις επιχειρησιακές τους ανάγκες.

Κωνσταντίνος Νιζάμης, Sales & Business Development Manager LME, Kinsen: «Η μετάβαση προς πιο βιώσιμες μεταφορές απαιτεί λύσεις που είναι ταυτόχρονα περιβαλλοντικά υπεύθυνες και λειτουργικά εφαρμόσιμες. Με τη συγκεκριμένη συνεργασία, η Kinsen αξιοποιεί την εμπειρία της στη μακροχρόνια μίσθωση βαρέων οχημάτων, υποστηρίζοντας την Αθηναϊκή Ζυθοποιία με μια λύση που συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία, λειτουργική προβλεψιμότητα και ολοκληρωμένη υποστήριξη».

Το ηλεκτρικό DAF XB

Το DAF XB διαθέτει ηλεκτροκινητήρα PACCAR EX-M2 ισχύος 190 kW (258 PS) και μπαταρίες τεχνολογίας LFP συνολικής ενεργειακής χωρητικότητας 282 kWh. Η αυτονομία του μπορεί να φτάσει έως τα 320 χιλιόμετρα, ανάλογα με τη χρήση, ενώ οι μπαταρίες συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση οκτώ ετών.