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Η ενέργεια στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με την Αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ηνωμένου Βασιλείου

Η ενέργεια στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με την Αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ηνωμένου Βασιλείου
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Πέμπτη, 27/08/2026 - 10:37
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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα συνάντηση με την επικεφαλής του Συντηρητικού Κόμματος και Αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ηνωμένου Βασιλείου, Kemi Badenoch.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε επισκόπηση των στενών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την ενέργεια και την ευρωπαϊκή συνεργασία στο πεδίο της μετανάστευσης. Έγινε, επίσης, ανταλλαγή απόψεων για διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση στη Μέση Ανατολή.

Η Kemi Badenoch συνεχάρη την Ελληνική Κυβέρνηση για την υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού προγράμματός της, το οποίο έχει τονώσει την ανάπτυξη, μειώνοντας παράλληλα το δημόσιο χρέος.

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