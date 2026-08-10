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Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 10:59
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 10:57
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/08/2026 - 10:06
Ρεκόρ ζέστης στη δυτική Ευρώπη στην αρχή του καλοκαιριού του 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/08/2026 - 09:40
ΕΕΠΦ:Η φύση ξανά αντιμέτωπη με τις συνέπειες των πυρκαγιών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/08/2026 - 09:02
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10/08/2026 - 08:19
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/08/2026 - 08:11
Μοτορ Όϊλ: Στις 25 Αυγούστου η ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/08/2026 - 15:40
Χρηματοδότηση 204,6 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την ανάπλαση της ΔΕΘ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/08/2026 - 15:36
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η ενεργειακή ρήτρα δεν σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς, ούτε σβήνει 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/08/2026 - 15:17
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/08/2026 - 14:57
Συνάντηση υπουργού Περιβάλλοντος με το Συνδικάτο του ΙΓΜΕ
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07/08/2026 - 14:29
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07/08/2026 - 13:49
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07/08/2026 - 13:11
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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026
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Δευτέρα, 10/08/2026 - 10:57
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Αττική, Πελοπόννησος, Δυτική και Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο σε κόκκινο συναγερμό

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης και της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)
  • Περιφέρεια Κρήτης

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Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

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