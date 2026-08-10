ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Προκήρυξη 17ου Αγώνα Δρόμου Μνήμες Λιγνίτη

Από το 2009 ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ και η ΔΕΗ Α.Ε. εγκαινίασαν και κατάφεραν να διατηρήσουν ζωντανή μία εκδήλωση, που ξεκίνησε ως μια απλή αθλητική διοργάνωση και έφθασε να αποτελεί έναν θεσμό γνωστό και αναγνωρισμένο σε ολόκληρο το Πανελλήνιο.

Όλες οι συνδιοργανώσεις «Μνήμες Λιγνίτη» στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία ξεπερνώντας κάθε προσδοκία και δικαιώνοντας τον αρχικό στόχο: Να καθιερώσουμε μια εκδήλωση που θα τιμά τους λιγνιτωρύχους. Αυτούς που θυσίασαν τη ζωή τους στο βωμό του καθήκοντος για στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτούς που συνεχίζουν και σήμερα να κάνουν το ίδιο, κάτω από σκληρές, αντίξοες, απρόβλεπτες και επικίνδυνες συνθήκες. Αυτούς που εργάζονται με ζήλο, αυταπάρνηση και συνέπεια.

Με την παρούσα, προκηρύσσουμε τον 17ο Πανελλήνιο Αγώνα Δρόμου «Μνήμες Λιγνίτη», με την βεβαιότητα πως θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο τον πήχη.

Με οδηγό την εμπειρία και την αγάπη του κόσμου αναλαμβάνουμε τη διοργάνωση του 17ου Αγώνα που είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026.

Γενικές πληροφορίες για την περιοχή: Η πόλη της Πτολεμαΐδας ανήκει στο Νομό της Κοζάνης (έναν από τους 4 Νομούς της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας) και είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Εορδαίας. Αποτελεί το ενεργειακό κέντρο της χώρας και ταυτόχρονα ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά κέντρα της Ευρώπης, λόγω των λιγνιτών που κρύβει η γη της Εορδαίας. Απέχει 150 χιλ. από Θεσ/νικη και 520 χιλ. από Αθήνα, με εύκολη και άνετη πρόσβαση μέσω Εγνατίας οδού.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί έναν εξαιρετικό τουριστικό προορισμό καθ’ όλη η διάρκεια του έτους. Διαθέτει πλούσιο υδάτινο στοιχείο, με τις οκτώ λίμνες της και τα πολλά ποτάμια της, ενώ το υγρό στοιχείο εναλλάσσεται αρμονικά με βραχώδεις όγκους, φαράγγια, θολωτά γεφύρια, δασωμένους λόφους, καθώς και μοναδικής σπουδαιότητας ιστορικών και εκκλησιαστικών αξιοθέατων. Οι φιλόξενοι άνθρωποι, οι μοναδικοί προορισμοί, τα ποικίλα και μοναδικά παραδοσιακά γαστρονομικά προϊόντα (τα κρασιά, τα γαλακτοκομικά, τα ζυμαρικά, τα όσπρια κ.ο.κ.), αναμφίβολα καθιστούν τη Δυτική Μακεδονία πρώτη επιλογή προορισμού, ενώ ειδικά η πόλη της Πτολεμαΐδας είναι σε θέση να προσφέρει άριστες συνθήκες διαμονής και φιλοξενίας στους επισκέπτες της.

Χαρακτηριστικά του αγώνα: Ο αγώνας αποτελείται από δύο σκέλη: το αγωνιστικό Ανδρών – Γυναικών 21 Km (ημιμαραθώνιος) και ο Λαϊκός Δρόμος Ανδρών – Γυναικών 5Km .

Λεπτομέρειες για τη διοργάνωση:

Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 04/10/2026. Τόπος διεξαγωγής : Πτολεμαΐδα Π.Ε. Κοζάνης.

Απόσταση 21 χιλ. Ημιμαραθώνιος Δρόμος ανδρών-γυναικών

5 Km Λαϊκός Δρόμος ανδρών – γυναικών γενική κατάταξη.

Είδος αγώνα: Άσφαλτος.

Ώρα 6:00 π.μ. ταυτοποίηση αθλητών στο σημείο τερματισμού ¨Μνήμες Λιγνίτη¨ (Σχολή Πυροσβεστών)

Ώρα 07:45 π.μ. μεταφορά με λεωφορεία στο σημείο εκκίνησης, για τους αθλητές της διαδρομής των 21 ος χιλιομέτρων.

χιλιομέτρων. Ώρα 9:00 π.μ μεταφορά με λεωφορεία στο σημείο εκκίνησης, για τους αθλητές της διαδρομής των 5 χιλιομέτρων.

Ώρα 9:15 π.μ. εκκίνηση Αγώνα Δρόμου για τα 21Km και ώρα 9:30 ώρα εκκίνησης για τα 5Km.

Τερματισμός – Βραβεύσεις

Μετά τον τερματισμό θα ακολουθήσει Τρισάγιο στη μνήμη των συναδέλφων που έχασαν τη ζωή τους και αμέσως μετά θα γίνουν οι βραβεύσεις των αθλητών

Θα βραβευθούν:

Οι τρεις πρώτοι τερματίσαντες (ανεξαρτήτου φύλου) στην κατηγορία των 21 ος και 5 χιλιομέτρων

και 5 χιλιομέτρων Οι τρεις πρώτες γυναίκες στα 21 και 5 χιλιόμετρα

Ειδική κατηγορία βράβευσης θα αποτελέσουν τα άτομα με αναπηρία και οι συνοδοί τους.

Γενικές πληροφορίες για τον αγώνα:

Η διαδρομή είναι ακριβώς 21Km και αντιστοίχως 5Km μετρημένη με GPS, με ελάχιστες υψομετρικές διαφορές,

Ατομική χρονομέτρηση για κάθε αθλητή χωριστά με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (CHIP).

Η εκκίνηση θα δοθεί από τον χώρο των Ορυχείων και θα διέλθει από την εθνική οδό Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, την πόλη της Πτολεμαΐδας, ενώ ο τερματισμός θα γίνει στο μνημείο των λιγνιτωρύχων στην έξοδο της πόλης προς Φλώρινα.

Σταθμοί νερού θα υπάρχουν καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα και στις δύο διαδρομές. Στην εκκίνηση και ανά 5 χιλιόμετρα στα 21Km, στην εκκίνηση των 5Km και σε δύο σημεία της διαδρομής του.

Στο σημείο του τερματισμού θα διανεμηθούν φρούτα, χυμοί και νερά στους δρομείς.

Ασθενοφόρα, της ΔΕΗ και του ΕΚΑΒ εξοπλισμένα με απινιδωτή, επανδρωμένα με το απαραίτητο πλήρωμα (γιατρός, νοσηλευτικό προσωπικό) θα ακολουθούν τους δρομείς προκειμένου να παρεμβαίνουν σε οποιαδήποτε περίπτωση αυτό κριθεί αναγκαίο, (π.χ τραυματισμοί, εγκατάλειψη του αγώνα κ.ο.κ)

Θα υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων του δεξιού ρεύματος από Κοζάνη προς Πτολεμαΐδας με ευθύνη της Τροχαίας και της Δημοτικής Αστυνομίας. Παρακαλούνται όλοι οι δρομείς να μένουν στο δεξί ρεύμα κυκλοφορίας για την ασφάλειά τους.

Χιλιομετρική σήμανση της διαδρομής ανά 1Km.

Οι αθλητές, την ημέρα του αγώνα, θα πρέπει να είναι στις 00 π.μ. στο χώρο του τερματισμού (πλατεία «Μνήμες Λιγνίτη»), για να γίνει ταυτοποίηση των αθλητών κι από εκεί με λεωφορεία των διοργανωτών θα μεταφερθούν στα σημεία εκκίνησης που συμπληρώνουν ηλεκτρονικά μέσα από το site του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ (http://spartakos-dei.gr/).

στο χώρο του τερματισμού (πλατεία «Μνήμες Λιγνίτη»), για να γίνει ταυτοποίηση των αθλητών κι από εκεί με λεωφορεία των διοργανωτών θα μεταφερθούν στα σημεία εκκίνησης που συμπληρώνουν ηλεκτρονικά μέσα από το site του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ (http://spartakos-dei.gr/). Αθλητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους, συμμετέχουν στον αγώνα με ευθύνη των γονέων τους και αφού υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση.

έτος της ηλικίας τους, συμμετέχουν στον αγώνα με ευθύνη των γονέων τους και αφού υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση. Υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας συμμετεχόντων αθλητών, οι οποίοι θα έρθουν από απόσταση άνω των 300km για το βράδυ του Σαββάτου 03.10.2026, κατόπιν συνεννόησης με την οργανωτική επιτροπή.

Η διαδρομή χαρακτηρίζεται ως επίπεδη προς κατηφορική με τρεις υψομετρικές αλλαγές.

Σας παραθέτουμε το γράφημα της διαδρομής

Θερμή παράκληση: Οι αθλητές από την περιοχή να ξεκινήσουν την ταυτοποίηση από 2 & 3 Οκτωβρίου στην σχολή πυροσβεστών (από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα), προκειμένου να αποσυμφορήσουν την κατάσταση, που δημιουργείται κατά την τελευταία ημέρα που φθάνουν οι δρομείς από άλλες πόλεις.

Δηλώσεις συμμετοχής: Η υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής θα ξεκινήσει 1 Σεπτεμβρίου με ημερομηνία λήξης 20 Σεπτεμβρίου 2026 ή έως την πλήρωση των συμμετοχών που ορίζονται για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα και γι’ αυτό παρακαλούμε για την έγκαιρη εγγραφή σας.