ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Προκήρυξη 17ου Αγώνα Δρόμου Μνήμες Λιγνίτη

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΟΗΕ: Η ακραία ζέστη γίνεται πιο συχνή και πιο έντονη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/08/2026 - 15:49
Αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου εν μέσω ασύμβατων απαιτήσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/08/2026 - 15:28
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ψεύδος η συσχέτιση πυρκαγιών με Ανεμογεννήτριες
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/08/2026 - 15:03
ΠΟΣΠΗΕΦ: Η εισφοροδιαφυγή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την απαλλαγή των μη συμμορφούμενων και την επιβολή νέου βάρους στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/08/2026 - 14:22
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 13:49
Ρουμανία: Προς καθολική διακοπή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα λόγω της μείωσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη
ΚΟΣΜΟΣ
11/08/2026 - 13:06
ΟΛΠ Α.Ε.: 10 χρόνια στρατηγικής επένδυσης της COSCO SHIPPING – Μια δεκαετία μετασχηματισμού για το Λιμάνι του Πειραιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 12:34
Κωτσόβολος: Ιστορικό υψηλό πωλήσεων το 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 11:57
Λιβύη: Μεγάλη δεξαμενή βενζίνης στις φλόγες εξαιτίας επίθεσης αγνώστων
ΚΟΣΜΟΣ
11/08/2026 - 11:15
Όμιλος ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 10:29
Με εντολή εισαγγελέα έρευνες της πυροσβεστικής σε εξέλιξη στα αιολικά πάρκα όλης της χώρας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 10:01
Σε σπινθήρες από καλώδια του ΔΕΔΗΕΕ αποδίδεται η πυρκαγιά στον Κουβαρά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 09:17
Έκκληση της ΑΔΜ-Θ για περισσότερα μέτρα σε Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Πάρκα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/08/2026 - 08:38
Ζαπορίζια: Διακοπή ηλεκτροδότησης που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, ύστερα από ουκρανικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές
ΚΟΣΜΟΣ
11/08/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι Έλληνες χάνουν εισόδημα, ο Σκέρτσος μετράει καταθέσεις
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/08/2026 - 08:03
Υπεράκτια αιολικά: Πώς τα CfD έφεραν πίσω τους επενδυτές – Το μήνυμα από τη Δανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/08/2026 - 07:57
Ενέργεια: Το ακριβό φυσικό αέριο ανεβάζει τον λογαριασμό του ρεύματος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/08/2026 - 07:55
Ανεμιστήρας οροφής VS δαπέδου: Ποιος συμφέρει περισσότερο στην κατανάλωση 
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 08:44
Ο κανόνας των 4,4°C για τα ψυγεία: Τι είναι και πώς προστατεύει τα τρόφιμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 07:01
Πέντε λάθη στη χρήση του κλιματιστικού που ζεσταίνουν το σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 07:03
Φορητό κλιματιστικό ή ανεμιστήρας: Τι να επιλέξετε για το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 07:02
Υπό στενή παρακολούθηση, εν όψει του χειμώνα, ο εφοδιασμός της Ευρώπης σε φυσικό αέριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/08/2026 - 15:35
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 500.000 € για την ενεργειακή αναβάθμιση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 15:31
Η Schneider Electric στο MIT Universal AI Summit 2026: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
10/08/2026 - 15:03
HELLENiQ ENERGY:Αποτελέσματα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 14:34
Metlen: Σύνθεση & συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου, νέας Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 14:03
WWF: Ισχυρό μήνυμα των ευρωπαίων πολιτών για την προάσπιση των οδηγιών για τη φύση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/08/2026 - 13:45
Η Τεχεράνη θέτει όρους για οποιοδήποτε εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
10/08/2026 - 13:14
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Προκήρυξη 17ου Αγώνα Δρόμου Μνήμες Λιγνίτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 13:08
Γιάννης Μανιάτης: Meridiam στο καλώδιο: Λύση ή απώλεια ελέγχου;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/08/2026 - 12:16

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Προκήρυξη 17ου Αγώνα Δρόμου Μνήμες Λιγνίτη

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Προκήρυξη 17ου Αγώνα Δρόμου Μνήμες Λιγνίτη
Newsroom
Δευτέρα, 10/08/2026 - 13:08
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026-Ημιμαραθώνιος 21Km και Λαϊκός Αγώνας 5Km

Από το 2009 ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ και η ΔΕΗ Α.Ε. εγκαινίασαν και κατάφεραν να διατηρήσουν ζωντανή μία εκδήλωση, που ξεκίνησε ως μια απλή αθλητική διοργάνωση και έφθασε να αποτελεί έναν θεσμό γνωστό και αναγνωρισμένο σε ολόκληρο το Πανελλήνιο.

Όλες οι συνδιοργανώσεις «Μνήμες Λιγνίτη» στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία ξεπερνώντας κάθε προσδοκία και δικαιώνοντας τον αρχικό στόχο: Να καθιερώσουμε μια εκδήλωση που θα τιμά τους λιγνιτωρύχους. Αυτούς που θυσίασαν τη ζωή τους στο βωμό του καθήκοντος για στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτούς που συνεχίζουν και σήμερα να κάνουν το ίδιο, κάτω από σκληρές, αντίξοες, απρόβλεπτες και επικίνδυνες συνθήκες. Αυτούς που εργάζονται με ζήλο, αυταπάρνηση και συνέπεια.

Με την παρούσα, προκηρύσσουμε τον 17ο Πανελλήνιο Αγώνα Δρόμου «Μνήμες Λιγνίτη», με την βεβαιότητα πως θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο τον πήχη.

Με οδηγό την εμπειρία και την αγάπη του κόσμου αναλαμβάνουμε τη διοργάνωση του 17ου Αγώνα που είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026.

Γενικές πληροφορίες για την περιοχή: Η πόλη της Πτολεμαΐδας ανήκει στο Νομό της Κοζάνης (έναν από τους 4 Νομούς της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας) και είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Εορδαίας. Αποτελεί το ενεργειακό κέντρο της χώρας και ταυτόχρονα ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά κέντρα της Ευρώπης, λόγω των λιγνιτών που κρύβει η γη της Εορδαίας. Απέχει 150 χιλ. από Θεσ/νικη και 520 χιλ. από Αθήνα, με εύκολη και άνετη πρόσβαση μέσω Εγνατίας οδού.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί έναν εξαιρετικό τουριστικό προορισμό καθ’ όλη η διάρκεια του έτους. Διαθέτει πλούσιο υδάτινο στοιχείο, με τις οκτώ λίμνες της και τα πολλά ποτάμια της, ενώ το υγρό στοιχείο εναλλάσσεται αρμονικά με βραχώδεις όγκους, φαράγγια, θολωτά γεφύρια, δασωμένους λόφους, καθώς και μοναδικής σπουδαιότητας ιστορικών και εκκλησιαστικών αξιοθέατων. Οι φιλόξενοι άνθρωποι, οι μοναδικοί προορισμοί, τα ποικίλα και μοναδικά παραδοσιακά γαστρονομικά προϊόντα (τα κρασιά, τα γαλακτοκομικά, τα ζυμαρικά, τα όσπρια κ.ο.κ.), αναμφίβολα καθιστούν τη Δυτική Μακεδονία πρώτη επιλογή προορισμού, ενώ ειδικά η πόλη της Πτολεμαΐδας είναι σε θέση να προσφέρει άριστες συνθήκες διαμονής και φιλοξενίας στους επισκέπτες της.

Χαρακτηριστικά του αγώνα: Ο αγώνας αποτελείται από δύο σκέλη: το αγωνιστικό Ανδρών – Γυναικών 21 Km (ημιμαραθώνιος) και ο Λαϊκός Δρόμος Ανδρών – Γυναικών 5Km .

Λεπτομέρειες για τη διοργάνωση:

  • Ημερομηνία διεξαγωγής: Κυριακή 04/10/2026. Τόπος διεξαγωγής : Πτολεμαΐδα Π.Ε. Κοζάνης.
  • Απόσταση 21 χιλ. Ημιμαραθώνιος Δρόμος ανδρών-γυναικών
  • 5 Km Λαϊκός Δρόμος ανδρών – γυναικών γενική κατάταξη.
  • Είδος αγώνα: Άσφαλτος.
  • Ώρα 6:00 π.μ. ταυτοποίηση αθλητών στο σημείο τερματισμού ¨Μνήμες Λιγνίτη¨ (Σχολή Πυροσβεστών)
  • Ώρα 07:45 π.μ. μεταφορά με λεωφορεία στο σημείο εκκίνησης, για τους αθλητές της διαδρομής των 21οςχιλιομέτρων.
  • Ώρα 9:00 π.μ μεταφορά με λεωφορεία στο σημείο εκκίνησης, για τους αθλητές της διαδρομής των 5 χιλιομέτρων.
  • Ώρα 9:15 π.μ. εκκίνηση Αγώνα Δρόμου για τα 21Km και ώρα 9:30 ώρα εκκίνησης για τα 5Km.

Τερματισμός – Βραβεύσεις

Μετά τον τερματισμό θα ακολουθήσει Τρισάγιο στη μνήμη των συναδέλφων που έχασαν τη ζωή τους και αμέσως μετά θα γίνουν οι βραβεύσεις των αθλητών

Θα βραβευθούν:

  • Οι τρεις πρώτοι τερματίσαντες (ανεξαρτήτου φύλου) στην κατηγορία των 21οςκαι 5 χιλιομέτρων
  • Οι τρεις πρώτες γυναίκες στα 21 και 5 χιλιόμετρα

Ειδική κατηγορία βράβευσης θα αποτελέσουν τα άτομα με αναπηρία και οι συνοδοί τους.

Γενικές πληροφορίες για τον αγώνα:

  • Η διαδρομή είναι ακριβώς 21Km και αντιστοίχως 5Km μετρημένη με GPS, με ελάχιστες υψομετρικές διαφορές,
  • Ατομική χρονομέτρηση για κάθε αθλητή χωριστά με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (CHIP).
  • Η εκκίνηση θα δοθεί από τον χώρο των Ορυχείων και θα διέλθει από την εθνική οδό Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, την πόλη της Πτολεμαΐδας, ενώ ο τερματισμός θα γίνει στο μνημείο των λιγνιτωρύχων στην έξοδο της πόλης προς Φλώρινα.
  • Σταθμοί νερού θα υπάρχουν καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα και στις δύο διαδρομές. Στην εκκίνηση και ανά 5 χιλιόμετρα στα 21Km, στην εκκίνηση των 5Km και σε δύο σημεία της διαδρομής του.
  • Στο σημείο του τερματισμού θα διανεμηθούν φρούτα, χυμοί και νερά στους δρομείς.
  • Ασθενοφόρα, της ΔΕΗ και του ΕΚΑΒ εξοπλισμένα με απινιδωτή, επανδρωμένα με το απαραίτητο πλήρωμα (γιατρός, νοσηλευτικό προσωπικό) θα ακολουθούν τους δρομείς προκειμένου να παρεμβαίνουν σε οποιαδήποτε περίπτωση αυτό κριθεί αναγκαίο, (π.χ τραυματισμοί, εγκατάλειψη του αγώνα κ.ο.κ)
  • Θα υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων του δεξιού ρεύματος από Κοζάνη προς Πτολεμαΐδας με ευθύνη της Τροχαίας και της Δημοτικής Αστυνομίας. Παρακαλούνται όλοι οι δρομείς να μένουν στο δεξί ρεύμα κυκλοφορίας για την ασφάλειά τους.
  • Χιλιομετρική σήμανση της διαδρομής ανά 1Km.
  • Οι αθλητές, την ημέρα του αγώνα, θα πρέπει να είναι στις 00 π.μ. στο χώρο του τερματισμού (πλατεία «Μνήμες Λιγνίτη»), για να γίνει ταυτοποίηση των αθλητών κι από εκεί με λεωφορεία των διοργανωτών θα μεταφερθούν στα σημεία εκκίνησης που συμπληρώνουν ηλεκτρονικά μέσα από το site του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ (http://spartakos-dei.gr/).
  • Αθλητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας τους, συμμετέχουν στον αγώνα με ευθύνη των γονέων τους και αφού υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση.
  • Υπάρχει δυνατότητα φιλοξενίας συμμετεχόντων αθλητών, οι οποίοι θα έρθουν από απόσταση άνω των 300km για το βράδυ του Σαββάτου 03.10.2026, κατόπιν συνεννόησης με την οργανωτική επιτροπή.

Η διαδρομή χαρακτηρίζεται ως επίπεδη προς κατηφορική με τρεις υψομετρικές αλλαγές.

Σας παραθέτουμε το γράφημα της διαδρομής

Θερμή παράκληση:

Οι αθλητές από την περιοχή να ξεκινήσουν την ταυτοποίηση από 2 & 3 Οκτωβρίου στην σχολή πυροσβεστών (από τις 9 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα), προκειμένου να αποσυμφορήσουν την κατάσταση, που δημιουργείται κατά την τελευταία ημέρα που φθάνουν οι δρομείς από άλλες πόλεις.

Δηλώσεις συμμετοχής: Η υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής θα ξεκινήσει 1 Σεπτεμβρίου με ημερομηνία λήξης 20 Σεπτεμβρίου 2026 ή έως την πλήρωση των συμμετοχών που ορίζονται για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα και γι’ αυτό παρακαλούμε για την έγκαιρη εγγραφή σας.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»
Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» 10 Αυγούστου 2026
Metlen: Σύνθεση & συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου, νέας Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων 10 Αυγούστου 2026
Metlen: Σύνθεση &amp; συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου, νέας Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αμοιβών &amp; Υποψηφιοτήτων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ για την εξαγγελία επενδύσεων στην περιοχή και την ανάγκη υλοποίησής τους
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ για την εξαγγελία επενδύσεων στην περιοχή και την ανάγκη υλοποίησής τους

ΣΠΑΡΚΑΤΟΣ: Κάλεσμα στο συλλαλητήριο της 9ης Ιουλίου 2026 στην Κοζάνη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΣΠΑΡΚΑΤΟΣ: Κάλεσμα στο συλλαλητήριο της 9ης Ιουλίου 2026 στην Κοζάνη

Με το κίνημα ΝΙΚΗΣ συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Ανησυχία και προβληματισμός για τα τεκταινόμενα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Με το κίνημα ΝΙΚΗΣ συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Ανησυχία και προβληματισμός για τα τεκταινόμενα

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Επιστολή-Αίτημα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Επιστολή-Αίτημα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία με το βλέμμα στραμμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία με το βλέμμα στραμμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Εθελοντική Αιμοδοσία από τον «ΣΠΑΡΤΑΚΟ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εθελοντική Αιμοδοσία από τον «ΣΠΑΡΤΑΚΟ»