Υποψήφιος για το βραβείο Leadership ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης στον Διεθνή Διαγωνισμό της Σεούλ

Μια ιδιαίτερα σημαντική διεθνής αναγνώριση για τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης έρχεται από τη Σεούλ, καθώς ο Δήμος βρίσκεται ανάμεσα στους τέσσερις φιναλίστ παγκοσμίως στην κατηγορία Leadership του διεθνούς διαγωνισμού Seoul Smart City Prize 2026.

Ο διεθνής θεσμός διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Κυβέρνησης της Νότιας Κορέας, του Μητροπολιτικού Δήμου της Σεούλ και του World Smart Sustainable Cities Organization – WeGO, με τη συμμετοχή εκατοντάδων Δήμων από όλο τον κόσμο, επιχειρήσεων, πολυεθνικών, πανεπιστημίων και κυβερνητικών οργανισμών.

Η υποψηφιότητα του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης αξιολογήθηκε μέσα από έναν ιδιαίτερα απαιτητικό φάκελο, ο οποίος υποβλήθηκε μάλιστα και στην κορεατική γλώσσα και αποτύπωσε αναλυτικά το έργο που έχει πραγματοποιηθεί στον Δήμο τα τελευταία χρόνια.

Στο επίκεντρο της αξιολόγησης βρέθηκαν:

Η Πολιτική Προστασία , με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, τον εθελοντισμό και το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων.

, με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, τον εθελοντισμό και το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. Η Κοινωνική Πολιτική , με τους Παιδικούς Σταθμούς, τα ΚΑΠΗ, το Δημοτικό Κτηνιατρείο, το Δημοτικό Φυσικοθεραπευτήριο και το σύνολο των κοινωνικών δομών του Δήμου.

, με τους Παιδικούς Σταθμούς, τα ΚΑΠΗ, το Δημοτικό Κτηνιατρείο, το Δημοτικό Φυσικοθεραπευτήριο και το σύνολο των κοινωνικών δομών του Δήμου. Τα μεγάλα έργα ανάπλασης , οι παιδικές χαρές, τα πάρκα, τα θέατρα, το Κτίριο Φροντίδας ΑμεΑ και δεκάδες ακόμη υποδομές.

, οι παιδικές χαρές, τα πάρκα, τα θέατρα, το Κτίριο Φροντίδας ΑμεΑ και δεκάδες ακόμη υποδομές. Οι Επενδύσεις και η Επιχειρηματικότητα, με το Κτίριο Ιμέρας, αλλά και την επένδυση του Ελληνικού, η οποία, αν και δεν αποτελεί έργο του Δήμου, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την περιοχή και την αναπτυξιακή της πορεία.

Ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος δήλωσε: «Ομολογώ ότι ήταν μια μεγάλη έκπληξη για εμάς το γεγονός ότι καταφέραμε να προκριθούμε στους 4 φιναλίστ παγκοσμίως σε έναν τόσο σημαντικό διεθνή διαγωνισμό. Και το λέω γιατί από την πρώτη στιγμή γνωρίζαμε ότι η διαδικασία δεν θα ήταν εύκολη. Ακόμη και ο φάκελος υποβολής της υποψηφιότητας ήταν άκρως απαιτητικός και έπρεπε να παρουσιάσουμε με ακρίβεια και στοιχεία όλα όσα έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια στον Δήμο μας. Δεν παρουσιάσαμε μακέτες, υποσχέσεις και σχέδια επί χάρτου. Παρουσιάσαμε πραγματικό έργο που έχει γίνει και μπορεί να αξιολογηθεί σε διεθνές επίπεδο. Και να που το πετύχαμε!

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη Διευθύντρια του Δήμου, κυρία Βαρουτάκη, τη γραμματέα μου κυρία Ντούρα, την υπεύθυνη βραβείων κυρία Πέππα, όλους τους συνεργάτες μου, τους Αντιδημάρχους, τη Δημοτική μας Ομάδα και φυσικά όλους τους εργαζόμενους του Δήμου που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.

Πάνω απ' όλα όμως θέλω να ευχαριστήσω τους συμπολίτες μας γιατί χωρίς τη δική τους εμπιστοσύνη όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικότητα.

Το ότι ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης βρίσκεται σήμερα στους 4 κορυφαίους του κόσμου είναι ήδη μια μεγάλη νίκη. Το ότι από το 2014 όταν ο Δήμος μας ήταν ένα αρνητικό σημείο αναφοράς, φτάσαμε σήμερα να πρωταγωνιστούμε στην ανάπτυξη, στην καινοτομία και στην πρόοδο, χωρίς ποτέ να αφήνουμε πίσω μας τον άνθρωπο. Σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτό ήταν το όραμα μας που γίνεται πράξη μέρα με τη μέρα.

Δεν αναζητούμε διακρίσεις μέσα από στημένες δημοσκοπήσεις εσωτερικής κατανάλωσης που όποιος πληρώσει φαίνεται. Προτιμούμε να είμαστε πρωταγωνιστές και να αξιολογούμαστε από διεθνείς οργανισμούς που λειτουργούν με αντικειμενικά κριτήρια και κρίνουν το πραγματικό έργο. Όπως πέρυσι στην Βιέννη που βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Κτίριο Αμεα του Δήμου μας. Και τώρα; Πάμε να το σηκώσουμε στη Σεούλ!»»

Τέσσερις υποψήφιοι από όλο τον κόσμο για δύο βραβεία

Η κατηγορία Leadership αφορά αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα που έχουν επιδείξει ηγεσία:

στην καινοτόμο χρήση τεχνολογίας και δεδομένων,

στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων,

στη δημιουργία ευρύτερης επίδρασης στο πεδίο των έξυπνων πόλεων,

στην ανάπτυξη συνεργασιών και

στην αντιμετώπιση αστικών προβλημάτων με καινοτόμες προσεγγίσεις.

Στην κατηγορία Leadership, όπου απονέμονται μόλις δύο βραβεία, φιναλίστ είναι:

Ariel Sujarchuk , Δήμαρχος του Escobar

, Δήμαρχος του Escobar Clara Marina Brugada Molina , Επικεφαλής της Κυβέρνησης της Πόλης του Μεξικού

, Επικεφαλής της Κυβέρνησης της Πόλης του Μεξικού Ιωάννης Κωνσταντάτος , Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης

, Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Muhammad Farhan, Δήμαρχος του Bandung

Στόχος του Seoul Smart City Prize είναι να βραβεύει πόλεις που διαθέτουν την πιο προηγμένη τεχνολογία και αναζητά πρωτοβουλίες που αξιοποιούν την τεχνολογία και τα δεδομένα για να επιλύσουν πραγματικά προβλήματα των πόλεων, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και να περιορίσουν τον ψηφιακό και κοινωνικό αποκλεισμό.

Οι δύο βασικές αξίες του θεσμού είναι η καινοτομία και η συμπερίληψη, ιδιαίτερα των ευάλωτων ή ψηφιακά αποκλεισμένων ομάδων.

Για το 2026, ο επίσημος θεματικός άξονας είναι: «Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσα από καινοτόμες και συμπεριληπτικές προσεγγίσεις για βιώσιμες έξυπνες πόλεις».

Ο Δήμος της Σεούλ διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση δεν εστιάζει στο αν χρησιμοποιήθηκε η πιο σύγχρονη τεχνολογία, αλλά στο κατά πόσο σωστά προσδιορίστηκε ένα αστικό πρόβλημα, πώς αντιμετωπίστηκε και ποια δημόσια αξία, κοινωνική επίδραση και βιωσιμότητα παρήχθησαν.

Με αυτόν τον τρόπο, ο θεσμός αποκτά χαρακτήρα αξιολόγησης ουσιαστικής δημόσιας πολιτικής και όχι μιας απλής «έκθεσης τεχνολογίας».

Ποιος είναι ο WeGO

Ο WeGO είναι διεθνής οργανισμός – δίκτυο τοπικών κυβερνήσεων, φορέων και επιχειρήσεων που ασχολούνται με την ανάπτυξη έξυπνων και βιώσιμων πόλεων.

Ιδρύθηκε στη Σεούλ το 2010 από 50 πόλεις ως World e-Governments Organization. Το 2017 διεύρυνε την αποστολή του και μετονομάστηκε σε World Smart Sustainable Cities Organization, διατηρώντας το ακρωνύμιο WeGO.

Η έδρα της Γραμματείας βρίσκεται στη Σεούλ και ο οργανισμός διαθέτει περιφερειακά γραφεία στην Ανατολική Ασία, στη Μεσόγειο, στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, στη Λατινική Αμερική και στην Κεντρική Ασία.

Η αποστολή του περιλαμβάνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, την ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας και διαφάνειας, την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων, τη συμμετοχή των πολιτών και τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος.

Η Σεούλ αποτελεί την President City του WeGO, ενώ ο Δήμαρχος της Σεούλ, Oh Se-hoon, είναι Πρόεδρος του οργανισμού.

Ο Δήμος της Σεούλ αναφέρει επίσημα ότι κατά τα τρία πρώτα χρόνια του θεσμού κατατίθεντο κάθε χρόνο περισσότερες από 200 υποψηφιότητες από περίπου 50 χώρες. Για το 2025, ο WeGO αναφέρει ειδικότερα συμμετοχές από 115 πόλεις και 52 χώρες.

Οι κατηγορίες των βραβείων για το 2026

Για το 2026 θα απονεμηθούν βραβεία στις κατηγορίες: