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Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία
Newsroom
Δευτέρα, 10/08/2026 - 10:06
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  • Στρατηγική συμφωνία για την απόκτηση των εταιρειών της ABO Energy σε Πολωνία και Ουγγαρία με συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW.
  • Απόκτηση πλήρως στελεχωμένων εταιρειών ανάπτυξης έργων ΑΠΕ με δεκάδες εξειδικευμένους επαγγελματίες
  • Χαρτοφυλάκιο 99 MW έργων σε λειτουργία ή υπό ολοκλήρωση και άνω των 2 GW έργων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.
  • Νέο ορόσημο για το «πράσινο» ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου ΔΕΗ - ενίσχυση της παρουσίας του Ομίλου στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Όμιλος ΔΕΗ ανακοινώνει την υπογραφή στρατηγικής συμφωνίας με τη γερμανική ABO Energy GmbH & Co. KGaA για την απόκτηση των θυγατρικών της σε Πολωνία και Ουγγαρία, μαζί με ένα χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ συνολικής ισχύος άνω των 2 GW. Η συμφωνία αποτελεί ένα νέο ορόσημο για το «πράσινο» ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου, σηματοδοτώντας την ουσιαστική αναβάθμιση και εδραίωση της παρουσίας του Ομίλου ΔΕΗ στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Μέσω της συμφωνίας, ο Όμιλος ΔΕΗ αποκτά τις εταιρείες ABO Energy Polska z.o.o. και ABO Energy Hungary Kft., εντάσσοντας στο δυναμικό του δύο πλήρως στελεχωμένες πλατφόρμες ανάπτυξης έργων μαζί με τις εξειδικευμένες ομάδες που στελεχώνουν κάθε μία από τις δύο χώρες. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 29 SPVs που κατέχουν 99 MW φωτοβολταϊκών έργων σε λειτουργία ή υπό ολοκλήρωση και άνω των 2 GW έργων (φωτοβολταϊκά, αιολικά και μπαταρίες) σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.

Η νέα αυτή επιχειρηματική κίνηση, η οποία έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης εισόδου του Ομίλου ΔΕΗ στην αγορά της Ουγγαρίας (με την συμφωνία για την απόκτηση φωτοβολταϊκού πάρκου 57,5 MW) και της Πολωνίας (με την συμφωνία για την εξαγορά χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 277,3 MW), επιταχύνει σημαντικά την υλοποίηση του νέου αναπτυξιακού στρατηγικού σχεδίου του Ομίλου για την περίοδο 2026-2030, το οποίο προβλέπει τη διείσδυση του Ομίλου μέσω έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης σε Ουγγαρία, Πολωνία και Σλοβακία, τόσο μέσω οργανικής ανάπτυξης όσο και εξαγορών.

Απόκτηση λειτουργικών εταιρειών και τοπικής τεχνογνωσίας

Η συναλλαγή προβλέπει την ενσωμάτωση δύο πλήρως λειτουργικών και ήδη στελεχωμένων τοπικών ομάδων, οι οποίες διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ.

Οι δύο πλατφόρμες καλύπτουν την πλήρη αλυσίδα διαχείρισης, η οποία περιλαμβάνει τη χωροθέτηση, την εξασφάλιση γης, την αδειοδότηση, τη διαχείριση της σύνδεσης με το δίκτυο έως το στάδιο «έτοιμο για κατασκευή» (Ready-to-Build), τον σχεδιασμό και την επίβλεψη της κατασκευής, καθώς και τη λειτουργία και συντήρηση τους όπως και την οικονομική παρακολούθησή τους.

Η ενσωμάτωση αυτών των δύο πλατφορμών διευρύνει τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Ομίλου για την παραγωγή και ανάπτυξη έργων στις δύο χώρες, διασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη οργανική ανάπτυξη.

Το νέο «πράσινο» χαρτοφυλάκιο σε Πολωνία και Ουγγαρία

Το χαρτοφυλάκιο της εξαγοράς χαρακτηρίζεται από υψηλή τεχνολογική και γεωγραφική διαφοροποίηση (φωτοβολταϊκά, αιολικά, μπαταρίες), περιλαμβάνοντας 99 MW έργων σε λειτουργία ή υπό ολοκλήρωση και άνω των 2 GW έργων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Η συμφωνία αυτή υποστηρίζει άμεσα τους περιφερειακούς στόχους του Ομίλου, με την ολοκλήρωση της . συμφωνίας για την θυγατρική της ΑΒΟ Energy στην Πολωνία να αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2026 και για την Ουγγαρία εντός του τέταρτου τριμήνου του 2026.

Η ολοκλήρωση των συναλλαγών τελεί υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης ορισμένων συνήθων αιρέσεων για συναλλαγές αυτού του είδους, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ Ομίλου ΔΕΗ, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, τόνισε ότι «η συμφωνία με την ABO Energy αποτελεί ένα καθοριστικό ποιοτικό άλμα για τον Όμιλο ΔΕΗ στην Κεντρική Ευρώπη. Δεν αποκτούμε απλώς ένα εξαιρετικό χαρτοφυλάκιο έργων, αλλά εντάσσουμε στο δυναμικό μας δύο έμπειρες και απόλυτα επιτυχημένες τοπικές ομάδες στην Πολωνία και την Ουγγαρία. Σε συνδυασμό με τις πρόσφατες συμφωνίες μας με την EDP Renewables και τη Greenvolt, χτίζουμε μια στιβαρή, περιφερειακή πλατφόρμα, η οποία θα αποτελέσει τον πυρήνα της διεθνούς μας ανάπτυξης στην κεντρική Ευρώπη έως το 2030».

Ταχύτερη επέκταση σε Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη

Για να αξιοποιήσει τις σημαντικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ευρύτερη περιοχή, ο Όμιλος ΔΕΗ επιταχύνει την ανάπτυξή του, στοχεύοντας στον διπλασιασμό της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του στα 24,3 GW το 2030 από 12,4 GW το 2025. Αυτό θα επιτευχθεί αυξάνοντας σημαντικά τις νέες προσθήκες έργων σε 2,4 GW ανά έτος, κυρίως σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και αποθήκευση.

Η επέκταση σε Ουγγαρία και Πολωνία αποτελεί τη φυσική γεωγραφική συνέχεια της ηγετικής θέσης που ήδη κατέχει ο Όμιλος στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, ενώ παράλληλα προωθείται ένα εκτεταμένο επενδυτικό πλάνο και στις άλλες χώρες δραστηριοποίησης, όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Κροατία. Έως το 2030, το 45% της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου θα βρίσκεται εκτός Ελλάδος, με ένα ισορροπημένο ενεργειακό μείγμα που θα περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες μορφές παραγωγής (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, φυσικό αέριο) και αποθήκευση, διασφαλίζοντας γεωγραφική και τεχνολογική διαφοροποίηση.

Σε μια εποχή όπου η ενέργεια και η τεχνολογία αποτελούν πλέον κρίσιμους παράγοντες ανταγωνιστικότητας, ασφάλειας και ανθεκτικότητας, ο Όμιλος ΔΕΗ εξελίσσεται σε πυλώνα σταθερότητας για την ευρωπαϊκή αγορά, πραγματοποιώντας επενδύσεις σε κρίσιμες ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές που θωρακίζουν την ευρύτερη περιοχή και δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία.

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