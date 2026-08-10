Η Schneider Electric στο MIT Universal AI Summit 2026: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Schneider Electric , ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, συμμετείχε στο MIT Universal AI Summit 2026 , το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών, συγκεντρώνοντας κορυφαίους εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας και της χάραξης πολιτικής γύρω από το μέλλον του AI. Το Summit πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία του StartSmart SEE με το ΜΙΤ (Massachusetts Institute of Technology) και ειδικότερα με το MIT Open Learning. Με κεντρικό θέμα « Atlas of Crossings : Five frontiers where Europe turns AI into advantage», η φετινή διοργάνωση του StartSmart SEE και το MIT Open Learning πραγματεύτηκε τον τρόπο με τον οποίο το AI μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, της βιομηχανικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

Η δυνατότητα της Ελλάδας να αναπτύξει τις απαραίτητες ενεργειακές και ψηφιακές υποδομές που θα υποστηρίξουν την ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών AI σε μεγάλη κλίμακα ήταν ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα του AI-era που τέθηκαν σε συζήτηση πάνελ. Υπό τον τίτλο «Building the AI Advantage: Greece's Power and the Infrastructure to Use It» συνδιαλέχθηκαν ο Γιώργος Δριτσάνος, Vice President Secure Power & Data Centers της Schneider Electric για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και Board Secretary GRDCA, μαζί με τον Αλέξανδρο Μπεχράκη, Managing Director Ελλάδας της Digital Realty και President GRDCA, υπό τον συντονισμό του Phillip Rosenberg, CEO της Submerse AI.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο ρόλος της Ελλάδας ως αναδυόμενου κόμβου ψηφιακών υποδομών και data centers στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε η χώρα να αξιοποιήσει το ενεργειακό και γεωγραφικό της πλεονέκτημα. Επιπλέον, αναλύθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης υποδομών AI στην Ελλάδα, η σημασία της ενεργειακής επάρκειας, η διασύνδεση με το δίκτυο, αλλά και η ανάγκη για επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης. Κεντρικός άξονας της συζήτησης, όπως και της επικαιρότητας, ήταν πώς η χώρα μπορεί να μετατρέψει την αυξανόμενη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ σε μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, επενδύσεων και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Η Schneider Electric συνδράμει ουσιαστικά στον παραγωγικό διάλογο του οικοσυστήματος στη χώρα και την ευρύτερη περιοχή αξιοποιώντας την εκτενή διεθνή εμπειρία της από έργα AI και hyperscale data centers παγκοσμίως, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία του «time to power», δηλαδή της ταχύτητας με την οποία μπορούν να εξασφαλιστούν οι ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξη AI εφαρμογών. Μέσα από συνεργασίες με κορυφαίους οργανισμούς του κλάδου, όπως η NVIDIA, και τη συμμετοχή της σε έργα μεγάλης κλίμακας διεθνώς, η εταιρεία συμβάλλει στη διαμόρφωση του νέου μοντέλου βιώσιμων, ανθεκτικών και ενεργειακά αποδοτικών υποδομών AI.

«Η ανάπτυξη του AI δεν εξαρτάται πλέον μόνο από τα μοντέλα ή την υπολογιστική ισχύ, αλλά από την ικανότητά μας να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες ενεργειακές και ψηφιακές υποδομές με ταχύτητα, αξιοπιστία και βιωσιμότητα. Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα για να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο σε αυτή τη νέα εποχή και είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε τη δυναμική αυτή με συντονισμένες επενδύσεις και στρατηγικό σχεδιασμό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Δριτσάνος, Vice President Secure Power της Schneider Electric για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και Board Secretary GRDCA.

Ο Αλέξανδρος Μπεχράκης, Managing Director, Digital Realty Greece & President, Greek Data Center Association, ανέφερε «Η Ελλάδα έχει σήμερα μια σημαντική ευκαιρία να εξελιχθεί σε στρατηγικό κόμβο ψηφιακών υποδομών και Τεχνητής Νοημοσύνης για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Για να αξιοποιηθεί πλήρως αυτή η δυναμική, απαιτείται η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος που θα συνδυάζει επενδύσεις σε data centers, ενεργειακή επάρκεια, ισχυρές διασυνδέσεις και ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την ταχεία υλοποίηση νέων έργων. Οι υποδομές δεδομένων αποτελούν πλέον βασικό πυλώνα της ψηφιακής οικονομίας και μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην προσέλκυση επενδύσεων, στην ενίσχυση της καινοτομίας και στη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης για τη χώρα».