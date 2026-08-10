Η Schneider Electric στο MIT Universal AI Summit 2026: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΟΗΕ: Η ακραία ζέστη γίνεται πιο συχνή και πιο έντονη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/08/2026 - 15:49
Αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου εν μέσω ασύμβατων απαιτήσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/08/2026 - 15:28
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ψεύδος η συσχέτιση πυρκαγιών με Ανεμογεννήτριες
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/08/2026 - 15:03
ΠΟΣΠΗΕΦ: Η εισφοροδιαφυγή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την απαλλαγή των μη συμμορφούμενων και την επιβολή νέου βάρους στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/08/2026 - 14:22
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 13:49
Ρουμανία: Προς καθολική διακοπή λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα λόγω της μείωσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη
ΚΟΣΜΟΣ
11/08/2026 - 13:06
ΟΛΠ Α.Ε.: 10 χρόνια στρατηγικής επένδυσης της COSCO SHIPPING – Μια δεκαετία μετασχηματισμού για το Λιμάνι του Πειραιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 12:34
Κωτσόβολος: Ιστορικό υψηλό πωλήσεων το 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 11:57
Λιβύη: Μεγάλη δεξαμενή βενζίνης στις φλόγες εξαιτίας επίθεσης αγνώστων
ΚΟΣΜΟΣ
11/08/2026 - 11:15
Όμιλος ΔΕΗ: Αποκτά το Prime Status της ISS STOXX με νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση ESG
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/08/2026 - 10:29
Με εντολή εισαγγελέα έρευνες της πυροσβεστικής σε εξέλιξη στα αιολικά πάρκα όλης της χώρας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 10:01
Σε σπινθήρες από καλώδια του ΔΕΔΗΕΕ αποδίδεται η πυρκαγιά στον Κουβαρά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 09:17
Έκκληση της ΑΔΜ-Θ για περισσότερα μέτρα σε Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Πάρκα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/08/2026 - 08:38
Ζαπορίζια: Διακοπή ηλεκτροδότησης που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, ύστερα από ουκρανικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές
ΚΟΣΜΟΣ
11/08/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι Έλληνες χάνουν εισόδημα, ο Σκέρτσος μετράει καταθέσεις
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/08/2026 - 08:03
Υπεράκτια αιολικά: Πώς τα CfD έφεραν πίσω τους επενδυτές – Το μήνυμα από τη Δανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/08/2026 - 07:57
Ενέργεια: Το ακριβό φυσικό αέριο ανεβάζει τον λογαριασμό του ρεύματος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/08/2026 - 07:55
Ανεμιστήρας οροφής VS δαπέδου: Ποιος συμφέρει περισσότερο στην κατανάλωση 
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 08:44
Ο κανόνας των 4,4°C για τα ψυγεία: Τι είναι και πώς προστατεύει τα τρόφιμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 07:01
Πέντε λάθη στη χρήση του κλιματιστικού που ζεσταίνουν το σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 07:03
Φορητό κλιματιστικό ή ανεμιστήρας: Τι να επιλέξετε για το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/08/2026 - 07:02
Υπό στενή παρακολούθηση, εν όψει του χειμώνα, ο εφοδιασμός της Ευρώπης σε φυσικό αέριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/08/2026 - 15:35
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 500.000 € για την ενεργειακή αναβάθμιση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 15:31
Η Schneider Electric στο MIT Universal AI Summit 2026: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
10/08/2026 - 15:03
HELLENiQ ENERGY:Αποτελέσματα Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 14:34
Metlen: Σύνθεση & συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου, νέας Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 14:03
WWF: Ισχυρό μήνυμα των ευρωπαίων πολιτών για την προάσπιση των οδηγιών για τη φύση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/08/2026 - 13:45
Η Τεχεράνη θέτει όρους για οποιοδήποτε εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
10/08/2026 - 13:14
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Προκήρυξη 17ου Αγώνα Δρόμου Μνήμες Λιγνίτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 13:08
Γιάννης Μανιάτης: Meridiam στο καλώδιο: Λύση ή απώλεια ελέγχου;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/08/2026 - 12:16

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η Schneider Electric στο MIT Universal AI Summit 2026: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Schneider Electric στο MIT Universal AI Summit 2026: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης
Newsroom
Δευτέρα, 10/08/2026 - 15:03
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, συμμετείχε στο MIT Universal AI Summit 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών, συγκεντρώνοντας κορυφαίους εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας και της χάραξης πολιτικής γύρω από το μέλλον του AI. Το Summit πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία του StartSmart SEE με το ΜΙΤ (Massachusetts Institute of Technology) και ειδικότερα με το MIT Open Learning. Με κεντρικό θέμα « Atlas of Crossings: Five frontiers where Europe turns AI into advantage», η φετινή διοργάνωση του StartSmart SEE και το MIT Open Learning πραγματεύτηκε τον τρόπο με τον οποίο το AI μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, της βιομηχανικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

Η δυνατότητα της Ελλάδας να αναπτύξει τις απαραίτητες ενεργειακές και ψηφιακές υποδομές που θα υποστηρίξουν την ταχεία ανάπτυξη εφαρμογών AI σε μεγάλη κλίμακα ήταν ένα από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα του AI-era που τέθηκαν σε συζήτηση πάνελ. Υπό τον τίτλο «Building the AI Advantage: Greece's Power and the Infrastructure to Use It» συνδιαλέχθηκαν ο Γιώργος Δριτσάνος, Vice President Secure Power & Data Centers της Schneider Electric για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και Board Secretary GRDCA, μαζί με τον Αλέξανδρο Μπεχράκη, Managing Director Ελλάδας της Digital Realty και President GRDCA, υπό τον συντονισμό του Phillip Rosenberg, CEO της Submerse AI.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο ρόλος της Ελλάδας ως αναδυόμενου κόμβου ψηφιακών υποδομών και data centers στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε η χώρα να αξιοποιήσει το ενεργειακό και γεωγραφικό της πλεονέκτημα. Επιπλέον, αναλύθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης υποδομών AI στην Ελλάδα, η σημασία της ενεργειακής επάρκειας, η διασύνδεση με το δίκτυο, αλλά και η ανάγκη για επιτάχυνση διαδικασιών αδειοδότησης. Κεντρικός άξονας της συζήτησης, όπως και της επικαιρότητας, ήταν πώς η χώρα μπορεί να μετατρέψει την αυξανόμενη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ σε μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, επενδύσεων και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Η Schneider Electric συνδράμει ουσιαστικά στον παραγωγικό διάλογο του οικοσυστήματος στη χώρα και την ευρύτερη περιοχή αξιοποιώντας την εκτενή διεθνή εμπειρία της από έργα AI και hyperscale data centers παγκοσμίως, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία του «time to power», δηλαδή της ταχύτητας με την οποία μπορούν να εξασφαλιστούν οι ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξη AI εφαρμογών. Μέσα από συνεργασίες με κορυφαίους οργανισμούς του κλάδου, όπως η NVIDIA, και τη συμμετοχή της σε έργα μεγάλης κλίμακας διεθνώς, η εταιρεία συμβάλλει στη διαμόρφωση του νέου μοντέλου βιώσιμων, ανθεκτικών και ενεργειακά αποδοτικών υποδομών AI.

«Η ανάπτυξη του AI δεν εξαρτάται πλέον μόνο από τα μοντέλα ή την υπολογιστική ισχύ, αλλά από την ικανότητά μας να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες ενεργειακές και ψηφιακές υποδομές με ταχύτητα, αξιοπιστία και βιωσιμότητα. Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα για να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο σε αυτή τη νέα εποχή και είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε τη δυναμική αυτή με συντονισμένες επενδύσεις και στρατηγικό σχεδιασμό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Δριτσάνος, Vice President Secure Power της Schneider Electric για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και Board Secretary GRDCA.

Ο Αλέξανδρος Μπεχράκης, Managing Director, Digital Realty Greece & President, Greek Data Center Association, ανέφερε «Η Ελλάδα έχει σήμερα μια σημαντική ευκαιρία να εξελιχθεί σε στρατηγικό κόμβο ψηφιακών υποδομών και Τεχνητής Νοημοσύνης για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Για να αξιοποιηθεί πλήρως αυτή η δυναμική, απαιτείται η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος που θα συνδυάζει επενδύσεις σε data centers, ενεργειακή επάρκεια, ισχυρές διασυνδέσεις και ένα ευνοϊκό πλαίσιο για την ταχεία υλοποίηση νέων έργων. Οι υποδομές δεδομένων αποτελούν πλέον βασικό πυλώνα της ψηφιακής οικονομίας και μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην προσέλκυση επενδύσεων, στην ενίσχυση της καινοτομίας και στη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης για τη χώρα».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Νέα διπλή κορυφαία διάκριση για τη Schneider Electric στα Cloud Computing Awards 2026
Η Νέα διπλή κορυφαία διάκριση για τη Schneider Electric στα Cloud Computing Awards 2026 05 Αυγούστου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Νέα διπλή κορυφαία διάκριση για τη Schneider Electric στα Cloud Computing Awards 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η Νέα διπλή κορυφαία διάκριση για τη Schneider Electric στα Cloud Computing Awards 2026

Η Schneider Electric παρουσιάζει πρωτοποριακή μελέτη αξιολόγησης του κινδύνου Arc Flash σε data centers 800 VDC
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η Schneider Electric παρουσιάζει πρωτοποριακή μελέτη αξιολόγησης του κινδύνου Arc Flash σε data centers 800 VDC

Η Schneider Electric και η AMD παρουσιάζουν το πρώτο reference design της πλατφόρμας Helios για την επιτάχυνση της υλοποίησης AI factories
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Η Schneider Electric και η AMD παρουσιάζουν το πρώτο reference design της πλατφόρμας Helios για την επιτάχυνση της υλοποίησης AI factories

Η Schneider Electric στην 1η θέση του Gartner® Top 25 Supply Chain για τέταρτη συνεχή χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η Schneider Electric στην 1η θέση του Gartner® Top 25 Supply Chain για τέταρτη συνεχή χρονιά

Schneider Electric: Το μέλλον της «πράσινης» Μέσης Τάσης στο Innovation Day με τίτλο Breathe Easy with AirSeT
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Schneider Electric: Το μέλλον της «πράσινης» Μέσης Τάσης στο Innovation Day με τίτλο Breathe Easy with AirSeT

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχετικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στην πρωτοβουλία «Pax Silica»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχετικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στην πρωτοβουλία «Pax Silica»