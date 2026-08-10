ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 10:59
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 10:57
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/08/2026 - 10:06
Ρεκόρ ζέστης στη δυτική Ευρώπη στην αρχή του καλοκαιριού του 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/08/2026 - 09:40
ΕΕΠΦ:Η φύση ξανά αντιμέτωπη με τις συνέπειες των πυρκαγιών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/08/2026 - 09:02
Η Deloitte Ελλάδος αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για τη στρατηγική είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/08/2026 - 08:19
Υποψήφιος για το βραβείο Leadership ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης στον Διεθνή Διαγωνισμό της Σεούλ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/08/2026 - 08:11
Μοτορ Όϊλ: Στις 25 Αυγούστου η ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/08/2026 - 15:40
Χρηματοδότηση 204,6 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την ανάπλαση της ΔΕΘ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/08/2026 - 15:36
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η ενεργειακή ρήτρα δεν σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς, ούτε σβήνει 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/08/2026 - 15:17
Κ. Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση απέτυχε να αξιοποιήσει κονδύλια 800 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/08/2026 - 14:57
Συνάντηση υπουργού Περιβάλλοντος με το Συνδικάτο του ΙΓΜΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/08/2026 - 14:29
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Αύγουστο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/08/2026 - 13:49
ΣΥΦΩΕΛ: Χάθηκαν 153,74 εκατ. ευρώ για τις μπαταρίες – Μεγάλη απώλεια για τις μικρές επιχειρήσεις
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
07/08/2026 - 13:11
Φρ. Παρασύρης: Βαφτίζουν «επιτυχία» τη μεταφορά του λογαριασμού της Ρήτρας Διαφυγής στους πολίτες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/08/2026 - 12:13
Βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους - Προλαμβάνουμε τις πυρκαγιές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/08/2026 - 11:34
ΔΟΑΕ: Αύξηση των απωλειών εξωτερικής ηλεκτροδότησης στον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
ΚΟΣΜΟΣ
07/08/2026 - 11:04
Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό: Στρατηγικό εργαλείο για οργανωμένη, ισόρροπη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/08/2026 - 10:47
Απολογισμός Γ. Μανιάτη για τον δεύτερο χρόνο της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/08/2026 - 10:44
Δήλωση του Υπουργού Ενέργειας Κύπρου για την είσοδο Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Great Sea Interconnector
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/08/2026 - 09:32
Θετικό βήμα η επανενεργοποίηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας – Η βιομηχανία ξανά στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/08/2026 - 08:58
Πώς οι μύθοι γύρω από τις πυρκαγιές κρύβουν τα αίτια και τις αυτονόητες λύσεις
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/08/2026 - 08:40
Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών του Γηροκομείου Αθηνών με 1,5 εκατ. ευρώ από πόρους του Πράσινου Ταμείου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/08/2026 - 08:24
Γιάννης Τριήρης: «Βιομηχανία κοροϊδίας» το Μέγαρο Μαξίμου
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
07/08/2026 - 08:01
Γιατί η επιμονή στους 18°C μπορεί να βλάψει το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/08/2026 - 06:46
Μήπως καταστρέφετε το κινητό σας; Τα 3 λάθη που κάνουμε με το powerbank
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/08/2026 - 06:45
Μητσοτάκης: 700 εκατ. ευρώ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενεργειακή αναβάθμιση της μεταποίησης ως το 2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/08/2026 - 15:08
Κ. Χατζηδάκης: Στον κάλαθο των αχρήστων οι αμφισβητήσεις για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/08/2026 - 14:37
SOWISE+: Επιστημονική πρόοδος και καινοτομία για μια κυκλική οικονομία στην πράξη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/08/2026 - 13:59
Κουκουλόπουλος: Τελευταία η Δυτική Μακεδονία στους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών – Πήγε “περίπατο” η Ρήτρα Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/08/2026 - 13:25

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η Deloitte Ελλάδος αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για τη στρατηγική είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας

Η Deloitte Ελλάδος αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για τη στρατηγική είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας
Newsroom
Δευτέρα, 10/08/2026 - 08:19
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Διασυνοριακή συνεργασία των ομάδων της Deloitte Ελλάδος και Πολωνίας για τη συμφωνία απόκτησης από τη ΔΕΗ χαρτοφυλακίου ΑΠΕ συνολικής ισχύος 277,3 MW

Η Deloitte Ελλάδος, σε στενή συνεργασία με την Deloitte Πολωνίας, ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ στη συμφωνία για την απόκτηση από τις EDP Renewables Polska Sp. z o.o. και EDP Renewables Polska HoldCo S.A. διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 277,3 MW.

Η συμφωνία σηματοδοτεί τη στρατηγική είσοδο του Ομίλου ΔΕΗ στην πολωνική αγορά ενέργειας και συνιστά ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την περαιτέρω επέκτασή του στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

H συναλλαγή αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα των δυνατοτήτων της Deloitte να υποστηρίζει σύνθετες διασυνοριακές επενδύσεις, συνδυάζοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) και Due Diligence , μέσα από τη στενή συνεργασία των ομάδων της σε διαφορετικές αγορές.

Η ομάδα M&A Advisory της Deloitte Ελλάδος είχε τον κεντρικό συντονισμό της συναλλαγής, παρέχοντας ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τον Όμιλο ΔΕΗ σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Παράλληλα, οι ομάδες Financial Due Diligence και Tax Due Diligence της Deloitte Πολωνίας προσέφεραν εξειδικευμένη υποστήριξη για την αξιολόγηση της συναλλαγής.

Ο Δημήτρης Νεκτάριος, Partner, Infrastructure & Capital Projects Leader στην Deloitte Ελλάδος με αφορμή την ολοκλήρωση της συναλλαγής σημείωσε : «Η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διεύρυνση του ευρωπαϊκού αποτυπώματος του Ομίλου ΔΕΗ και τη γεωγραφική και τεχνολογική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του. Η επιτυχής υλοποίηση σύνθετων διασυνοριακών συναλλαγών αυτού του μεγέθους απαιτεί βαθιά γνώση των επιμέρους αγορών, τεκμηριωμένη χρηματοοικονομική αξιολόγηση και αποτελεσματικό συντονισμό διαφορετικών ειδικοτήτων και χωρών. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τη συνεργασία των ομάδων μας σε Ελλάδα και Πολωνία και ευχαριστούμε θερμά τη διοίκηση και την ομάδα M&A του Ομίλου ΔΕΗ για την εμπιστοσύνη τους και την εξαιρετική συνεργασία».

Τέλος, το έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη δικηγορική εταιρεία SK&S και την TÜV Hellas.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μοτορ Όϊλ: Στις 25 Αυγούστου η ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2026
Μοτορ Όϊλ: Στις 25 Αυγούστου η ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2026 07 Αυγούστου 2026
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026 10 Αυγούστου 2026
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Αύγουστο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Αύγουστο 2026

Υποβλήθηκε το αίτημα για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υποβλήθηκε το αίτημα για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

Ομιλος ΔΕΗ: Συνεχιζόμενη ισχυρή ανάπτυξη στο α΄ εξάμηνο 2026 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €1,2 δισ.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ομιλος ΔΕΗ: Συνεχιζόμενη ισχυρή ανάπτυξη στο α΄ εξάμηνο 2026 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €1,2 δισ.

Κίνα: Στόχος η αύξηση του ποσοστού της παραγόμενης ενέργειας από μη ορυκτές πηγές στο 50% μέχρι το 2030
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Στόχος η αύξηση του ποσοστού της παραγόμενης ενέργειας από μη ορυκτές πηγές στο 50% μέχρι το 2030

ΓΕΝΟΠ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΑΔΜΗΕ / Κ.Η.Ε.: Οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή – Οι θεσμικές και διοικητικές ευθύνες δεν μετακυλίονται
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΟΠ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΑΔΜΗΕ / Κ.Η.Ε.: Οι εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή – Οι θεσμικές και διοικητικές ευθύνες δεν μετακυλίονται