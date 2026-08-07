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Μοτορ Όϊλ: Στις 25 Αυγούστου η ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/08/2026 - 15:40
Χρηματοδότηση 204,6 εκατ. ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την ανάπλαση της ΔΕΘ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/08/2026 - 15:36
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η ενεργειακή ρήτρα δεν σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς, ούτε σβήνει 7 χρόνια ενεργειακής ακρίβειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/08/2026 - 15:17
Κ. Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση απέτυχε να αξιοποιήσει κονδύλια 800 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/08/2026 - 14:57
Συνάντηση υπουργού Περιβάλλοντος με το Συνδικάτο του ΙΓΜΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/08/2026 - 14:29
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Αύγουστο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/08/2026 - 13:49
ΣΥΦΩΕΛ: Χάθηκαν 153,74 εκατ. ευρώ για τις μπαταρίες – Μεγάλη απώλεια για τις μικρές επιχειρήσεις
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
07/08/2026 - 13:11
Φρ. Παρασύρης: Βαφτίζουν «επιτυχία» τη μεταφορά του λογαριασμού της Ρήτρας Διαφυγής στους πολίτες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/08/2026 - 12:13
Βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους - Προλαμβάνουμε τις πυρκαγιές
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/08/2026 - 11:34
ΔΟΑΕ: Αύξηση των απωλειών εξωτερικής ηλεκτροδότησης στον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
ΚΟΣΜΟΣ
07/08/2026 - 11:04
Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό: Στρατηγικό εργαλείο για οργανωμένη, ισόρροπη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/08/2026 - 10:47
Απολογισμός Γ. Μανιάτη για τον δεύτερο χρόνο της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/08/2026 - 10:44
Δήλωση του Υπουργού Ενέργειας Κύπρου για την είσοδο Meridiam στην ηλεκτρική διασύνδεση Great Sea Interconnector
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/08/2026 - 09:32
Θετικό βήμα η επανενεργοποίηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας – Η βιομηχανία ξανά στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
07/08/2026 - 08:58
Πώς οι μύθοι γύρω από τις πυρκαγιές κρύβουν τα αίτια και τις αυτονόητες λύσεις
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
07/08/2026 - 08:40
Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή αναβάθμιση και βελτίωση των υποδομών του Γηροκομείου Αθηνών με 1,5 εκατ. ευρώ από πόρους του Πράσινου Ταμείου
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Γιάννης Τριήρης: «Βιομηχανία κοροϊδίας» το Μέγαρο Μαξίμου
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07/08/2026 - 08:01
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07/08/2026 - 06:45
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Μοτορ Όϊλ: Στις 25 Αυγούστου η ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2026

Μοτορ Όϊλ: Στις 25 Αυγούστου η ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2026
Newsroom
Παρασκευή, 07/08/2026 - 15:40
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Η ΜΟΤΟΡ ΟIΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου Εξαμήνου 2026 μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης, 25 Αυγούστου 2026 ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη για την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026 στις 17:30 τοπική ώρα.

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.moh.gr/ (Ενημέρωση Επενδυτών / Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση / Εξαμηνιαίες Οικονομικές Εκθέσεις) καθώς και στην ιστοσελίδα του Euronext Athens https://athens.euronext.com μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης, 25 Αυγούστου 2026.

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