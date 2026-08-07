Μοτορ Όϊλ: Στις 25 Αυγούστου η ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2026

Η ΜΟΤΟΡ ΟIΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει ότι θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου Εξαμήνου 2026 μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης, 25 Αυγούστου 2026 ενώ έχει προγραμματιστεί τηλεδιάσκεψη για την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026 στις 17:30 τοπική ώρα.

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας https://www.moh.gr/ (Ενημέρωση Επενδυτών / Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση / Εξαμηνιαίες Οικονομικές Εκθέσεις) καθώς και στην ιστοσελίδα του Euronext Athens https://athens.euronext.com μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Τρίτης, 25 Αυγούστου 2026.